Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?))) - страница 8
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А разве такого советника легко написать? Не~. Это дело высшего пилотажа.
высшего не высшего, но без логики не стоит даже и браться
многие пытаются чего нибудь ради интереса написать, на авось ....
и устроить им соревнование с точки зрения - какая же система победит ??? хз ???
ну конечно же победит та, в которой хоть коим то образом задета тема противодействия просадке и хоть на чуть-чуть увеличена вероятность входа по рынку
или напиши советник, который раз в месяц проводит оптимизацию сотни твоих систем и выбирает из них лучшую, и по ней месяц торгует.
и прогони этот советник в в тестере за 5 лет.
и потом будет понятно, работает такой подход или нет.
Почему все упирают в длительность тестерной проверки годами, мне вот это совсем непонятно даже бесит, сколько раз гоняю, дохожу до сливания - в какой-то точке сливает... начинаю с этой точки и не сливает, а опять идет до некоторого расхождения и потом только сливает, но неделю или день он же не сливает и если переустанавливать с начала дня или недели вполне результат неплохой может получится... хотя мне продержаться на автомате неделю даже не удавалось...)))
В моей личной практике и опыте, я убедился точно в том что не существует ни одного советника и индикатора который способен реально помогать...даже наоборот завести в заблуждения. Все индикаторы хороши исключительно ток на истории))) опираясь на это очень шикарно получается забивать головы новичкам))) Во всех попытках я пришел к выводу что лишь "руками" стоит заниматься этим делом....Ведь рынок это почти как живой организм - ни один робот не подскажет какой и когда хедж-фонд решил прикупить или слить активы. В данный момент я тестирую на основе Фибоначчи....на графиках нет больше ни одного индикатора, но чет внутри мне подсказывает что нужно еще добавить простейший тех.анализ (трендовые линии, коридоры и т.д.) возможно это дополнит...)))
Ха. Я уже с самого начала, с 2006 года ищу самый верный, как собака, индикатор. Понаписал фигову тучу индюков.
Вот скрин, как двигается Close[0] относительно Close[1].
Поэтому конец любого почти индикатора может показать и направление вверх и вниз. 50/50.
все таки я выстрадал себе индюки. Которые не перерисовываются и палки в колеса не вставляют.
Почему все упирают в длительность тестерной проверки годами, мне вот это совсем непонятно даже бесит, сколько раз гоняю, дохожу до сливания - в какой-то точке сливает... начинаю с этой точки и не сливает, а опять идет до некоторого расхождения и потом только сливает, но неделю или день он же не сливает и если переустанавливать с начала дня или недели вполне результат неплохой может получится... хотя мне продержаться на автомате неделю даже не удавалось...)))
нашел
обычная подглядывалка истории
Ха. Я уже с самого начала, с 2006 года ищу самый верный, как собака, индикатор. Понаписал фигову тучу индюков.
Вот скрин, как двигается Close[0] относительно Close[1].
Поэтому конец любого почти индикатора может показать и направление вверх и вниз. 50/50.
все таки я выстрадал себе индюки. Которые не перерисовываются и палки в колеса не вставляют.
Это самый верный прогноз....вверх или в низ точно пойдет))))
нашел
обычная подглядывалка истории
Нет, все честно - сам удивляюсь - абсолютно дурацкий вариант, с твоей помощью кстати))) бесконца открывает и тут же закрывает, что-то вроде высокочастотной торговли, только по ценам открытия, на тиках не работает...сам ничего понять не могу... математического или программистского чаму не хватает... он у меня давно лежал в архиве, тогда тоже с ним такая же история была, теперь вот добавил трал от спид-1 хантера. но как работает в тестере на реале также уже не повторяет... не открывает нужные строки...
Я сто раз просил сделать мониторинг, забросает отнекиваниями
Да не "отнекивание", а предлагаю тебе самому этим заняться ! Регкоды - предоставлю без проблем.
Давай !
или напиши советник, который раз в месяц проводит оптимизацию сотни твоих систем и выбирает из них лучшую, и по ней месяц торгует.
и прогони этот советник в в тестере за 5 лет.
и потом будет понятно, работает такой подход или нет.
Да как же можно написать советник, если - я тебе повторю - выбор интуитивен ?!!
Но, то, что я за пять лет еще ничего не слил (и, стало быть, ДЦ на мне все время зарабатывает) - говорит, что метод вполне себе реален. Только вот надо перевести его из интуитивного в формализованный. С этим, к сожалению, пока проблемы.
А разве такого советника легко написать? Не~. Это дело высшего пилотажа.
Главное - не написать, а сформулировать правила отбора. Я вот - нихрена не могу...
Почему все упирают в длительность тестерной проверки годами, мне вот это совсем непонятно даже бесит, сколько раз гоняю, дохожу до сливания - в какой-то точке сливает... начинаю с этой точки и не сливает, а опять идет до некоторого расхождения и потом только сливает, но неделю или день он же не сливает и если переустанавливать с начала дня или недели вполне результат неплохой может получится... хотя мне продержаться на автомате неделю даже не удавалось...)))
О том и речь !
Я уже не раз говорил - ЛЮБАЯ система имеет периоды убытка, которые дольше периодов заработка, а значит, любая в долговременном масштабе сливает. И залог прибыли только в том, чтобы постоянно менять неработающие системы на те, которые пока еще работают.