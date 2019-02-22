Советник выставляет сети и помогает собирать профит с любого движения

Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.