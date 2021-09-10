Websocket как сделать? - страница 21
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Так что, не получится запрашивать старые свечи через websocket?
в советнике ( в прикладной программе) отдельно открывают WebSocket и отдельно через Rest спрашивают требуемую историю. И с момента когда они синхронизовались (нет дырок и прочего) начинают торговлю,
но сейчас не про то - сейчас конкретно про как жить с hibou :-)
в советнике ( в прикладной программе) отдельно открывают WebSocket и отдельно через Rest спрашивают требуемую историю. И с момента когда они синхронизовались (нет дырок и прочего) начинают торговлю,
но сейчас не про то - сейчас конкретно про как жить с hibou :-)
Макс, ты можешь нам время немного уделить? Ты имеешь опыт создания кастомных символов в МТ4?
То есть просто получить рыночную информацию само по себе это не имеет смысла, нам нужно бы ее сразу записать и строить график.Иначе говоря на первом этапе, отладочном, мы можем прямо из консольного приложения записывать рыночную информацию в файл котировок.
Макс, ты можешь нам время немного уделить? Ты имеешь опыт создания кастомных символов в МТ4?
То есть просто получить рыночную информацию само по себе это не имеет смысла, нам нужно бы ее сразу записать и строить график.Иначе говоря на первом этапе, отладочном, мы можем прямо из консольного приложения записывать рыночную информацию в файл котировок.
Я могу построить завтра, с этим думаю проблем не будет.
Самое главное получить свечи
Макс, ты можешь нам время немного уделить? Ты имеешь опыт создания кастомных символов в МТ4?
То есть просто получить рыночную информацию само по себе это не имеет смысла, нам нужно бы ее сразу записать и строить график.Иначе говоря на первом этапе, отладочном, мы можем прямо из консольного приложения записывать рыночную информацию в файл котировок.
пишите в CSV пригодном к импорту и не парьтесь. Вот когда заработает, тогда можно чё-то думать;
PS через полгода-год-два 4-ку окончательно укайдохают.
PPS можно писать сразу с подобающими поклонами и в нужных форматах, НО это просто реально рано - ещё нифига не заработало
Макс, ты можешь нам время немного уделить? Ты имеешь опыт создания кастомных символов в МТ4?
То есть просто получить рыночную информацию само по себе это не имеет смысла, нам нужно бы ее сразу записать и строить график.Иначе говоря на первом этапе, отладочном, мы можем прямо из консольного приложения записывать рыночную информацию в файл котировок.
Федор, что я предлагаю..
У нас две точки входа в программу: класс Program (метод Main)- для отладки в режиме консольного приложения, и класс ConnectorMQL, в котором находятся и будут находиться методы для связи mql с шарпом.
Я предлагаю создать отдельный класс, в котором будут именно те методы, которые нам потребуются, и которые мы сможем отладить в консольном режиме, вызывая методы этого класса, а затем эти же методы мы сможем просто перенаправить в класс ConnectorMQL.
Какие конкретно методы могут потребоваться нам?
Connected() - при инициализации, с передачей имени сервера
Disconnected() - при деинициализации советника
SetSymbol() - для установки нужного символа
GetTicks() - для выборки очередного тика
ReqHistory() - Для запроса истории котировок
GetHistory() - для получения истории котировок, так как при запросе ничего не вернется, сокет даст ответ асинхронно.
пишите в CSV пригодном к импорту и не парьтесь. Вот когда заработает, тогда можно чё-то думать;
PS через полгода-год-два 4-ку окончательно укайдохают.
PPS можно писать сразу с подобающими поклонами и в нужных форматах, НО это просто реально рано - ещё нифига не заработало
Я думал сразу записывать в файл котировок, разве это невозможно? Помнится fxsaber целую библиотеку кастомных символов публиковал.На начальном этапе мы можем вообще записать котировки в базу данных.
Я думал сразу записывать в файл котировок, разве это невозможно? Помнится fxsaber целую библиотеку кастомных символов публиковал.
лучше - проще. А то потом в коде C# без бутылки не разберешься
Федор, ну вот ты немного пописал на c#, разве чем-то это отличается от того же mql? Какие незнакомые слова ты увидел в редакторе VS?
А ты в курсе что этот редактор позволяет и тексты mql редактировать? :)
Федор, ну вот ты немного пописал на c#, разве чем-то это отличается от того же mql? Какие незнакомые слова ты увидел в редакторе VS?
А ты в курсе что этот редактор позволяет и тексты mql редактировать? :)
да, некоторые непонятки есть.
Я уже прочитал, что он и другие языки поддерживает ))
да, некоторые непонятки есть.
Я уже прочитал, что он и другие языки поддерживает ))
Представь что ты пишешь программу на mql не в одном файле, а в разных, подключая их в качестве include (позаимствовано из с++) . То есть если ты программу пишешь на классах, то удобнее каждый класс писать в своем файле, а все это дело объединять через include.
И все эти файлы ты будешь видеть в навигаторе MetaEditor
Вот два навигатора, которые выполняют одну и ту же функцию.
Ладно, все это лирика.
Для закрепления материала пройдем с самого начала. Создаем новый проект (Консольное приложение), назовем его BinaryTicks
После создания проекта создаем в нем класс GlobalManager, делаем его статическим публичным. Именно в нем и будем создавать все наши методы работы с сокетом.