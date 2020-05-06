Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?))) - страница 6
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Впервые как ток попал в 2008 году Rumus (форексклаб)))) потом МТ4-5 - для меня это самые удобные)))
прошёл тоже Ваш путьRumus (форексклаб)))). смотрю у Вас на сигнале открытые позициии
рискованно сейчас верх, вот Вы не верите Индикаторам?! а вот Индикаторы указывают вниз
и дойдёт до "S2"
НЕТЪ.
ТС, которая показала недопустимое поведение (еще не сливает, только один раз "ошиблась") - без разговоров должна сниматься с торгов. Рынок изменился, и на нем сейчас будут работать другие системы.
Это само собой. Ошибки и убыточные сделки вполне допустимы. Вопрос в другом — как отличить что система "сливает" от "ошиблась"?
прошёл тоже Ваш путьRumus (форексклаб)))). смотры у Вас на сигнале открытые позициии
рискованно сейчас верх, вот ВЫ не верите Индикаторам?! а вот Индикаторы указываю вниз
так показывает ТС))) а там посмотрим стоп или проф))))
волшебство - здесь
Все как бы сладко написано))) я связывался с MetaQuotes - MT4 - 100 000 $, ежемесячная абонплата - 1000.... плюс над открыть в офшорах компанию и зарегистрировать "брокер" и уставной капитал))) много много другого))))
Это само собой. Ошибки и убыточные сделки вполне допустимы. Вопрос в другом — как отличить что система "сливает" от "ошиблась"?
"ошиблась" - ошибся творец системы
"сливает" - Эквити падает быстрее, чем растет
Я много слышал сказок о роботах и советниках))) но все что я не пробовал ведет к сливу))) так же о всех известных стратегиях...что касательно скользящих средних и фигур - это воще даж не знаю кому в голову взбрело такое придумать))) рынок - это хаос на 90% .... но при наблюдении есть некоторые повторения с высокой вероятностью!!! кто может поделиться о своих наблюдениях на основании которых можно построить ТС?)))
Да, конечно существуют, их массы, только вот проблемка, никто вам их не показывает. И то в основном из широкоизвестных алгоритмов, которые точно работабт, это биржевые стратегии. На форексе открытого чего то рабочего нет. Все рабочее не распространяются. Вот краткий список: межрыночный арбитраж, арбитраж спот/фьючерс, фронтранинг, hft, статистический арбитраж, арбитраж волатильности, дивидендные стратегии, стратегия торговли спот/фьючерс, опционные стратегии. Эти стратегии точно рабочие. Разбирайтесь и зарабатывайте.
К этим арбитражам думаю доступа глобального нет...так как каждое программное обеспечение ведет свой учет (МТ4 - свои объемы, румус - свои и т.д.)... Опираясь на логику становиться спорным вопрос о существовании таких, иначе зачем инвест.компаниям разного рода держать у себя целые штаты аналитиков?!)))
Да, конечно существуют, их массы, только вот проблемка, никто вам их не показывает. И то в основном из широкоизвестных алгоритмов, которые точно работабт, это биржевые стратегии. На форексе открытого чего то рабочего нет. Все рабочее не распространяются. Вот краткий список: межрыночный арбитраж, арбитраж спот/фьючерс, фронтранинг, hft, статистический арбитраж, арбитраж волатильности, дивидендные стратегии, стратегия торговли спот/фьючерс, опционные стратегии. Эти стратегии точно рабочие. Разбирайтесь и зарабатывайте.
Но хотя возможно я ошибаюсь...так как плохо знаком с системой ECN - а ведь это реальные движения активов))) может там и получиться добраться до реальных объемов)))
Это само собой. Ошибки и убыточные сделки вполне допустимы. Вопрос в другом — как отличить что система "сливает" от "ошиблась"?
Я это делаю так.
Есть контрольный исторический период. Два года.
На этом периоде рассчитываются следующие предельные параметры:
Ставим ТС на торговлю.
После каждой закрывшейся сделки рассчитываем все эти параметры. Превышение любого из них означает, что рынок перестал соответствовать ТС, и ее надо немедленно снимать с торгов.
Дополнительно есть также спорный параметр - максимальный месячный ценовой профит. Некоторые авторы утверждают, что при его превышении рынок также перестал соответствовать ТС, и такая ТС, заработавшая за месяц больше, чем за любой месяц на истории - должна быть снята с торговли, она хорошо отработала, ей повезло, но рынок явно стал другим, и за таким "взлетом" обязательно пойдет падение. Вот, не надо его ждать - снимаем систему сейчас, после ее везения.
Это не так.
У меня в Лиге ВСЕГДА есть ТС (наипростейшие !!!) которые в данный момент зарабатывают.
Просто нет ТС, которые бы зарабатывали ВСЕГДА. У любой ТС есть периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка - дольше.
Задача трейдера - в том, чтобы применять ТС, которые в данный момент зарабатывают.