советник по выходу цены из прямоугольника
А что будите делать, если цена снова войдет в прямоугольник?
А что будите делать, если цена снова войдет в прямоугольник?
Не уверен, что он будит господина Делать. Тем более, в таких ситуациях, как повторный вход в прямоугольник.
Вся эта наскальная живопись, уже замучена вдоль и поперек несколькими поколениями трейдеров. И НИЧЕГО там нету
я просто спросил, на случай если у кого-то есть код для такой ситуации, зачем начинать жизни учить сходу?
можно из этого придумать - не чего сложного нет. https://www.mql5.com/ru/code/33900
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а насчёт повторного входа в прямоугольник - после срабатывании сигнала, прямоугольник удаляется и вновь в ручную устанавливается .
- www.mql5.com
можно из этого придумать - не чего сложного нет. https://www.mql5.com/ru/code/33900
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а насчёт повторного входа в прямоугольник - после срабатывании сигнала, прямоугольник удаляется и вновь в ручную устанавливается .
а на мт4, есть что то подобное?
вот что то похожее https://www.mql5.com/ru/code/27319
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Вы в поиске поищите - там много чего есть . по прямоугольнику введите "rectangle"
вот что то похожее https://www.mql5.com/ru/code/27319
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, можете подсказать как написать советник, который открывает ордера при выходе цены из прямоугольника?