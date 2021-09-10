Websocket как сделать? - страница 15
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Нашел в своих закромах:
Передача целочисленных переменных не требует маршалинга
Тут передача структуры, тоже маршалинга не потребовалось. Вот сама структура:
И только для передачи строчного значения потребовался маршалинг:
Это все я реализовывал на МТ4. То есть если бы вчера заглянул в этот старый код то может и увидел свою вчерашнюю ошибку. Огромное спасибо Владимиру за то, что обратил на нее внимание и помог исправить.
ну я про это и пишу, что простые типы без проблем можно сделать, со сложными типами придется повозиться
но там глубже проблема - вызов .Net из MQL4 не будет работать со сложными библиотеками классов, Вы не сможете обеспечить все как static вызовы, решение банальное - dll экспорт из .Net должен запустить новый поток "чистого .Net" и потом внутри dll можно обрабатывать обмен с этим потоком
в общем увлекательное приключение это когда с чистого листа ))))
Рекомендую воспользоваться DllExport, ты увидишь насколько все кардинально проще становится! :)
не проще, а то же самое - один в один, тем более у меня и так все настроено и работает уже
но проще просто на MQL5 писать и не париться, а с МТ4 организовать только обмен ;)
Может потому что мы сокет не закрываем и он новый создает постоянно когда я компилю?
удалил библиотеку нажал пересобрать, после этого заработало
А единичка - это что?
Ну теперь можно попробовать снова переключиться на консольное приложение и попытаться получить данные от того брокера, от которого ты хотел. Где его страничка с описанием api?
вот https://cloudapidoc.github.io/API_Docs/v1/ws/en/#general
и вот https://www.huobi.com.ru/ru-ru/user/api/
Корневой URL-адрес：
www.huobi.com.ru/api
ключ 02e47f17-259d6a49-edrfhh5h53-4c700
Вот есть это
вот есть еще их глобальный сайт
https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/900000014146-Huobi-Global-will-include-two-new-subscription-topics-in-existing-Websocket-API
но что-то не работает
Socket = new WebSocket("wss://www.huobi.com.ru/api/ws/v2");
//Socket = new WebSocket("wss://api.huobi.pro/ws/v2");
я попробовал и /v1 и без, все равно не открывает сокет
Я ключ удалил, он видимо нужен для REST
А касаемо websocket на mql, то до сих пор этого никому не удалось реализовать. .
Есть в маркете некая библиотека.
Для 4 и для 5 .
Вроде запрет на вызов DLL для продуктов из маркета еще не отменен, поэтому я бы не был таким категоричным
Есть в маркете некая библиотека.
Для 4 и для 5 .
Вроде запрет на вызов DLL для продуктов из маркета еще не отменен, поэтому я бы не был таким категоричным
сложно предположить, что там индонезиец выложил, у них и нигерийцев , да и вроде и у индийцев что не код, то какой новый фокус
ну а так, Вы нашли уже #include <wsmql.mqh> https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=wsmql.mqh
а что делать предлагаете с переименованием скаченного файла: Please rename the from MQL5 MARKET downloaded file to wsmqllib.ex5 / Please rename the from MQL5 MARKET downloaded file to wsmqllib.ex4
профиль продавца чистый лист, 2 кода в КБ, неких загадочных манипуляций на кодами Младена ))))