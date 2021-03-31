Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 25

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Shoker:

Ну так от сюда и статистика, что зарабатывает только 1% трейдеров - остальные не снимают прибыль со счетов и, в итоге, рано или поздно сливают всё - и свои вложенные, и то, что наколбасили...

Ой, тут дело не в 1% и не в трейдерах

а в не грамотном управлений основ ММ

1% риск на сделку и все тут

попробуйте слить?

потом расскажете мне как было )))

 
Покупай медленно продавай быстро :)
 
Marat Zeidaliyev:

Ой, тут дело не в 1% и не в трейдерах

а в не грамотном управлений основ ММ

1% риск на сделку и все тут

попробуйте слить?

потом расскажете мне как было )))

Согласен слится практически невозможно, жаль только что заработать то же. Ну или очень мало и задолго. А трейдеры как и все люди хотят много и сразу

 
MrBobr1:

Согласен слится практически невозможно, жаль только что заработать то же. Ну или очень мало и задолго. А трейдеры как и все люди хотят много и сразу

Важно держать как можно дольше. Как можно реже входить и как можно дольше держать.

 
Marat Zeidaliyev:

Где скачать такую таблицу, подскажете? можете в личку )

Скинул.

 
Marat Zeidaliyev:

Ой, тут дело не в 1% и не в трейдерах

а в не грамотном управлений основ ММ

1% риск на сделку и все тут

попробуйте слить?

потом расскажете мне как было )))

Все мои счета сливались. Это, да, печально. Но вывел больше, чем залил - причем один раз по такому курсу, что... - мало кто помнит бакс по 100 рэ в этом веке

 

в 1000 раз... мдаа... вот 1000% сделать относительно легко... даже за несколько дней...


но вот в 1000 раз - это 100.000%.... сделать тяжеловато... на моей памяти это смог сделать только 1 человек...

он и в 1000 раз увеличился


да что там, у него даже 3000кратное увеличение депа было


 
Aleksander:

в 1000 раз... мдаа... вот 1000% сделать относительно легко... даже за несколько дней...


но вот в 1000 раз - это 100.000%.... сделать тяжеловато... на моей памяти это смог сделать только 1 человек...

он и в 1000 раз увеличился


да что там, у него даже 3000кратное увеличение депа было


типа только на мартышке так поднял депа?

 
Marat Zeidaliyev:

типа только на мартышке так поднял депа?

даа. простой мартини - чисто по уровням - ожидая пробой линии - выстраивал сеточку минимартини ордеров - до другого уровня... и так, туда сюда и набралось...

 
Aleksander:

даа. простой мартини - чисто по уровням - ожидая пробой линии - выстраивал сеточку минимартини ордеров - до другого уровня... и так, туда сюда и набралось...

ну повезло так повезло

жаль что 10 косарей сразу не завез в начале )

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