Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?))) - страница 10
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Времени уходит на все это сейчас очень немного.
Железа - да, комп практически все время работает, особенно, сейчас, когда чуть ли не половина ТС показала "контрольный выстрел"...
Сергей, 50/50 потому что практически любой теханализ сдвигает сигнал на пи пополам
поэтому вход и выход находятся практически на одной горизонтали
Не на пи пополам - ты берешь идеальный вариант- синусоиду, а все идет по фрактальному золотому сечению, то растягивают эту спираль, то зажимают...но как говорится "всё было - и всё снова будет", люди бьются и гибнут за метал... а теперь наверно в новом варианте - за биткоины будут умирать...)))
ты берешь идеальный вариант- синусоиду, а все идет по фрактальному золотому сечению, то растягиваю эту спираль то зажимают...
Да, примерно так рассуждают большинство трейдеров: РИСУЮТ у себя в голове "синусоиду" и мечтают о том, что их фантазии исполнятся...
Вы не слышали народную мудрость: " Успешные трейдеры СЛЕДУЮТ за рынком"...? Не мечтают, не предвидят, не гадают..., а "следуют за рынком"..., т.е. оценивают ТЕКУЩЕЕ состояние рынка...
Да, примерно так рассуждают большинство трейдеров: РИСУЮТ у себя в голове "синусоиду" и мечтают о том, что их фантазии исполнятся...
Вы не слышали народную мудрость: " Успешные трейдеры СЛЕДУЮТ за рынком"...? Не мечтают, не предвидят, не гадают..., а "следуют за рынком"..., т.е. оценивают ТЕКУЩЕЕ состояние рынка...
+++100500, дак кто бы спорил, что нужно прилепиться к цене, как рыба прилипала к акуле, вслед за крупным капиталом ... и степ бай степ, степ селл степ, короткими шажками, вот только как этот чертов разворот формализовать без больших потерь...
Да что говорить, сейчас почти все получили контрольный выстрел, я уже тоже 2 месяца прихожу в себя от потерь, но это все ерунда по сравнению с тем что потеряли киты и большие акулы...
Не, я практически ничего не потерял, даже заработал немного... Вернее, сперва взлетел хорошо... но потом опустился практически на тот же уровень, что и был...
Да, примерно так рассуждают большинство трейдеров: РИСУЮТ у себя в голове "синусоиду" и мечтают о том, что их фантазии исполнятся...
Вы не слышали народную мудрость: " Успешные трейдеры СЛЕДУЮТ за рынком"...? Не мечтают, не предвидят, не гадают..., а "следуют за рынком"..., т.е. оценивают ТЕКУЩЕЕ состояние рынка...
Не, я практически ничего не потерял, даже заработал немного... Вернее, сперва взлетел хорошо... но потом опустился практически на тот же уровень, что и был...
У тебя что нет кнопки закрытия по профиту или какого-нибудь простого тральщика, который хотя бы половину движухи сохраняет... тогда твое дело совсем плохо...
Да, примерно так рассуждают большинство трейдеров: РИСУЮТ у себя в голове "синусоиду" и мечтают о том, что их фантазии исполнятся...
Вы не слышали народную мудрость: " Успешные трейдеры СЛЕДУЮТ за рынком"...? Не мечтают, не предвидят, не гадают..., а "следуют за рынком"..., т.е. оценивают ТЕКУЩЕЕ состояние рынка...
+++100500, дак кто бы спорил, что нужно прилепиться к цене, как рыба прилипала к акуле, вслед за крупным капиталом ... и степ бай степ, степ селл степ, короткими шажками, вот только как этот чертов разворот формализовать без больших потерь...
скорее всего хочется чтобы было так, но как я читаю и вижу у вас пока не получается
надеюсь что пока...
вот индикатор, который построен с использованием синуса
синус здесь не спроста, так как существует некоторая геометрическая закономерность при движении цены слева направо. цена никогда не пойдет справа налево, верно?
фракталы здесь - вертикально вниз, вертикально вверх и горизонтально.
все это вместе - число Пи, то есть 180 градусов.
Умники, блин...
Ок, какое сейчас текущее состояние по евре? Продаем , покупаем, точка входа, выхода?
Ну причем здесь "точка выхода"? Это нужно учитывать не ТЕКУЩЕЕ состояние рынка, а БУДУЩЕЕ состояние - т.е. быть экстрасенсом.
"Точка выхода" будет понятна , когда появится СИГНАЛ..., а гадать на кофейной гуще - это можно, если больше делать нечего...
Тренд вверх уже давно, но СИГНАЛА на закрытие пока не видно...
Умники, блин...
увидевший/создавший всего лишь один раз правильный индикатор, никогда его и никому не покажет
поверь
никогда!