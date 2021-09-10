Websocket как сделать? - страница 12
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вот
попробовал сделать по Вашему примеру, не заработало
или настройки VS где то не те у меня, или еще где траблы
приатачьте проект VS и пример вызова из MQL5 - это нужная вещь
ЗЫ: если не изменяет память, то перестало это работать когда в MQL5 добавили namespace
прицепил
Супер!
Алексей, можешь посоветовать книгу для обучения шарпу?
Результат в студию! Не забывай прикладывать скрины конечного результата.
Тебе понравилось программировать на шарпе?
Да. Главное что можно соединять с MQL
Владимир, может с ходу подскажешь как из шарпа получить данные в виде структуры?
C#
MQL
прицепил
Спасибо!
странно, Ваш пример заработал с первого раза
создал новый проект у себя с чистого листа - скопировал эти 5 строк кода и опять все работает, ладно, уверую в магию
Спасибо еще раз!
все равно что то не так, в теории этот код должен работать
C#
MQL5
получаю ошибки компиляции, что не возможно конвертировать параметр t1
Продолжаем?