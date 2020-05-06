Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?))) - страница 13

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Предыдущую всю страницу можно повесить в виде картины маслом в личном блоге Шерлока Холмса и не пояснять что речь идет о форексе

;)

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Сергей Криушин:

Вот тоже индикатор построен на гармоника Фурье...только вот пользы от него я что-то не нашел... хотя он как бы в будущее заглядывает, тоже ему какой-то малости не хватает...) 

Файлы:

Проверим Ваш Индикатор 

XAUUSDM6 XAUUSDM6что это было?

 

Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста, есть эксперт Снайпер, он на новом билде не работает в МТ4 Альпари, можно как то исправить? Он даже на график не устанавливается. На билде 1090 работает.

 
Но терминал МТ4 на билде 1090 не подключается к инету, пишет "Старая версия"
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valera_nur:
Но терминал МТ4 на билде 1090 не подключается к инету, пишет "Старая версия"

Вот поновей версия 

Снимок

Файлы:
alpari4setup.zip  1136 kb
 
Alexsandr San:

Вот поновей версия 


У меня как раз эта версия и стоит, на ней эксперт к сожалению не работает.
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valera_nur:
У меня как раз эта версия и стоит, на ней эксперт к сожалению не работает.

так выложите эксперт если он (имя эксперта.mq4) попробую исправить 

 
Alexsandr San:

так выложите эксперт если он (имя эксперта.mq4) попробую исправить 

Вот этот, он правда 2017 года.
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valera_nur:
Вот этот, он правда 2017 года.

я же Вам (имя эксперта.mq4)  такой формат 

а Вы .ex4 

 
Alexsandr San:

я же Вам (имя эксперта.mq4)  такой формат 

а Вы .ex4 

Я не обратил внимание, он а формате .ex4, ничего не сделать уже да?
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