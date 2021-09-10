Websocket как сделать? - страница 5

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готово


 

Алексей Барбашин:

Не слишком дотошно поясняю?

Вы объясняете очень понятно. Все сделал.

 

библиотека появилась



 
Все сделал
 
Теперь проверить работу DLL через import в МТ5?
 

В mql5 я умею кодить. Только вот проблема, dll32 бита


 
Алексей Барбашин:

В настройках установи необходимый тип разрядности:

После этого собери заново проект и протестируй.

Жду результата...
ok. Сейчас пересобиру
 
Алексей Барбашин:

Исправляем ошибку в нашем проекте, объявляем класс ConnectorMQL публичным!

Собираем проект.

Далее в mql программе подключаем созданную dll

в mql5 объявлять отдельно каждый метод не требуется.

Далее в событии инициализации пишем:

Федор, обращаю внимание на то, что как только ты введешь имя нашего класса и поставишь двоеточие интеллисенс сам тебе выведет подсказку по доступным методам.

Запускаем нашу программу:

Вот так просто :)

;) Надо все это оформить, как краткий FAQ :) по интеграции C# и MQL5 и выложить в статьи.

 

После изменения в x64 перестал собираться


 

не безопасный код тоже разрешить?

Все равно не собирается из-за ошибок

Может что-то доставить надо на комп?
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