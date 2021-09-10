Websocket как сделать? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На этом сайте можно потестить подключение https://www.mql5.com/go?link=http%3A%2F%2Fwebsocket.org%2Fecho.html
т.е. мы пишем в форму адрес wss://api.huobi.pro/ws
и подключение происходит.
Это значит, что и у нас должно быть подключение. Может не зря тот чувак использует openSSL?
По стандарту - wss, это аналог https. Т.е. SSL используется, если подключение происходит, то надо дальше смотреть протокол.
Во время подключения (хандшейка) может быть обмен ключами (токенами) для авторизации, что есть об этом в документации?
По стандарту - wss, это аналог https. Т.е. SSL используется, если подключение происходит, то надо дальше смотреть протокол.
Во время подключения (хандшейка) может быть обмен ключами (токенами) для авторизации, что есть об этом в документации?
Я получил ключ, могу выложить
Вот что они пишут, но это не для Websocket'a. Но самое интересное, что скрипт на сайте подключается без проблем
без всяких ключей
вот
Есть в маркете некая библиотека.
Для 4 и для 5 .
Вроде запрет на вызов DLL для продуктов из маркета еще не отменен, поэтому я бы не был таким категоричным
dll там
Updated free demo of Easy Websocket library can be downloaded from
https://drive.google.com/drive/folders/1QhL6NW5LXEWZCHHSYUyoodTUfR7zTJih
ржака.
Как-то так...
вот
Авторизация там быть должны, не зависимо от того websock or rest.
Обратите внимание вот на это:
Надо копаться в документации, или искать пример по использованию их вебсока
Авторизация там быть должны, не зависимо от того websock or rest.
Обратите внимание вот на это:
Надо копаться в документации, или искать пример по использованию их вебсока
Судя вот по этому, там еще какой-то id используется:
Судя вот по этому, там еще какой-то id используется:
Вот кстати примеры:
https://github.com/huobiapi/Futures-Python-demo
Вот кстати примеры:
https://github.com/huobiapi/Futures-Python-demo
https://github.com/HuobiRDCenter/huobi_CSharp/tree/master/Huobi.SDK.Example
так как с веб-сокетами работаю много, глянул их доки, благо что умею читать документацию
1. потоки MarketData не требуют идентификации
2. но требуют подписки через отправку put. То есть сразу после соединения никакие данные с сервера не льются, только ping-pong
3. все данные (от сервера) сжимаются GZ и требуют распаковкиps/ id который ставит юзер - произволен, нужен просто чтобы юзер мог сообразить на который запрос пришёл ответ