Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?))) - страница 11

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Evgeniy Chumakov:


Женя, я показываю только то что можно.

Естественно, что имею во много раз лучше.

пусть хоть такое сделают, а то смотреть тошно на их мучения в поисках крошки хлеба насущного
[Удален]  
Iaroslav Chornyi:
Я много слышал сказок о роботах и советниках))) но все что я не пробовал ведет к сливу))) так же о всех известных стратегиях...что касательно скользящих средних и фигур - это воще даж не знаю кому в голову взбрело такое придумать))) рынок - это хаос на 90% .... но при наблюдении есть некоторые повторения с высокой вероятностью!!! кто может поделиться о своих наблюдениях на основании которых можно построить ТС?)))

скажу вам откровенно- вы ничего найдете сами. Что бы начать вам зарабатывать вам нужно увидеть как работает рынок изнутри. Нужно увидеть как набирается крупная позиция которая будет драйвером на рынке,как защищают эту позицию,и как ее реализовывают. Без этих знаний все что тут написано и и еще будет написано- все чушь. Все это не более как попытки предугадать куда возможно пойдет цена.Но все забывают что на рынке не один а миллионы участников,некотрые крупные,не которые не очень. И что например произойдет когда есть снижение ликвидности в инструменте но нет того самого крупного участника,а есть поменьше?Он и будет драйвером этого инструмента,и трейдер котрый строит свою систему видит какие то изменения в цене,подгоняет под них свой индикатор или советника и вот он граааль- дает прибыль))) но в моменте) и когда в инструмент приходит тот самый крупный участник то вся система трейдера летит к чертям,дает сбой и сливает. Трейдер снова ее подкручивает и так до бесконечности. И не будет прибыли и правильной системы- пока трейдер не увидит как проявляет себя тот самый крупный участник. Но где ему это увидеть,если 99% всего написаного в интеренете это просто догадки и домыслы,не имеющие под собой почвы и притянутые моменты за уши. Остается только либо попасть в такой фонд либо в компанию которая совершает крупные сделки на рынке и является драйвером цены,либо найти того,кто уже в этой компании и может расказать о том как все устроенно. Я сравниваю всех трейдеров с людьми котрые стоят вдоль дороги и пытаются спрогнозировать движение автомобиля- например в какой поворот он повернет. И 99% не зная что происходит перед тем как авто поворачивает,будут строить прогноз исходя из прошлого- поворачивало ли авто ранее и как часто и все в том же духе,иногда они будут угадывать(именно УГАДЫВАТЬ) и будут чуствовать себя гуру)) А 1% прекрасно знает что перед поворотом автомобиль всегда покажеть поворотник и будет понятно что авто будет поворачивать в тот или иной поворот,и это уже будет не угадывание движения а озвучивание фактов- что если показали поворот влево то через такое то время авто повернет влево. Это и есть понимание механика ценообразования спекулятивных объемов(именно они и есть драйверы) И это только малая часть из всей информации которой вы нигде не найдете. И не стройте роботов и стратегий,если вы не понимаете как изменяется цена при наборе боольшой заявки.Все это будет пустая трата времени и сил. Тут нет ни одного робота или советника который бы хотя бы близко подошел к правильному восприятию рынка.  Хороших выходных!

P.S  если мой пост задел чьи либо профессиональные чуства,либо религиозные-то прошу извинить. Ведь каждый видим мир по своему)

 

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Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?)))

Renat Akhtyamov, 2020.05.03 13:21

скорее всего хочется чтобы было так, но как я читаю и вижу у вас пока не получается

надеюсь что пока...

вот индикатор, который построен с использованием синуса

синус здесь не спроста, так как существует некоторая геометрическая закономерность при движении цены слева направо. цена никогда не пойдет справа налево, верно?

фракталы здесь - вертикально вниз, вертикально вверх и горизонтально.

все это вместе - число Пи, то есть 180 градусов.

Умники, блин...


Ну хороший индюшок, высший класс, нечего сказать, такой иметь и горя не знать - а че злишься то... ты конечно прав... и пи конечно 180 градусов - жалко что не сорок, может в этом твоя основная предубежденность против... посмотри на это с точки зрения другого гения геометрии или математики Лобачевского и сразу всё увидишь и всё поймешь...даже Вселенная расширяется т.е. чего-то не хватает в твоем идеальном мире... п=3,14 и что на нем можно построить кроме круга...в смысле пирамиду или ракушку, да что нибудь устойчивое или живое с законами психики или толпы... тока не злись... сначала подумай потом скажи...и согласись с Фибоначчи. но может быть и он не прав и если считать не в десятичном измерении, то всё будет по другому...
 
Iaroslav Chornyi:

Регламент - это правила предоставления услуг...Соглашение...и т.д.))) так вот у многих примерно гласит так - время от открытия и до закрытия позиции должно составлять не менее 10 мин., это обусловлено тем что брокер должен перекрыть вашу позицию на рынке.... так же бывают и ограничения по пунктах - то есть частые ордера меньше 10 пунктов (100 пипс) могут быть аннулированы...)))

Бред полный. Учите матчасть
 
Сергей Криушин:
Ну хороший индюшок, высший класс, нечего сказать, такой иметь и горя не знать - а че злишься то... ты конечно прав... и пи конечно 180 градусов - жалко что не сорок, может в этом твоя основная предубежденность против... посмотри на это с точки зрения другого гения геометрии или математики Лобачевского и сразу всё увидишь и всё поймешь...даже Вселенная расширяется т.е. чего-то не хватает в твоем идеальном мире... п=3,14 и что на нем можно построить кроме круга...в смысле пирамиду или ракушку, да что нибудь устойчивое или живое с законами психики или толпы... тока не злись... сначала подумай потом скажи...и согласись с Фибоначчи. но может быть и он не прав и если считать не в десятичном измерении, то всё будет по другому...

Сергей, ну синус же ;)

Сами думайте, какие плюшки он вывалит.

На график я отобразил для того, чтобы удостовериться что с сигналом все норм, 

функции синуса на нем нет, она не показана и использована как источник сигнала.

 
Сергей Криушин:
Ну хороший индюшок, высший класс, нечего сказать, такой иметь и горя не знать ...

Да что вы в нем особо хорошего нашли? Этот чем хуже? Скачайте в кодобазе и горя не знайте.) Называется VininI_HMA.


 
Renat Akhtyamov:

Сергей, ну синус же ;)

Сами думайте, какие плюшки он вывалит.

На график я вывалил для того, чтобы удостовериться что с сигналом все норм и функции синуса на нем нет, она не показана.

Вот тоже индикатор построен на гармоника Фурье...только вот пользы от него я что-то не нашел... хотя он как бы в будущее заглядывает, тоже ему какой-то малости не хватает...) 

 
khorosh:

Да что вы в нем особо хорошего нашли? Этот чем хуже? Скачайте в кодобазе и горя не знайте.) Называется VininI_HMA.

ссылку или индюка кинь пожалуйста, поиском не нашел

заценим

 
Renat Akhtyamov:
ссылку или индюка кинь пожалуйста, поиском не нашел

https://www.mql5.com/ru/code/10272

HMA
HMA
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Просмотров: 19276 Рейтинг: Опубликован: 2011.04.27 08:18 Обновлен: 2014.04.21 14:55
 
khorosh:

https://www.mql5.com/ru/code/10272

разница ма-шек с разных периодов

хм, прикольно

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