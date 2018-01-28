Уровни поддержки и сопротивления. Общий взгляд
Прошу высказать своё мнение. Работают ли на ваш взгляд уровни? Если да то что вашему уровень, фиксированная цена или некий диапазон цен? Как вы их определяете, вручную или полагаетесь на индикатор? А так же практическое применения в торговле?
Есть уровни консолидации - это скорее диапазон, а не цена.
Каких-либо реальных уровней ПиС скорее всего не существует в природе. Имхо.
Есть уровни консолидации - это скорее диапазон, а не цена.
Каких-либо реальных уровней ПиС скорее всего не существует в природе. Имхо.
От части согласен с вами. Прикрепили бы картиночку с уровнями консолидации.
От части согласен с вами. Прикрепили бы картиночку с уровнями консолидации.
Каких-либо реальных уровней ПиС скорее всего не существует в природе. Имхо.
Это наверное практически единственное из рассматриваемого теханализом, что существует гарантированно и на любом рынке где торгуют по двойному аукциону.
Уровень Сопротивления образуется на Вершине рынка, и характеризоваться может он количеством времени, в течении которого цена не могла его преодолеть. Он чертится горизонтальной линией, которая проходит через Хай свечи. Собственно уровни отличаются друг от друга по времени, в течении которого цена его не преодолевала...
Уровень видимый на Дневных свечах "сильнее" уровня видимого на Н1... Но думаю это не точно сказано, он никак не сильнее, он скорее крупнее... Потому что если бы он был сильнее, то от него цена отбивалась бы чаще, или дальше...А всякие Зоны, специальные условия: два раза отбилась... и прочее, это уже частности. Вероятность отбоя от уровня всегда 50 на 50, да и что считать отбоем? Сколько после отбоя должен быть ход, чтобы считать его отбоем? 5,0 пунктов? Или 100,0? Уровень при торговле от него на отбой хорош тем, что позволяет выставлять "короткий" стоп-лосс и при гораздо большем от него тейк-профите.
Уровни, а точнее Вершины и Впадины показывают направление, в котором идет цена, ведь еще Мерфи приметил, что при Восходящем тренде каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей...
Поэтому если ранжировать Вершины и Впадины(уровни Поддержки/Сопротивления) то по тому, как цена их пробивает можно определить направление рынка.
Вот на рисунке пример, как с помощью того, как цена пробивает уровни можно определить тренд, Месячные уровни, недельные и дневные...
Уровень Сопротивления образуется на Вершине рынка, и характеризоваться может он количеством времени, в течении которого цена не могла его преодолеть. Он чертится горизонтальной линией, которая проходит через Хай свечи. Собственно уровни отличаются друг от друга по времени, в течении которого цена его не преодолевала...
Уровень видимый на Дневных свечах "сильнее" уровня видимого на Н1... Но думаю это не точно сказано, он никак не сильнее, он скорее крупнее... Потому что если бы он был сильнее, то от него цена отбивалась бы чаще, или дальше...А всякие Зоны, специальные условия: два раза отбилась... и прочее, это уже частности. Вероятность отбоя от уровня всегда 50 на 50, да и что считать отбоем? Сколько после отбоя должен быть ход, чтобы считать его отбоем? 5,0 пунктов? Или 100,0? Уровень при торговле от него на отбой хорош тем, что позволяет выставлять "короткий" стоп-лосс и при гораздо большем от него тейк-профите.
Уровни, а точнее Вершины и Впадины показывают направление, в котором идет цена, ведь еще Мерфи приметил, что при Восходящем тренде каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей...
Поэтому если ранжировать Вершины и Впадины(уровни Поддержки/Сопротивления) то по тому, как цена их пробивает можно определить направление рынка.
Вот на рисунке пример, как с помощью того, как цена пробивает уровни можно определить тренд, Месячные уровни, недельные и дневные...
Спасибо познавательно.
Приветствую всех форумчан. Предлагаю к обсуждению тему : "Уровни поддержки и сопротивления". Дума тема будет полезной для всех, как новичков так и бывалых.
Все кто пользуется в торговле или просто использует для тех.анализа. Прошу высказать своё мнение. Работают ли на ваш взгляд уровни? Если да то что вашему уровень, фиксированная цена или некий диапазон цен? Как вы их определяете, вручную или полагаетесь на индикатор? А так же практическое применения в торговле?
Несколько статей на эту тему: "В общем поиске"
ОДИН СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
ОТОБРАЖЕНИЕ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПРИМЕР ИНДИКАТОРА, СТРОЯЩЕГО ЛИНИИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
Делайте так. Он знает, что говорит. Все просто.
Я думаю, что очень многим понятно, как эти уровни ПС строить. Можно, конечно, воспользоваться индикаторами, например, этим бесплатным из CodeBase:
https://www.mql5.com/ru/code/8096
Но мне кажется, лучше самому нарисовать. Самому — надёжнее. Понятно, что лучше их строить по свечам H4 (Лондонским GMT+0 или Парижским GMT+1) или D1, W1. А как лучше от этих уровней торговать ? Как определить, что будет пробой или отбой (отскок) ? И ещё один стратегический вопрос: А можно здесь торговать без СЛ ? Только с ТП. И где этот ТП установить ?
- голосов: 11
- 2006.02.16
- Igor Kim
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Приветствую всех форумчан. Предлагаю к обсуждению тему : "Уровни поддержки и сопротивления". Дума тема будет полезной для всех, как новичков так и бывалых.
Все кто пользуется в торговле или просто использует для тех.анализа. Прошу высказать своё мнение. Работают ли на ваш взгляд уровни? Если да то что вашему уровень, фиксированная цена или некий диапазон цен? Как вы их определяете, вручную или полагаетесь на индикатор? А так же практическое применения в торговле?
Несколько статей на эту тему: "В общем поиске"
ОДИН СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
ОТОБРАЖЕНИЕ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПРИМЕР ИНДИКАТОРА, СТРОЯЩЕГО ЛИНИИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ