Websocket как сделать? - страница 10

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Что-то не выводит очередь

 
Алексей Барбашин:

Покажи скрин обработчика событий получения сообщений от сокета.

Вот


 

Вот


 

Нашел косяк, заработало


 
Алексей Барбашин:

В чем косяк был? Я так понимаю за нами пытаются повторять эксперимент, думаю другим будет будет полезно знать на чем можно споткнуться.

Я пытался подставить proposal и потом когда ставлял ticks, написал  без "s", т.е. tick
 
Vladimir Suslov:


опишите структуру вне класса и пример заработает

попробовал сделать по Вашему примеру, не заработало

или настройки VS где то не те у меня, или еще где траблы

приатачьте проект VS и пример вызова из MQL5 - это нужная вещь

ЗЫ: если не изменяет память, то перестало это работать когда в MQL5 добавили namespace

 
Алексей Барбашин:
Федор, ты еще здесь? Продолжаем?
Да, я тут
 
Алексей Барбашин:

 Аплодирую разработчикам стоя! На скрине видно что структура объявлена в шарпе, в mql я ее не объявлял, но легко могу использовать этот тип данных и программа компилируется без проблем!

проект приатачьте и пустимся в пляс )))


у меня видит MQL5 описанные структуры на  глобальном уровне, по крайней мере сигнатуры паблик методов сразу автоподстановкой МЕ напечатал

НО, не получается ни в MQL описать аналогичную структуру ни импортировать ее из C#

в общем дайте готовый пример или без поллитра не разберешься тут никак ))

 
Igor Makanu:

проект приатачьте и пустимся в пляс )))


Сейчас запакую. На форум не влез.

https://yadi.sk/d/ueP-8_BKJka4mg

TestWs.zip
TestWs.zip
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
Файлы:
TestConnection.mq5  2 kb
 
Fedor Arkhipov:

Сейчас запакую. На форум не влез.

https://yadi.sk/d/ueP-8_BKJka4mg

спасибо, но все по старому

'TestConnection.mq5' TestConnection.mq5 1 1

'Open' - undeclared identifier TestConnection.mq5 54 5

'Open' - l-value required TestConnection.mq5 54 5

possible loss of data due to type conversion TestConnection.mq5 54 9

'Close' - undeclared identifier TestConnection.mq5 55 5

'Close' - l-value required TestConnection.mq5 55 5

possible loss of data due to type conversion TestConnection.mq5 55 10

'ddd' - parameter conversion not allowed TestConnection.mq5 58 32

'ddd' - variable of the same type expected TestConnection.mq5 58 32

'ddd' - parameter conversion not allowed TestConnection.mq5 58 32

7 errors, 2 warnings 8 3


библиотеку .dll в папку MQL положил, сигнатуры методов ConnectorMQL вижу из МЕ


сделайте чистый проект у кого это работает - структура + метод в C# и вызов из MQL5 этого - много лишнего в проекте, но все равно не работает - не понятно где причина - свойства проекта выходные данные - библиотека изменил

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