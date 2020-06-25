Нужна маленькая доработка - страница 16
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вот что я слепил на билдере..........
круто! вот ещё круче, программку нашёл
круто! вот ещё круче, программку нашёл
ссыль скинь мне на мыло............. asx28@ya.ru
ссыль скинь мне на мыло............. asx28@ya.ru
ссыль скинь мне на мыло............. asx28@ya.ru
я имел ввиду, ты нашёл.
пока еще почти ниче не понятно в этой проге......одно понял
для этой проги нужна крутая и безпроиграшная стратегия из которой прога сделает советник!
фу ты.......а я уж подумал ты еще круче нашел )))
мож и крутая эта прога НО не для дятла она как я!
фу ты.......а я уж подумал ты еще круче нашел )))
мож и крутая эта прога НО не для дятла она как я!
я вот дятел - под наркозом праздничного дня, избавился от этого гадского зуба, жизнь теперь попрёт.( надеюсь всё будет хорошо)
что уже вырвал?????????????????????????? поздравляю!!!!!!!!!!!!!
а я глотаю таблетки от зубов как ток у меня заболит - ДОЛАРЕН НАЗЫВАЕТСЯ
вот еще один советник слепил пока ты ходил к врачу...............