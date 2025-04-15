Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 19

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prostotrader #:

Дайте плиз ссылку откуда эта картинка, буду писать регулятору о беспределе на бирже.

Ссылка из этого поста

Вот тут ещё есть много всего.
Но без представления наглядных полных формул для разных инструментов, невозможно понять как строить расчёт.
НКЦ всё скрыл в модуле расчета ГО, который пихают за отдельную плату.
 
prostotrader #:


Может быть кто-нибудь поможет составить формулы?


ИИ выдаёт такой ответ

s1
s2
s3
s4

 
Roman #:


ИИ выдаёт такой ответ





А Вы проверяли на калькуляторе?

Получаются совсем другие цифры

Должны участвовать 

Step_price - стоимость шага цены

min_step - шаг цены

Потому что все контракты номинированы в пунктах, а маржа в валюте депозита (рубли)

Step_price - как раз и задает валюту депозита!

Из справки Плаза 2


 
Roman #:

Ссылка из этого поста

Вот тут ещё есть много всего.
Но без представления наглядных полных формул для разных инструментов, невозможно понять как строить расчёт.
НКЦ всё скрыл в модуле расчета ГО, который пихают за отдельную плату.

Это понятно!

Но не имеют право, любой трейдер должен знать эти формулы, а

вдруг Биржа выставляет не правильную маржу!?

 
prostotrader #:

А Вы проверяли на калькуляторе?

Да, там примерные значения получаются.
ИИ ведь пытается смоделировать биржевой расчёт, и ему не хватает не известных параметров.

prostotrader #:

Это понятно!

Но не имеют право, любой трейдер должен знать эти формулы, а

вдруг Биржа выставляет не правильную маржу!?

Да, я тоже это понимаю, что НКЦ скрывая биржевую информацию создаёт конфликт интересов.
Безпорно нужно писать обращение в ЦБ РФ. 
Но там вроде есть еще для брокеров регламенты, что они вправе корректировать гарантийное обеспечение внутри брокера.
Поэтому получается неразбериха.

 
Roman #:
Да, я тоже это понимаю, что НКЦ скрывая биржевую информацию создаёт конфликт интересов.

Хаккера на них нет!

Модуль-то в открытом доступе :)

 
prostotrader #:

Хаккера на них нет!

Модуль-то в открытом доступе :)

А что на коннект модуля к серверу разве нет логина, пароля?
После оплаты они же как то активируют его.

 
Roman #:

А что на коннект модуля к серверу разве нет логина, пароля?
После оплаты они же как то активируют его.

Есть же, я пользуюсь, тестовые сервера...
Да и купить право использования не дорого 500 руб./ мес.

 
prostotrader #:


Да и купить право использования не дорого 500 руб./ мес.

Вопрос в другом.
Почему клиент должен нести дополнительные расходы? по сути за скрытую НКЦ публичную биржевую информацию. 
И не важно как она там рассчитывается сложно, не сложно. Полные наглядные формулы должны быть предоставлены на сайте.
А не размазаны по отдельным регламентам в виде текста.
Или модуль должен предоставляться безвозмездно, так как это публичная информация.

 
Roman #:

Вопрос в другом.
Почему клиент должен нести дополнительные расходы? по сути за скрытую НКЦ публичную биржевую информацию. 
И не важно как она там рассчитывается сложно, не сложно. Полные наглядные формулы должны быть предоставлены на сайте.
А не размазаны по отдельным регламентам в виде текста.
Или модуль должен предоставляться безвозмездно, так как это публичная информация.

Если бы были буржуи, то они (Биржа) не посмели бы сделать так, а так как остались одни СНГ,

то сделали, и ничего добиться не получится, но попробую написать в ЦБ

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