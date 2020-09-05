Нет кнопки вставки картинки в текст сообщения

Собсна вопрос в названии темы. Кто что может посоветовать? Другие ж как то вставляют картинки.

В прикрепленном файле моя панель. Там нет этой заветной кнопки вставки картинки

Файлы:
i9906l.jpg  75 kb
 
А если внимательно поискать?


И даже движок форума подставил ссылку на инструкцию...
 
Пользователи с достаточно маленьким рейтингом не могут вставлять картинки в сообщения. Уровень этого "достаточно маленького рейтинга" достоверно точно никто не знает.

 
Спасибо!
[Удален]  
Alt + I - не работает 

Файлы:
Alt_k_U.PNG  23 kb
 

Проверил Alt+U в FF 80.0.1 - работает


[Удален]  
На пользователя работает  Alt+U . - а вот картинку не вставить  Alt+I

 
[Удален]  
--------------

просто увидал выше на картинке у  Alexey Viktorov   Alt+I

решил попробовать- а оно не работает у меня.( но это, не беда) 
 
Не дурите людя́м голову. Нажмите ссылку на инструкцию, в первом сообщении и почитайте внимательно. Вы должны знать, что левый Alt и правый чуток отличаются. Правый Alt поближе к I потому и проверяли вы, видимо с правым Alt, а вот с левым работает и сейчас. И не надо путать вставку картинки и вставку имени пользователя.

[Удален]  
честное слово - не дурю! у меня просто маленький рейтинг, и мне не положено. (нажимал  Alt -именно левый. правый мне не удобно нажимать) 

