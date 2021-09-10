Websocket как сделать? - страница 4
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Федор, на чем Вы остановились?
Собственно сижу, туплю.
Вылезло окно с Usercontrol. На этом все.
Нашел вот такой пример:
Пытаюсь его запустить в Visual Studio code это C#
Это работать не будет. ClientWebSocket поддерживается не во всех версия windows.
Я предложил Вам проверенный способ, но Вы хотите пойти своим путем и набить свои шишки. Ваше право.
Тогда Вам в принципе не зачем лезть на шарп. Раз Вы хорошо знаете джаву, то на ней и пишите dll.
Я не говорил что хорошо знаю java. Я установил, создал проект, что дальше делать не знаю. Нужно искать примеры.
Федор, а с какой целью ты обратился за помощью на форум? Готовый пример никто не даст, так как каждый проект по своему уникален. Только кирпичики могут быть одинаковыми. Именно их тебе и предлагают.
Давай начнем с простого: ты вообще опыт программирования имеешь? Ну хотя бы на mql? Что такое "класс" в программировании ты знаешь?
Да, конечно
Привет всем!
Появилась задача получать котировки с huobi через websocket и строить offline график по этим котировкам.
Я так понял, что стандартными средствами это организовать нельзя.
Появилась мысль написать dll на java и при помощи нее получать котировки.
Возможна такая реализация?
Я такого еще никогда не делал, буду очень признателен за помощь!
использовать из Mql DLL вызывающий Java, это покруче чем гланды через жп :-)
но если очень хочется, то можно. Но дополнительно надо на достаточном уровне владеть С и понимать как внутри MT устроены threads, как и когда они создаются/переделываются.
как дружить Java и C/C++ много статей, в первый-же заход в гугл даётся https://www.codeproject.com/Articles/993067/Calling-Java-from-Cplusplus-with-JNI
как дружить C/C++ и Mql смотрите местные статьи
можно один раз сесть и сделать прослойку Mql->(с/c++ dll)->Java. Оно видится очень матерным в плане отладки (эмоции придётся держать в узде), но один раз сделать потом пользоваться.
PS/ и есть чувство что Mql идёт в сторону шарп, а оно с явой совсем не дружит..то есть в 6-й версии усилия пропадут зря
Я не говорил что хорошо знаю java. Я установил, создал проект, что дальше делать не знаю. Нужно искать примеры.
Будьте реалистом, осилите протокол между клиентом/сервером? Берите готовую либу под биржу, иначе утоните.
Да, русская версия.
По шагам пойдем? :)
Конечно помогу. И надеюсь не только я. Только ты постарайся активнее отвечать на сообщения.
Сделал