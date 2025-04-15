Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 18
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Вообщем, путем поиска в инете и чтения нудных документов биржи, которая
делает все, чтобы усложнить торговлю обыкновенного трейдера (получая при этом прибыль), получилось следующее:
Эти расчеты не совсем верные, но макчимально приближены к действительности.
Взяли в копилочку.
Вообщем, путем поиска в инете и чтения нудных документов биржи, которая
делает все, чтобы усложнить торговлю обыкновенного трейдера (получая при этом прибыль), получилось следующее:
Где
Price - Цена по которой хотим установить ордер
SettlementPrice - Расчетная цена после клиринга
InitialmarginSell - ГО продавца
InitialmarginBuy - ГО покупателя
Step_price - стоимость шага цены
min_step - шаг цены
Volume - кол-во контрактов
Эти расчеты не совсем верные, но макчимально приближены к действительности.
Очень интересно, как это в MT5 получить можно.
Вот, допустим " Расчетная цена после клиринга " - это как высчитывается до клиринга?
Очень интересно, как это в MT5 получить можно.
Вот, допустим " Расчетная цена после клиринга " - это как высчитывается до клиринга?
Нет, в каждый клиринг рассчитывается Расчетная цена
Очень интересно, как это в MT5 получить можно.
Вот, допустим " Расчетная цена после клиринга " - это как высчитывается до клиринга?
Есть все свойства, например, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT (самое главное, чтобы они были адекватно заполнены на сервере). В принципе, в справке для SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS похожая формула описана.
Нет, в каждый клиринг рассчитывается Расчетная цена
Т.е. это данные по результатам последнего прошедшего клиринга?
Есть все свойства, например, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT (самое главное, чтобы они были адекватно заполнены на сервере). В принципе, в справке для SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS похожая формула описана.
Спасибо, посмотрю.
Вообщем, путем поиска в инете и чтения нудных документов биржи, которая
делает все, чтобы усложнить торговлю обыкновенного трейдера (получая при этом прибыль), получилось следующее:
Где
Price - Цена по которой хотим установить ордер
SettlementPrice - Расчетная цена после клиринга
InitialmarginSell - ГО продавца
InitialmarginBuy - ГО покупателя
Step_price - стоимость шага цены
min_step - шаг цены
Volume - кол-во контрактов
Эти расчеты не совсем верные, но макчимально приближены к действительности.
Посмотрел на валютных контрактах - НЕ работает! :(
Может быть самим составить формулу?
Известно, что маржа зависит от:
ГО покупателя/продавца
Расчетной цены последнего клиринга
Стоимости шага цены
Минимального шага цены
Цены посылаемой заявки (Price)
Данные, полученные из терминала МОЕХ по BR-3.25:
ГО продавца (InitialmarginSell) - 15981.22
ГО покупателя (InitialmarginBuy) - 15530.39
максимальная цена Sell (Price) - 75.14
минимальная цена Buy (Price) - 60.78
Расчетная цена после клиринга ( SettlementPrice ) - 67.96
Стоимость шага цены (step_ price) - 9.96125
Минимальный шаг цены (min_step) - 0,01
Выставив 2 отложенных ордера в разные стороны по максимально и минимальной ценам я получил
Заблокировано на продажу (BlockSell) - 8113.83
Заблокировано на покупку (BlockBuy) - 7663.00
Т.е все данные (ну почти все) известны
Нужно составить функции
BlockSell = 8113.83 = (действия с ( InitialmarginSell = 15981,22, SettlementPrice = 67,96, Price=75,14)) умножить или делить на ( step_ price = 9.96125/min_step = 0,01);
BlockBuy = 7663.00 = (действия с (InitialmarginBuy = 15530,39, SettlementPrice = 67,96, Price=60,78)) умножить или делить на ( step_ price = 9.96125/min_step = 0,01);
Может быть кто-нибудь поможет составить формулы?
Сделав "подгонку" под результат
Получил следующее:
В прикрепленном файле последний документ биржи о принципах расчета ГО
Ну и вишенка на торте.
Соединить всё воедино для каждого фьючерса:
В общем жесть жестяная.
Всё сделано для того, чтоб продавать dll.
Из этого всего можно сделать вывод,
что функция OrderCalcMargin() рассчитана своебразно метаквотами и совсем не соответствует биржевому расчёту.
Дайте плиз ссылку откуда эта картинка, буду писать регулятору о беспределе на бирже.