Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 21
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Ну, я так же не торгую сейчас, смотрел пару месяцев назад, тогда они брали по максимальному уровню, это указано в спецификации в терминале, что удивило и оттолкнуло.
На данный момент для MIX-6.25 выглядит так:
Все же нашел я валютную надбавку в Плаза 2
Теперь можно достаточно точно рассчитать ГО
Они на сайте не торопятся вносить изменения...
Завтра проверю расчет ГО, но думается, что будет все ОК.
Остались комиссии, если с биржей все очевидно, то с брокером не все ясно.
На демо контуре нет данных брокера, а в API подробно не написано как считать комиссии брокера.
А что с сертификацией то, Михаил?
Сказали, что программу сертифицировали, дали ключ, НО документа до сих пор НЕТ!
Официально нет :)
ТЕМА: Ключ приложения ТЕКСТ УТОЧНЕНИЯ: Добрый день! Ключ Вашей сертифицированной ВПТС - чччччччччччччччччччччччччччччччччч Уже сейчас можете заказывать логины с указанием Вашей ВПТС. Логины можете заказывать через Вашего брокера. По вопросу готовности оригинала сертификата уточним информацию у коллег и вернемся к Вам с ответом в понедельник.
В прошедший понедельник :)
Кстати, если решите вернуться к Плазе, то вот вам помощь
Берется из таблицы FORTS_REFDATA_REPL --> fut_sess_contents
Затем ищем ID валюты из таблицы FORTS_INFO_REPL--> futures_params
Затем берем радиус из таблицы FORTS_REFDATA_REPL --> rates
Уровень риска клиента берется из таблицы FORTS_REFDATA_REPL --> investor
0: begin Prim_sell_deposit:= aData.iData[aLeg].InfoData.sell_deposit; Prim_buy_deposit:= aData.iData[aLeg].InfoData.sell_deposit; Sec_sell_deposit:= aData.iData[bLeg].InfoData.sell_deposit; Sec_buy_deposit:= aData.iData[bLeg].InfoData.sell_deposit; end;
Здесь ошибка
Должно быть
0: begin Prim_sell_deposit:= aData.iData[aLeg].InfoData.sell_deposit; Prim_buy_deposit:= aData.iData[aLeg].InfoData.buy_deposit; Sec_sell_deposit:= aData.iData[bLeg].InfoData.sell_deposit; Sec_buy_deposit:= aData.iData[bLeg].InfoData.buy_deposit; end;
Кстати, если решите вернуться к Плазе, то вот вам помощь
Берется из таблицы FORTS_REFDATA_REPL --> fut_sess_contents
Затем ищем ID валюты из таблицы FORTS_INFO_REPL--> futures_params
Затем берем радиус из таблицы FORTS_REFDATA_REPL --> rates
Уровень риска клиента берется из таблицы FORTS_REFDATA_REPL --> investor
Здесь ошибка
Должно быть
Да у меня как был затык на установке ордеров (до этого даже не дошло), так и остался. Больше не разбирался с этим.
Волатильность внутридневная крипты на два порядка больше форексной (при тех же рисках) и в разы больше фортса. Правда, есть несистемные риски, так они и на фортс есть (пример Открытия).
Держите в курсе по вопросу исполнения через Плазу (снятие/установка/движка лимитников), если не сложно. Это единственное, что может меня сподвигнуть вернуться туда (низкое исполнение, хотя бы 2-3 стабильных мс).
Да у меня как был затык на установке ордеров (до этого даже не дошло), так и остался. Больше не разбирался с этим.
Волатильность внутридневная крипты на два порядка больше форексной (при тех же рисках) и в разы больше фортса. Правда, есть несистемные риски, так они и на фортс есть (пример Открытия).
Держите в курсе по вопросу исполнения через Плазу (снятие/установка/движка лимитников), если не сложно. Это единственное, что может меня сподвигнуть вернуться туда (низкое исполнение, хотя бы 2-3 стабильных мс).
Я сейчас живу за городом (но интернет по оптоволокну 100 мБит) и тестирую роботов (Плаза 2)
На тестовом полигоне Т0 задержки от 10 до 30 мс
На тестовом полигоне Т0 задержки от 10 до 30 мс
Потрясающая скорость!А у меня на Forex 1500 мс только исполнение, без учёта доставки заявки...
Я сейчас живу за городом (но интернет по оптоволокну 100 мБит) и тестирую роботов (Плаза 2)
На тестовом полигоне Т0 задержки от 10 до 30 мс
Бум надеяться, что в боевом все по другому.