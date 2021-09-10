Websocket как сделать? - страница 11
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Работает
спасибо, но все по старому
Мы сейчас запускаем консольный проект, библиотека при этом не создается.
Библиотеку будем компилить позже.
Мы сейчас запускаем консольный проект, библиотека при этом не создается.
Библиотеку будем компилить позже.
эт ясно все
меня лишь волнует проблема почему 2 или 3 раза в топике прозвучало утверждение, что пользовательские структуры описанные в C# прекрасно импортируются в MQL , а я далек от этого прекрасного
вот и мечтаю приблизиться к этому чуду )))
эт ясно все
Игорь, не спеши! Не все так гладко. Почему-то не хочет шарп возвращать структуру. (
когда библиотека скомпилится, мт5 должен начать "видеть" методы. Т.е. должна начать всплывать подсказка имени метода когда мы начинаем писать
видит методы МЕ и структуру видит в сигнатуре функции, а а вот эту структуру за тип МЕ не признает, соотвественно и вся проблема
я как бы не спешу, без структур жить можно, но не удобно и не комильфо к этому привыкать , но я бы посоветовал, вернее настоятельно требую! )))) - проверить это, Вы сейчас заложитесь на обмен через структуры, и что потом делать то будете? ;)
Ура! Заработало!
Алексей, а откуда вы взяли "app_id=1089"? Вы регистрировались на их сайте?
Да, структура есть
Алексей, а мы можем с этого сайта получить историю котировок?
https://cloudapidoc.github.io/API_Docs/v1/ws/en/#general
ошибка