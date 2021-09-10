Websocket как сделать? - страница 13
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все равно что то не так, в теории этот код должен работать
C#
MQL5
получаю ошибки компиляции, что не возможно конвертировать параметр t1
тип MqlTick, определенный в C# и тип MqlTick, определенный в MQL - это разные типы.
Измените имя типа в шарпе и работайте только с этим типом
или скопируйте возвращенные значения в тип Mql
тип MqlTick, определенный в C# и тип MqlTick, определенный в MQL - это разные типы.
Измените имя типа в шарпе и работайте только с этим типом
или скопируйте возвращенные значения в тип Mql
не проверял (ПК сетевым висящим городом занят!!!),
но думаю будет работать как Вы пишете
тут в целом нет нормальной документации по обмену MQL-C# , в том же моем примере используется выравнивание полей структуры, в Вашем поля одного размера, а если будут другие типы, то что будет при обмене данными? - подозреваю, что в лучшем случае рантайм ошибка, в худшем потеря данных
на Хабре хорошая статья есть про работу со структурами в C#, точно помню, что выравнивания в C# по умолчанию, а в MQL наоборот - позже найду статью когда комп освободится
не проверял (ПК сетевым висящим городом занят!!!),
Сетевой город видать везде умер. У нас в Волгограде тоже висит. Чудо сайт )))
не проверял (ПК сетевым висящим городом занят!!!),
но думаю будет работать как Вы пишете
тут в целом нет нормальной документации по обмену MQL-C# , в том же моем примере используется выравнивание полей структуры, в Вашем поля одного размера, а если будут другие типы, то что будет при обмене данными? - подозреваю, что в лучшем случае рантайм ошибка, в худшем потеря данных
на Хабре хорошая статья есть про работу со структурами в C#, точно помню, что выравнивания в C# по умолчанию, а в MQL наоборот - позже найду статью когда комп освободится
я привел пример с простейшей структурой с двумя даблами.
Выравнивать нечего.
Для более сложной структуры возможно понадобится выравнивание.
Это надо проверять.
ps сеть в порядке)
Федор, осталось осилить последний контрольный пример: получение структуры тика из шарпа в mql. Подумайте как это реализовать, все примеру тут есть, Володя показал как получать данные в виде структуры из шарпа.
Жду от тебя конечный результат.
сделал. Я вам сообщение отправил через чат
Если необходимо передавать большой объем разнородной информации то в этом случае лучше поступать так же как работает веб-сокет: упаковывать на стороне шарпа информацию в json, кодировать в строку и возвращать в виде string, а на стороне mql делать обратное преобразование. Это работает очень быстро, проверено. :)
Но лучше обходиться штатными методами, например теми же структурами, по возможности. :)
нет, мне нужны были структуры, структуры это практично, спс, в целом сформировалось у меня видение, что и как работает сейчас в C# + MQL5
я привел пример с простейшей структурой с двумя даблами.
Выравнивать нечего.
Для более сложной структуры возможно понадобится выравнивание.
Это надо проверять.
ps сеть в порядке)
нашел статью про структуры в C# https://habr.com/ru/post/114953/
в целом теперь достаточно материала для работы, спс
немного вклинюсь, благо что все действующие лица наверное устали от спектакля
а что происходит с расходом памяти/ЦП, особенно при одновременном запуске пары таких советников ?
они там вообще не пересрутся при одновременном запуске из одного процесса ??
на мой скромный взгляд, недоделанный (пока ещё) рецепт - брать Socket MQL и в нём по минимуму делать http+websocket лучше. По крайней мере это будет работать на VPS метаквотез. Конечно сие есть закат солнца вручную, но посмотрите статьи - таким образом даже к MySQL обращаться обращаются
Сейчас сделаю. Как думаете? В МТ4 будет работать?
только через способ из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/249
MQL4 не умеет вызывать управляемый код, или писать обертку на С++ и из нее вызывать .Net или статья выше, я в прошлом году проверял материал статьи - все работает, НО работы очень много - много "подводных камней", если ради интереса - то не начинайте, времени очень много нужно, чтобы нагуглить материал при возникающих проблемах
немного вклинюсь, благо что все действующие лица наверное устали от спектакля
Можно арендовать нормальный VDS на Windows и запускать с DLL, можно несколько терминалов запустить одновременно.