Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 19
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Дайте плиз ссылку откуда эта картинка, буду писать регулятору о беспределе на бирже.
Ссылка из этого постаВот тут ещё есть много всего.
Но без представления наглядных полных формул для разных инструментов, невозможно понять как строить расчёт.
НКЦ всё скрыл в модуле расчета ГО, который пихают за отдельную плату.
Может быть кто-нибудь поможет составить формулы?
ИИ выдаёт такой ответ
ИИ выдаёт такой ответ
А Вы проверяли на калькуляторе?
Получаются совсем другие цифры
Должны участвовать
Step_price - стоимость шага цены
min_step - шаг цены
Потому что все контракты номинированы в пунктах, а маржа в валюте депозита (рубли)
Step_price - как раз и задает валюту депозита!
Из справки Плаза 2
Ссылка из этого постаВот тут ещё есть много всего.
Но без представления наглядных полных формул для разных инструментов, невозможно понять как строить расчёт.
НКЦ всё скрыл в модуле расчета ГО, который пихают за отдельную плату.
Это понятно!
Но не имеют право, любой трейдер должен знать эти формулы, а
вдруг Биржа выставляет не правильную маржу!?
А Вы проверяли на калькуляторе?
Да, там примерные значения получаются.
ИИ ведь пытается смоделировать биржевой расчёт, и ему не хватает не известных параметров.
Это понятно!
Но не имеют право, любой трейдер должен знать эти формулы, а
вдруг Биржа выставляет не правильную маржу!?
Да, я тоже это понимаю, что НКЦ скрывая биржевую информацию создаёт конфликт интересов.
Безпорно нужно писать обращение в ЦБ РФ.
Но там вроде есть еще для брокеров регламенты, что они вправе корректировать гарантийное обеспечение внутри брокера.
Поэтому получается неразбериха.
Да, я тоже это понимаю, что НКЦ скрывая биржевую информацию создаёт конфликт интересов.
Хаккера на них нет!
Модуль-то в открытом доступе :)
Хаккера на них нет!
Модуль-то в открытом доступе :)
А что на коннект модуля к серверу разве нет логина, пароля?
После оплаты они же как то активируют его.
А что на коннект модуля к серверу разве нет логина, пароля?
После оплаты они же как то активируют его.
Есть же, я пользуюсь, тестовые сервера...
Да и купить право использования не дорого 500 руб./ мес.
Да и купить право использования не дорого 500 руб./ мес.
Вопрос в другом.
Почему клиент должен нести дополнительные расходы? по сути за скрытую НКЦ публичную биржевую информацию.
И не важно как она там рассчитывается сложно, не сложно. Полные наглядные формулы должны быть предоставлены на сайте.
А не размазаны по отдельным регламентам в виде текста.
Или модуль должен предоставляться безвозмездно, так как это публичная информация.
Вопрос в другом.
Почему клиент должен нести дополнительные расходы? по сути за скрытую НКЦ публичную биржевую информацию.
И не важно как она там рассчитывается сложно, не сложно. Полные наглядные формулы должны быть предоставлены на сайте.
А не размазаны по отдельным регламентам в виде текста.
Или модуль должен предоставляться безвозмездно, так как это публичная информация.
Если бы были буржуи, то они (Биржа) не посмели бы сделать так, а так как остались одни СНГ,
то сделали, и ничего добиться не получится, но попробую написать в ЦБ