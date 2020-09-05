Нет кнопки вставки картинки в текст сообщения
Собсна вопрос в названии темы. Кто что может посоветовать? Другие ж как то вставляют картинки.
В прикрепленном файле моя панель. Там нет этой заветной кнопки вставки картинки
А если внимательно поискать?
Пользователи с достаточно маленьким рейтингом не могут вставлять картинки в сообщения. Уровень этого "достаточно маленького рейтинга" достоверно точно никто не знает.
А если внимательно поискать?
И даже движок форума подставил ссылку на инструкцию...
Alt + I - не работает
Проверил Alt+U в FF 80.0.1 - работает
На пользователя работает Alt+U . - а вот картинку не вставить Alt+I
Нет кнопки вставки картинки в текст сообщения
Vladimir Karputov, 2019.11.21 13:03
Да! это не страшно. картинка на скорость не влияет(шутка)
--------------
просто увидал выше на картинке у Alexey Viktorov Alt+I
решил попробовать- а оно не работает у меня.( но это, не беда)
Не дурите людя́м голову. Нажмите ссылку на инструкцию, в первом сообщении и почитайте внимательно. Вы должны знать, что левый Alt и правый чуток отличаются. Правый Alt поближе к I потому и проверяли вы, видимо с правым Alt, а вот с левым работает и сейчас. И не надо путать вставку картинки и вставку имени пользователя.
честное слово - не дурю! у меня просто маленький рейтинг, и мне не положено. (нажимал Alt -именно левый. правый мне не удобно нажимать)
