Websocket как сделать? - страница 9
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Виктор, не проблема. У каждого своя религия. Но Вы попробуйте в качестве примера реализовать на с++ тот пример, что мы сейчас создаем. Насколько проще его будет создать на с++? Сама реализация websocket на с++ еще тот геморой.
Проблема шарпа, это беспроблемный реверс инжениринг в исходный код, если код не обфусцирован.
Согласен у каждого своя религия и всё зависит от задачи, я вообще на Си вебсокет запилил.
А так спасибо, за мануал, хоть посмотреть на это в шарпе, для общего развития.
А чтобы скажем получить целую свечу с временем, объемом и всеми ценами?
Этот брокер ничего другого и не вернет. Но нам этого и не нужно. Ведь в последствии ты планируешь получать котировки от другого источника.
Сейчас мы отрабатываем саму технологию.
Федор, есть вопросы?
А в этом случае не получится, что тики будут копиться в очереди, если они приходят чаще чем мы ведем опрос? Например таймер 1 секунда, а не 50 мс
лучше опрашивать, думаю, длл почаще и не городить очередь. смысла от неактуальных котировок нету.
опрашивать с периодичностью 1-2 мск и получать самые последние котиры полагаю лучшее решение.
Мне пока не удалось оценить что это действительно является проблемой. Ведь обратный инженеринг довольно легко выполняется и для джавы, однако на ней как писали так и продолжают писать практически 95% приложений под андроид. Так что да, это вопрос религии ))))
Насчёт джавы не чего не скажу, не знал, что она тоже легко реверсится.
Да, всё зависит от назначения приложения и нашего желания, не распространения наших разработок.
Если приложение для личного использования, то это не проблема для шарпа, джавы и т.д.
Если же приложение в продакшен идёт, или внутри какой то финансовой организации, то для меня лично безопасность кода становится приоритетом.
Согласен что и другие языки можно дизассемблировать, но на это уже требуется высокая специализация специалиста, что повышает расценки, которые отсеивают потенциальное желание.
Тут ещё зависит от самого приложения, какую задачу оно выполняет. По этому реверсить мобильные приложения, мало кому интересно.
Ни в коем случае не подумайте, что я с вами спорю или что то ещё, нет, это просто ответ на "Мне пока не удалось оценить что это действительно является проблемой"
Думаю это не тема этого топика, по этому не будем продолжать дальше ))
У вас зачётный мануал для шарпа получается.
Да, странно. Спросим потом у Рената почему так...
Завтра перейдем к сокетам ))
опишите структуру вне класса и пример заработает