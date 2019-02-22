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Индикаторы

My Color Levels with Alerts - индикатор для MetaTrader 4

omutmoren & Tor
Опубликовал:
Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
11114
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данная система создана для помощи в торговле по системам типа Снайпер и подобных.

Обновленный индикатор Color Levels, в который добавлены функции:

  • сигнализация о касании сигнального уровня - звуковое (Alert) и визуальное оповещение (перекрашивание экрана)
  • возможность продлевания уровней в будущее
  • разная расцветка сигнального уровня если цена выше или ниже уровня
  • при построении сигнального уровня, есть возможность примагничивать уровень к ближайшей цене свечи




cm manual grid cm manual grid

Советник выставляет сети и помогает собирать профит с любого движения

Pan PrizMA leverage 72 Pan PrizMA leverage 72

Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

ArrayZigZag ArrayZigZag

Класс ArrayZigZag является классом динамического массива переменных типа значения вершин индикатора ZigZag.mql4. Это пример использования класса CList из стандартной библиотекой MQL4

PeriodInSeconds PeriodInSeconds

Индикатор PeriodInSeconds позволяет отображать графики с любым периодом заданным в секундах