Websocket как сделать? - страница 17

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Fedor Arkhipov:

На этом сайте можно потестить подключение https://www.mql5.com/go?link=http%3A%2F%2Fwebsocket.org%2Fecho.html

т.е. мы пишем в форму адрес wss://api.huobi.pro/ws

и подключение происходит.

Это значит, что и у нас должно быть подключение. Может не зря тот чувак использует openSSL? 

По стандарту - wss, это аналог https. Т.е. SSL используется, если подключение происходит, то надо дальше смотреть протокол.

Во время подключения (хандшейка) может быть обмен ключами (токенами) для авторизации, что есть об этом в документации?

 
Дмитрий Прокопьев:

По стандарту - wss, это аналог https. Т.е. SSL используется, если подключение происходит, то надо дальше смотреть протокол.

Во время подключения (хандшейка) может быть обмен ключами (токенами) для авторизации, что есть об этом в документации?

Я получил ключ, могу выложить

Вот что они пишут, но это не для Websocket'a.  Но самое интересное, что скрипт на сайте подключается без проблем

без всяких ключей


 

вот


 
Mikhail Dovbakh:

Есть в маркете некая библиотека.
Для 4  и для 5 .

Вроде запрет на вызов DLL для продуктов из маркета еще не отменен, поэтому я бы не был таким категоричным

dll там

Updated free demo of Easy Websocket library can be downloaded from
https://drive.google.com/drive/folders/1QhL6NW5LXEWZCHHSYUyoodTUfR7zTJih

 
Mikhail Dovbakh:

ржака.

Как-то так...

 
Fedor Arkhipov:

вот


Авторизация там быть должны, не зависимо от того websock or rest.

Обратите внимание вот на это:

Надо копаться в документации, или искать пример по использованию их вебсока

 
Дмитрий Прокопьев:

Авторизация там быть должны, не зависимо от того websock or rest.

Обратите внимание вот на это:

Надо копаться в документации, или искать пример по использованию их вебсока

Судя вот по этому, там еще какой-то id используется:


//request
{
  "sub": "market.symbol.kline.period",
  "id": "id generate by client"
}
//request
{
  "sub": "market.ethbtc.kline.1min",
  "id": "id1"
}
 
Дмитрий Прокопьев:

Судя вот по этому, там еще какой-то id используется:


Вот кстати примеры:

https://github.com/huobiapi/Futures-Python-demo

huobiapi/Futures-Python-demo
huobiapi/Futures-Python-demo
  • huobiapi
  • github.com
Contribute to huobiapi/Futures-Python-demo development by creating an account on GitHub.
 
Дмитрий Прокопьев:

Вот кстати примеры:

https://github.com/huobiapi/Futures-Python-demo

https://github.com/HuobiRDCenter/huobi_CSharp/tree/master/Huobi.SDK.Example

HuobiRDCenter/huobi_CSharp
HuobiRDCenter/huobi_CSharp
  • HuobiRDCenter
  • github.com
CSharp SDK for Huobi API. Contribute to HuobiRDCenter/huobi_CSharp development by creating an account on GitHub.
 

так как с веб-сокетами работаю много, глянул их доки, благо что умею читать документацию

1. потоки MarketData не требуют идентификации

2. но требуют подписки через отправку put. То есть сразу после соединения никакие данные с сервера не льются, только ping-pong 

3. все данные (от сервера) сжимаются GZ и требуют распаковки

ps/ id который ставит юзер - произволен, нужен просто чтобы юзер мог сообразить на который запрос пришёл ответ
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