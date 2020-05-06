Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?))) - страница 10

Новый комментарий
[Удален]  
Georgiy Merts:

Времени уходит на все это сейчас очень немного.

Железа - да, комп практически все время работает, особенно, сейчас, когда чуть ли не половина ТС показала "контрольный выстрел"...

Ты ещё и комп мучаешь из-за этого... Да Жора ты конечно уникум
 
Renat Akhtyamov:

Сергей, 50/50 потому что практически любой теханализ сдвигает сигнал на пи пополам

поэтому вход и выход находятся практически на одной горизонтали

Не на пи пополам -  ты берешь идеальный вариант- синусоиду, а все идет по фрактальному золотому сечению, то растягивают эту спираль, то зажимают...но как говорится "всё было - и всё снова будет", люди бьются и гибнут за метал... а теперь наверно в новом варианте - за биткоины будут умирать...)))

 
Сергей Криушин:

 ты берешь идеальный вариант- синусоиду, а все идет по фрактальному золотому сечению, то растягиваю эту спираль то зажимают...

Да, примерно так рассуждают большинство трейдеров:  РИСУЮТ у себя в голове "синусоиду" и мечтают о том, что их фантазии исполнятся...


Вы не слышали народную мудрость: " Успешные трейдеры СЛЕДУЮТ за рынком"...?   Не мечтают, не предвидят, не гадают..., а "следуют за рынком"..., т.е. оценивают ТЕКУЩЕЕ состояние рынка...

 
Serqey Nikitin:

Да, примерно так рассуждают большинство трейдеров:  РИСУЮТ у себя в голове "синусоиду" и мечтают о том, что их фантазии исполнятся...


Вы не слышали народную мудрость: " Успешные трейдеры СЛЕДУЮТ за рынком"...?   Не мечтают, не предвидят, не гадают..., а "следуют за рынком"..., т.е. оценивают ТЕКУЩЕЕ состояние рынка...

+++100500, дак кто бы спорил, что нужно прилепиться к цене, как рыба прилипала к акуле, вслед за крупным капиталом ... и степ бай степ, степ селл степ, короткими шажками, вот только как этот чертов разворот формализовать без больших потерь... 

 
Сергей Криушин:

Да что говорить, сейчас почти все получили контрольный выстрел, я уже тоже 2 месяца прихожу в себя от потерь, но это все ерунда по сравнению с тем что потеряли киты и большие акулы... 

Не, я практически ничего не потерял, даже заработал немного... Вернее, сперва взлетел хорошо... но потом опустился практически на тот же уровень, что и был...

[Удален]  
Serqey Nikitin:

Да, примерно так рассуждают большинство трейдеров:  РИСУЮТ у себя в голове "синусоиду" и мечтают о том, что их фантазии исполнятся...


Вы не слышали народную мудрость: " Успешные трейдеры СЛЕДУЮТ за рынком"...?   Не мечтают, не предвидят, не гадают..., а "следуют за рынком"..., т.е. оценивают ТЕКУЩЕЕ состояние рынка...

Ок, какое сейчас текущее состояние по евре? Продаем , покупаем, точка входа, выхода?
 
Georgiy Merts:

Не, я практически ничего не потерял, даже заработал немного... Вернее, сперва взлетел хорошо... но потом опустился практически на тот же уровень, что и был...

У  тебя что нет кнопки закрытия по профиту или какого-нибудь простого тральщика, который хотя бы половину движухи сохраняет... тогда твое дело совсем плохо...

 
Serqey Nikitin:

Да, примерно так рассуждают большинство трейдеров:  РИСУЮТ у себя в голове "синусоиду" и мечтают о том, что их фантазии исполнятся...


Вы не слышали народную мудрость: " Успешные трейдеры СЛЕДУЮТ за рынком"...?   Не мечтают, не предвидят, не гадают..., а "следуют за рынком"..., т.е. оценивают ТЕКУЩЕЕ состояние рынка...

Сергей Криушин:

+++100500, дак кто бы спорил, что нужно прилепиться к цене, как рыба прилипала к акуле, вслед за крупным капиталом ... и степ бай степ, степ селл степ, короткими шажками, вот только как этот чертов разворот формализовать без больших потерь... 

скорее всего хочется чтобы было так, но как я читаю и вижу у вас пока не получается

надеюсь что пока...

вот индикатор, который построен с использованием синуса

синус здесь не спроста, так как существует некоторая геометрическая закономерность при движении цены слева направо. цена никогда не пойдет справа налево, верно?

фракталы здесь - вертикально вниз, вертикально вверх и горизонтально.

все это вместе - число Пи, то есть 180 градусов.

Умники, блин...


 
Vladimir Baskakov:
Ок, какое сейчас текущее состояние по евре? Продаем , покупаем, точка входа, выхода?

Ну причем здесь "точка выхода"?  Это нужно учитывать не ТЕКУЩЕЕ состояние рынка, а БУДУЩЕЕ состояние - т.е. быть экстрасенсом.

"Точка выхода" будет понятна , когда появится СИГНАЛ..., а гадать на кофейной гуще - это можно, если больше делать нечего...


Тренд вверх уже давно, но СИГНАЛА на закрытие пока не видно...

 
Renat Akhtyamov:
Умники, блин...


Renat Akhtyamov:

увидевший/создавший всего лишь один раз правильный индикатор, никогда его и никому не покажет

поверь

никогда!

1...34567891011121314151617
Новый комментарий