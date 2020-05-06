Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?))) - страница 13
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Предыдущую всю страницу можно повесить в виде картины маслом в личном блоге Шерлока Холмса и не пояснять что речь идет о форексе
;)
Вот тоже индикатор построен на гармоника Фурье...только вот пользы от него я что-то не нашел... хотя он как бы в будущее заглядывает, тоже ему какой-то малости не хватает...)Файлы:
Проверим Ваш Индикатор
что это было?
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть эксперт Снайпер, он на новом билде не работает в МТ4 Альпари, можно как то исправить? Он даже на график не устанавливается. На билде 1090 работает.
Но терминал МТ4 на билде 1090 не подключается к инету, пишет "Старая версия"
Вот поновей версия
Вот поновей версия
У меня как раз эта версия и стоит, на ней эксперт к сожалению не работает.
так выложите эксперт если он (имя эксперта.mq4) попробую исправить
так выложите эксперт если он (имя эксперта.mq4) попробую исправить
Вот этот, он правда 2017 года.
я же Вам (имя эксперта.mq4) такой формат
а Вы .ex4
я же Вам (имя эксперта.mq4) такой формат
а Вы .ex4