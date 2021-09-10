Websocket как сделать? - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для закрепления материала пройдем с самого начала. Создаем новый проект (Консольное приложение), назовем его BinaryTicks
Может будем в этом продолжать?
можно удалить ненужноеНаверное лучше передавать в библиотеку символ, период и время свечи, а библиотека будет возвращать цены и сделать отдельную функцию для тиков
Может будем в этом продолжать?
можно удалить ненужное
Я буду писать с нуля, ты можешь в этом продолжать.
В глобальном классе я прописываю новые методы
Создал
А не надо сделать их булевыми? чтобы получать результат, что соединение установлено.
Может будем в этом продолжать?
можно удалить ненужноеНаверное лучше передавать в библиотеку символ, период и время свечи, а библиотека будет возвращать цены и сделать отдельную функцию для тиков
Это не корректно. Перед началом работы нужно собрать историю с сервера и записать в файл символа, на основе этих данных построить график, а далее уже на самом графике получать любую свечу и строить любые индикаторы как на обычном символе.
Создал
А не надо сделать их булевыми? чтобы получать результат, что соединение установлено.
Их бессмысленно делать булевыми, они не вернут сразу результат, сокет работает асинхронно. Можно только добавить функцию проверки соединения.
Это не корректно. Перед началом работы нужно собрать историю с сервера и записать в файл символа, на основе этих данных построить график, а далее уже на самом графике получать любую свечу и строить любые индикаторы как на обычном символе.
Их бессмысленно делать булевыми, они не вернут сразу результат, сокет работает асинхронно. Можно только добавить функцию проверки соединения.
Добавляю в проект папку Service, в ней будут сервисные классы, в том числе и класс сокета.
Добавляю в папке класс WSSocket, делаю его публичным
а можно вмешаться ?
класс/интерфейс со стороны MT никто не хочет сделать заранее ??
то есть дать конкретное ТЗ которое обсуждается и которое подлежит исполнению.
ну давайте начнём:
class Hibou {
Hidou(string url=HIBOU_WS_URL); // думаю почти бесспорно
~Hibou();
void DoEvent(); // веб-сокеты асинхронны, а может в тредах реализуем, будем дёргать при первой возможности
int State(); // некое текущее состояние
/// хенды по событиям протокола, вызываемые из DoEvevnt
virtual void OnConnect(); // соеденились - зашибись
virtual void OnMessage(string json); // получили внятный Event
/// и так далее - заказчик представляет как он намерен использовать интерфейс.
/// если он этого не знает, мы за него ничего придумать не можем, клиника в руках пациентов
}
хорошо, я думал мы по другому будем реализовывать
Так ты высказывай как бы хотелось, чтобы ты сам получал удовольствие от процесса. Только пойми: у сервера нельзя запросить конкретную свечу, можно только диапазон свечей за выбранные даты. Так что думай в этом направлении.