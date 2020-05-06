Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?))) - страница 16
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Вы говорите про 10% годовых?
но ведь 10% годовых это мало))) у нас в банке около 12% в долларах дают)))
Так Форекс для того и создан, чтобы люди сливали.
Так где Вы хотите торговать?
Я попробую ознакомиться с условиями МБ)))
Вчера весь день, следил за его предсказаниями на 2час.20мин.6мин. не чего толкового от него нет. вроде и показывает в ту сторону - а где входить выходить !?
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Да, и на картинках видно, как он меня обул. предсказывал вниз вроде всё шло хорошо, потом 1мин. снесла счёт
Индикатор же не может снести... может брокер снес, у меня было такое один раз, торговал руками и без стопов а меня обули стопами... может ты его вставил в советник, но не прогнал на тестере, как дело было??? с ним конечно надо математикам работать, но таких грамотных нету, ему, как я думаю, надо сделать сдвиг на уровень Фибоначчи, потому как он тоже идеален, а в торговле всё ассиметрично, но все подгоняют под симметрию...думаю гораздо продуктивней было бы работать со сдвигом в ту или другую сторону...
но ведь 10% годовых это мало))) у нас в банке около 12% в долларах дают)))
шутишь за доллары сейчас ничего не дают... у него скоро дефляция начнется, деградация уже давно идет, вот даже Китай собрался отказаться от него враз и навсегда https://gazetadaily.ru/05/05/kitaj-nachinaet-testirovanie-suverennoj-elektronnoj-valyuty-dcep/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Эти ... редиски вчера форум грохнули, а там столько полезной информации было... Люди годами писали. Эх, эти оптимизаторы, мать их... Это приличная часть моей жизни. Хотя бы для чтения оставили.
А вот интересно здесь такое не могут учудить, не хотелось бы терять, кто знает как скачать полезные темы одним файлом или отябы свои посты что постил не один год, интересно потом перечитать или по наследству внукам оставить... так иногда перечитываю свою ахинею что раньше нес... хотя и сейчас несу не мало...но уже умеренно...))) постарел совсем уже... всё больше мысли о другом мире посещают...
Индикатор же не может снести... может брокер снес, у меня было такое один раз, торговал руками и без стопов а меня обули стопами... может ты его вставил в советник, но не прогнал на тестере, как дело было???
было в реальном времени, у меня были открытые позиции, Ваш индикатор показывал, всё правильно. мне хотелось что бы он показывал правильно, он это умеет. Его надо изучать, но я, вроде нашёл более менее , подходящую мне систему предсказания. Теперь психологию под надстроить, и может что получится.
Вы говорите про 10% годовых?
Почему же, посчитайте сами сколько на картинке годовых
Почему же, посчитайте сами сколько на картинке годовых
Круто, даже вроде лучше чем на форе выходит...это что получается 60% - 100% годовых... ну тоже же не с бухты-барахты...можно тоже и слить внезапно и прилично...
Круто, даже вроде лучше чем на форе выходит...это что получается 60% - 100% годовых... ну тоже же не с бухты-барахты...можно тоже и слить внезапно и прилично...
Вы ошибаетесь, слить невозможно в этой ТС
Это парный трейдинг
Вы ошибаетесь, слить невозможно в этой ТС
Это парный трейдинг
Понятно, спасибо, и почем такая радость, если не своего производства...