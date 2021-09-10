Websocket как сделать? - страница 20
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Я попробовал применить библиотеку к МТ4, файл советника компилится без ошибок,
но когда я его прикрепляю к графику получая ошибку "Global initialization failed" если использую метод который возвращает простой тип.
а если пытаюсь получить структуру, то Invalid ex4 file (8)
Может будет работать если выкинуть все структуры
или нужно делать шаманство с IL или com-портами
Я бы порекомендовал не спешить. Сначала стоит все довести до ума, отладить на МТ5, затем перевести на МТ4, это займет не более 5-ти минут.
Соединение с сокетом это только начало. Необходимо еще декодировать ответ, так как сервер присылает все в архивированном виде, а так же создать механизм игры в пинг-понг, в который играет сервер. То есть с определенной периодичностью сервер отправляет сигнал ping клиентам и если клиент не ответит в течении определенного времени pong, тогда сервер отключает клиента.
Необходимо реализовать методы получения истории котировок и подписку на тики в режиме он лайн.
Как только всего этого добьемся и сможем управлять из МТ5, тогда переведем библиотеку на МТ4.
Есть еще запрос такой же трансляции котировок для биржи Binance
Есть езе запрос такой же трансляции котировок для биржи Binance
Да, но там надо сформировать запрос по "мурзилке" houbi
вот Максим делал
json: { "sub": "market.btcusdt.kline.1min", "id": "1122" }
Да, но там надо сформировать запрос по "мурзилке" houbi
вот Максим делал
json: { "sub": "market.btcusdt.kline.1min", "id": "1122" }
И что? Не понял сложности.
И что? Не понял сложности.
вот это Время свечи это id в секундах от 1 января 1970 г. Т.е. как в метатрейдере
Федор, предлагаю еще раз подумать над структурой и возможностями нашей библиотеки.
Какую конечную задачу мы решаем?
вот это Время свечи это id в секундах от 1 января 1970 г. Т.е. как в метатрейдере
Не совсем так. Посчитай количество цифр у поля ts и ты увидишь что это не количество секунд, как в МТ, это количество тиков, то есть в 1000 раз больше.
вот это, только я пока не понял как получить свечу по времени
а вот никак :-) конкретная свеча - это в rest api
или надо запоминать все/некоторые прежние свечи за промежуток.
поймите верно - WebSocket и потоки через него, это оперативно поступающие данные. Быстрее уже нельзя. Он тем и ценен
когда нужны раскопки, отдельно обращаются в Rest, но там лимиты по темпу запросов (объёму ответов)
Федор, предлагаю еще раз подумать над структурой и возможностями нашей библиотеки.
Какую конечную задачу мы решаем?
а вот никак :-) конкретная свеча - это в rest api
Так что, не получится запрашивать старые свечи через websocket?
только тики?