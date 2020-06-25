Нужна маленькая доработка - страница 16

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Сергей Дыбленко:
вот что я слепил на билдере..........

круто! вот ещё круче, программку нашёл 

Снимок

 
Alexsandr San:

круто! вот ещё круче, программку нашёл 


ссыль скинь мне на мыло............. asx28@ya.ru

 
Сергей Дыбленко:

ссыль скинь мне на мыло............. asx28@ya.ru

можешь и прогу кинуть ))
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Сергей Дыбленко:

ссыль скинь мне на мыло............. asx28@ya.ru

я имел ввиду, ты нашёл. 

 

пока еще почти ниче не понятно в этой проге......одно понял

для этой проги нужна крутая и безпроиграшная стратегия из которой прога сделает советник!

 

фу ты.......а я уж подумал ты еще круче нашел )))

мож и крутая эта прога НО не для дятла она как я!

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Сергей Дыбленко:

фу ты.......а я уж подумал ты еще круче нашел )))

мож и крутая эта прога НО не для дятла она как я!

я вот дятел - под наркозом праздничного дня, избавился от этого гадского зуба, жизнь теперь попрёт.( надеюсь всё будет хорошо)

 

что уже вырвал?????????????????????????? поздравляю!!!!!!!!!!!!!

а я глотаю таблетки от зубов как ток у меня заболит - ДОЛАРЕН НАЗЫВАЕТСЯ

 

вот еще один советник слепил пока ты ходил к врачу...............

Файлы:
MACDis.mq4  259 kb
 
сделан под RSI а называние от фонаря дал файлу
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