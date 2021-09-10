Websocket как сделать? - страница 25
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Алексей прав, когда поумничать, то желающих много, а когда рабочий пример предоставить, то в итоге мало кто может сделать.
Раз это так просто,и делать "5 минуть", то почему только Алексей и Максим смогли сделать?
Меня уже отправляли к стандартным функции MQL5, Webrequest. )))
Я тоже искал библиотеки, и проекты и постоянно то не работает, то хотел пример на java, a нашел только на javascript.
Или берешь пример с github'a а он не компилится.
Без достаточных знаний не сделаешь.
Первая реакция на заюзать либу и сразу с наездом. Где раньше был, мол пробовал, не получилось, может зависимости, может чего ещё, такой выхлоп ...?
ок, больше не буду. Приятного секс-тура на "тандеме" с Алексеем. Начать можно с сетевых драйверов, так сказать получить удовольстие от всего стека протоколов с самого дна. Успехов.Зы: очень умиляет ваш обмен кодами в виде картинок, возьму на вооружение.
Спасибо! Меня все устраивает.
Vict:
Зы: очень умиляет ваш обмен кодами в виде картинок, возьму на вооружение.
Когда-то во время учёбы, был у меня странный препод - требовал к каждому занятию лабораторные работы, которые являлись почти дословной копией учебника (писать надо было вручную, естественно). Программерское нутро просилось наружу - сделал шрифт, который имитировал мой рукописный текст. Сканировал, печатал и успешно сдавал такие лабы :). Я не хвастаюсь, конечно, но такой фокус провернул лишь я :)
Это был не маразм, а техника запоминания материала. У меня нет цели сдать и забыть. Мне нужно понять и научиться.
нормальная там (в hibou) компрессия :-) GZ
то что в пред.скрипте не распаковывалось, это моя ошибка...
только они и ping тоже кидают так-же, поэтому ответный pong придётся отсылать самим не полагаясь на библиотеку/драйвер, иначе соединение быстро порвётся
нормальная там (в hibou) компрессия :-) GZ
Можете ссылку скинуть?
Можете ссылку скинуть?
скрипт в 70 строчек прикладываю, не знаю правда насколько это поможет :-)
по сравнению с прежним: подписка на bbo (аналог тиков), а не kline.m1, исправлен декомпресс сообщений и добавлен ответ на ping
Спасибо! Буду изучать.