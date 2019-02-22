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My Color Levels with Alerts - индикатор для MetaTrader 4
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Yurij Izyumovскромный вебмастер
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Данная система создана для помощи в торговле по системам типа Снайпер и подобных.
Обновленный индикатор Color Levels, в который добавлены функции:
- сигнализация о касании сигнального уровня - звуковое (Alert) и визуальное оповещение (перекрашивание экрана)
- возможность продлевания уровней в будущее
- разная расцветка сигнального уровня если цена выше или ниже уровня
- при построении сигнального уровня, есть возможность примагничивать уровень к ближайшей цене свечи
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Советник выставляет сети и помогает собирать профит с любого движенияPan PrizMA leverage 72
Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.
ArrayZigZag
Класс ArrayZigZag является классом динамического массива переменных типа значения вершин индикатора ZigZag.mql4. Это пример использования класса CList из стандартной библиотекой MQL4PeriodInSeconds
Индикатор PeriodInSeconds позволяет отображать графики с любым периодом заданным в секундах