Websocket как сделать? - страница 10
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Вот
Нашел косяк, заработало
В чем косяк был? Я так понимаю за нами пытаются повторять эксперимент, думаю другим будет будет полезно знать на чем можно споткнуться.
опишите структуру вне класса и пример заработает
попробовал сделать по Вашему примеру, не заработало
или настройки VS где то не те у меня, или еще где траблы
приатачьте проект VS и пример вызова из MQL5 - это нужная вещь
ЗЫ: если не изменяет память, то перестало это работать когда в MQL5 добавили namespace
Федор, ты еще здесь? Продолжаем?
Аплодирую разработчикам стоя! На скрине видно что структура объявлена в шарпе, в mql я ее не объявлял, но легко могу использовать этот тип данных и программа компилируется без проблем!
проект приатачьте и пустимся в пляс )))
у меня видит MQL5 описанные структуры на глобальном уровне, по крайней мере сигнатуры паблик методов сразу автоподстановкой МЕ напечатал
НО, не получается ни в MQL описать аналогичную структуру ни импортировать ее из C#
в общем дайте готовый пример или без поллитра не разберешься тут никак ))
проект приатачьте и пустимся в пляс )))
Сейчас запакую. На форум не влез.
https://yadi.sk/d/ueP-8_BKJka4mg
Сейчас запакую. На форум не влез.
https://yadi.sk/d/ueP-8_BKJka4mg
спасибо, но все по старому
'TestConnection.mq5' TestConnection.mq5 1 1
'Open' - undeclared identifier TestConnection.mq5 54 5
'Open' - l-value required TestConnection.mq5 54 5
possible loss of data due to type conversion TestConnection.mq5 54 9
'Close' - undeclared identifier TestConnection.mq5 55 5
'Close' - l-value required TestConnection.mq5 55 5
possible loss of data due to type conversion TestConnection.mq5 55 10
'ddd' - parameter conversion not allowed TestConnection.mq5 58 32
'ddd' - variable of the same type expected TestConnection.mq5 58 32
'ddd' - parameter conversion not allowed TestConnection.mq5 58 32
7 errors, 2 warnings 8 3
библиотеку .dll в папку MQL положил, сигнатуры методов ConnectorMQL вижу из МЕ
сделайте чистый проект у кого это работает - структура + метод в C# и вызов из MQL5 этого - много лишнего в проекте, но все равно не работает - не понятно где причина - свойства проекта выходные данные - библиотека изменил