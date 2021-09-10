Websocket как сделать? - страница 5
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готово
Алексей Барбашин:
Не слишком дотошно поясняю?
Вы объясняете очень понятно. Все сделал.
библиотека появилась
В mql5 я умею кодить. Только вот проблема, dll32 бита
В настройках установи необходимый тип разрядности:
После этого собери заново проект и протестируй.Жду результата...
Исправляем ошибку в нашем проекте, объявляем класс ConnectorMQL публичным!
Собираем проект.
Далее в mql программе подключаем созданную dll
в mql5 объявлять отдельно каждый метод не требуется.
Далее в событии инициализации пишем:
Федор, обращаю внимание на то, что как только ты введешь имя нашего класса и поставишь двоеточие интеллисенс сам тебе выведет подсказку по доступным методам.
Запускаем нашу программу:
Вот так просто :)
;) Надо все это оформить, как краткий FAQ :) по интеграции C# и MQL5 и выложить в статьи.
После изменения в x64 перестал собираться
не безопасный код тоже разрешить?
Все равно не собирается из-за ошибокМожет что-то доставить надо на комп?