советник по выходу цены из прямоугольника

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Добрый день, можете подсказать как написать советник, который открывает ордера при выходе цены из  прямоугольника?

пример для продажи 

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 ( MQL5 ), среда разработки MetaEditor и...
 
А что будите делать, если цена снова войдет в прямоугольник?
 
Evgeniy Chumakov:
А что будите делать, если цена снова войдет в прямоугольник?
именно поэтому нужны параметры стопа и тэйка
[Удален]  
Evgeniy Chumakov:
А что будите делать, если цена снова войдет в прямоугольник?
Не уверен, что он будит господина Делать. Тем более, в таких ситуациях, как повторный вход в прямоугольник. 
 
Account_:
Не уверен, что он будит господина Делать. Тем более, в таких ситуациях, как повторный вход в прямоугольник. 
прямоугольники в флэтовых областях рисует индикатор, выход из этих прямоугольников и хочется автоматизировать
[Удален]  
Вся эта наскальная живопись, уже замучена вдоль и поперек несколькими поколениями трейдеров. И НИЧЕГО там нету
 
Vladimir Baskakov:
Вся эта наскальная живопись, уже замучена вдоль и поперек несколькими поколениями трейдеров. И НИЧЕГО там нету
я просто спросил, на случай если у кого-то есть код для такой ситуации, зачем начинать жизни учить сходу?
[Удален]  
Dmitry Eroshikhin:
я просто спросил, на случай если у кого-то есть код для такой ситуации, зачем начинать жизни учить сходу?

можно из этого придумать - не чего сложного нет. https://www.mql5.com/ru/code/33900

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а насчёт повторного входа в прямоугольник - после срабатывании сигнала, прямоугольник удаляется и вновь в ручную устанавливается .

Price touched the rectangle Alert
Price touched the rectangle Alert
  • www.mql5.com
Индикатор-утилита: подаёт сигнал, если цена пересекает прямоугольник
 
SanAlex:

можно из этого придумать - не чего сложного нет. https://www.mql5.com/ru/code/33900

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а насчёт повторного входа в прямоугольник - после срабатывании сигнала, прямоугольник удаляется и вновь в ручную устанавливается .

а на мт4, есть что то подобное?
[Удален]  
Dmitry Eroshikhin:
а на мт4, есть что то подобное?

вот что то похожее https://www.mql5.com/ru/code/27319 

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Вы в поиске поищите - там много чего есть . по прямоугольнику введите "rectangle"

Снимок

rectangle orders
rectangle orders
  • www.mql5.com
Советник выставляет отложенные ордера по сторонам прямоугольников
 
SanAlex:

вот что то похожее https://www.mql5.com/ru/code/27319 

спасибо, то что нужно
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