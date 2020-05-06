Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?))) - страница 2
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если Вы впервые занялись разработкой стратегии, то приготовьтесь к плодотворной работе лет на 10
если Вы впервые занялись разработкой стратегии, то приготовьтесь к плодотворной работе лет на 10
Не думаю, что все так печально...
Всегда есть альтернативные варианты.
Я много слышал сказок о роботах и советниках))) но все что я не пробовал ведет к сливу))) так же о всех известных стратегиях...что касательно скользящих средних и фигур - это воще даж не знаю кому в голову взбрело такое придумать))) рынок - это хаос на 90% .... но при наблюдении есть некоторые повторения с высокой вероятностью!!! кто может поделиться о своих наблюдениях на основании которых можно построить ТС?)))
Если есть выверенная, проверенная на сто рядов ТС, то ее можно попытаться формализовать до советника-робота. Если есть она такая. А гипотезы проверять, плодя пустопорожние советники, - это распространенное ныне явление.
Для трейдеров с толстым кошельком и маленькой головой лучше всех с задачей справляются советники-роботы на мартингейле. Все сделки, в том числе и поставленные от балды, такой вытянет за счет кошелька в плюс. Но и то не вечно. Все мартингейлы - "сенокосилки" для флэта на старших ТФ. Они боятся суровых трендов на старших ТФ. Такие советники подгоняют ситуацию под прибыль. Передвигают безубыток. Минусы - может все слить или просадки будут почти по самый депозит на тот момент. Опасно работать малым депозитом.
Все остальные типы торговых систем, текущий курс, как правило, дурачит ложными замахами или пробоями. Либо трендовая ТС сливает на флэте, а флэтовая сливает на тренде. Так как, они не подстраиваются, как мартингейловые под текущиие движения курса, а ждут решения рынка :) насчет их сделки.
Ожидающую решения рынка по поводу себя и своих сделок и не премещающую безубыток на выгодные для себя позиции торговую систему, рынок часто легко объегоривает. Она статична. Ее стопы и убыточная зона известны всем, кому не лень с той стороны, в Зазеркалье. Но для таких ТС есть возможность с вероятностью 60% влиться в текущую тему. Тогда она в прибытке.
если Вы впервые занялись разработкой стратегии, то приготовьтесь к плодотворной работе лет на 10
Все верно сказано. И не факт, что можно дойти. Плюс ко всему, много ошибок и падений, и слитых счетов.
Да, Вы правы - "Сложно в минус поработать. :))" ...
Да, Вы правы - "Сложно в минус поработать. :))" ...
Это самописанный индикатор? TD с чем-то. Он без перерисовки?
Это самописанный индикатор? TD с чем-то. Он без перерисовки?
Это замануха для привлечения учеников.)
Регламент - это правила предоставления услуг...Соглашение...и т.д.))) так вот у многих примерно гласит так - время от открытия и до закрытия позиции должно составлять не менее 10 мин., это обусловлено тем что брокер должен перекрыть вашу позицию на рынке.... так же бывают и ограничения по пунктах - то есть частые ордера меньше 10 пунктов (100 пипс) могут быть аннулированы...)))
это в кухнях только такое.
в нормальных брокерах - когда хочешь открывай и когда хочешь закрывай.