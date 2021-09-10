Websocket как сделать? - страница 6
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Какая операционка установлена у тебя? Какая разрядность? Какой разрядности терминал? Я использую винду 7 64-х и МТ5 64-х, в настройках сборки у меня стоит "Any CPU", все собираемся и работает без проблем. Какая версия VS у тебя установлена?
Win 7 x64, mt5 тоже x64
Ошибки опять
Все отлично заработало, перезагрузил комп
Сумму выдает
вот 3+4=7
После получения 10-15 сгенерированных сумм сделай скрин журнала.
Сделал
Великолепно! Далее добавь в проект еще пару методов, например деление и вычитание. Покажи сам код и результат использования в mql.
Так же добавь в проект метод с переменной типа string и типом возвращаемого значения string. Передай в этот метод название символа графика, добавить к методе к этому символу строку "Символ графика: " + value верни это значение. В mql выведи результат в журнал.
все сделал
ну деление пропустил
Вот