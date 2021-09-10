Websocket как сделать? - страница 11

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Работает


 
Igor Makanu:

спасибо, но все по старому

Мы сейчас запускаем консольный проект, библиотека при этом не создается.

Библиотеку будем компилить позже.

 
Fedor Arkhipov:

Мы сейчас запускаем консольный проект, библиотека при этом не создается.

Библиотеку будем компилить позже.

эт ясно все

меня лишь волнует проблема почему 2 или 3 раза в топике прозвучало утверждение, что пользовательские структуры описанные в C# прекрасно импортируются в MQL , а я далек от этого прекрасного

вот и мечтаю приблизиться к этому чуду )))

 
Igor Makanu:

эт ясно все

когда библиотека скомпилится, мт5 должен начать "видеть" методы. Т.е. должна начать всплывать подсказка имени метода когда мы начинаем писать
 
Алексей Барбашин:

Игорь, не спеши! Не все так гладко. Почему-то не хочет шарп возвращать структуру. (

Fedor Arkhipov:
когда библиотека скомпилится, мт5 должен начать "видеть" методы. Т.е. должна начать всплывать подсказка имени метода когда мы начинаем писать

видит методы МЕ и структуру видит в сигнатуре функции, а а вот эту структуру за тип МЕ не признает, соотвественно и вся проблема


я как бы не спешу, без структур жить можно, но не удобно и не комильфо к этому привыкать , но я бы посоветовал, вернее настоятельно требую! )))) - проверить это, Вы сейчас заложитесь на обмен через структуры, и что потом делать то будете? ;)

 

Ура! Заработало!


 
Алексей Барбашин:


Алексей, а откуда вы взяли "app_id=1089"? Вы регистрировались на их сайте?

 

Да, структура есть


 

Алексей, а мы можем с этого сайта получить историю котировок?

https://cloudapidoc.github.io/API_Docs/v1/ws/en/#general

WebSocket API
  • cloudapidoc.github.io
wss://{HOST}/ws Host structure Authenticated APIs:www.xxxx.com Public APIs: www.xxxx.com/api Data All return data of websocket APIs needs to be unzipped. Library Recommend: ws by Node.js Topic type topic description ： { ethbtc, ltcbtc, etcbtc, bccbtc ... } Heartbeat If the type of request message is not , websocket server will response...
 

ошибка


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