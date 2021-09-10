Websocket как сделать? - страница 7

Новый комментарий
 

и вот


 

Что-то MQL не видит метод Ticks


 
Алексей Барбашин:

Да, странно. Спросим потом у Рената почему так...

Завтра перейдем к сокетам ))

Может нельзя передавать структуры?

Большое спасибо, Алексей!

 

Не могу врубиться - какой принцип взаимосвязи?

по крайней мере не прослеживается web-сокет

 
Renat Akhtyamov:

Не могу врубиться - какой принцип взаимосвязи?

по крайней мере не прослеживается web-сокет

Если вы о слайд-шоу ;) то это вызов методов с dll.

Там выше было, завтра будет websockets :)

 
Дмитрий Прокопьев:

Если вы о слайд-шоу ;) то это вызов методов с dll.

Там выше было, завтра будет websockets :)

Ну-ну. 

 
Алексей Барбашин:

Совершенно верно! Сначала мы учились создавать dll и связывать ее с mql. А уж что реализовывать в самой dll - это уже дело десятое. :)

Респект :) если честно, помню, как упражнялся в первый раз сам, чтобы подружить C# dll и MQL5 :)

Щас, наблюдаю некоторые свои ляпы :)

 
А класс Program удаляем?
 
Fedor Arkhipov:

Что-то MQL не видит метод Ticks


кажется в прошлом году работала передача структур в C# - сейчас не знаю, бывает, что то изменяется в новых билдах МТ5 

попробуйте пример из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/249   по передаче MqlTick 

 
Igor Makanu:

кажется в прошлом году работала передача структур в C# - сейчас не знаю, бывает, что то изменяется в новых билдах МТ5 

попробуйте пример из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/249   по передаче MqlTick 

надо попробовать
1234567891011121314...27
Новый комментарий