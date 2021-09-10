Websocket как сделать? - страница 7
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и вот
Что-то MQL не видит метод Ticks
Да, странно. Спросим потом у Рената почему так...
Завтра перейдем к сокетам ))
Может нельзя передавать структуры?
Большое спасибо, Алексей!
Не могу врубиться - какой принцип взаимосвязи?
по крайней мере не прослеживается web-сокет
Не могу врубиться - какой принцип взаимосвязи?
по крайней мере не прослеживается web-сокет
Если вы о слайд-шоу ;) то это вызов методов с dll.
Там выше было, завтра будет websockets :)
Если вы о слайд-шоу ;) то это вызов методов с dll.
Там выше было, завтра будет websockets :)
Ну-ну.
Совершенно верно! Сначала мы учились создавать dll и связывать ее с mql. А уж что реализовывать в самой dll - это уже дело десятое. :)
Респект :) если честно, помню, как упражнялся в первый раз сам, чтобы подружить C# dll и MQL5 :)
Щас, наблюдаю некоторые свои ляпы :)
Что-то MQL не видит метод Ticks
кажется в прошлом году работала передача структур в C# - сейчас не знаю, бывает, что то изменяется в новых билдах МТ5
попробуйте пример из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/249 по передаче MqlTick
кажется в прошлом году работала передача структур в C# - сейчас не знаю, бывает, что то изменяется в новых билдах МТ5
попробуйте пример из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/249 по передаче MqlTick