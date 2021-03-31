Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 25
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Ну так от сюда и статистика, что зарабатывает только 1% трейдеров - остальные не снимают прибыль со счетов и, в итоге, рано или поздно сливают всё - и свои вложенные, и то, что наколбасили...
Ой, тут дело не в 1% и не в трейдерах
а в не грамотном управлений основ ММ
1% риск на сделку и все тут
попробуйте слить?
потом расскажете мне как было )))
Ой, тут дело не в 1% и не в трейдерах
а в не грамотном управлений основ ММ
1% риск на сделку и все тут
попробуйте слить?
потом расскажете мне как было )))
Согласен слится практически невозможно, жаль только что заработать то же. Ну или очень мало и задолго. А трейдеры как и все люди хотят много и сразу
Согласен слится практически невозможно, жаль только что заработать то же. Ну или очень мало и задолго. А трейдеры как и все люди хотят много и сразу
Важно держать как можно дольше. Как можно реже входить и как можно дольше держать.
Где скачать такую таблицу, подскажете? можете в личку )
Скинул.
Ой, тут дело не в 1% и не в трейдерах
а в не грамотном управлений основ ММ
1% риск на сделку и все тут
попробуйте слить?
потом расскажете мне как было )))
Все мои счета сливались. Это, да, печально. Но вывел больше, чем залил - причем один раз по такому курсу, что... - мало кто помнит бакс по 100 рэ в этом веке
в 1000 раз... мдаа... вот 1000% сделать относительно легко... даже за несколько дней...
но вот в 1000 раз - это 100.000%.... сделать тяжеловато... на моей памяти это смог сделать только 1 человек...
он и в 1000 раз увеличился
да что там, у него даже 3000кратное увеличение депа было
в 1000 раз... мдаа... вот 1000% сделать относительно легко... даже за несколько дней...
но вот в 1000 раз - это 100.000%.... сделать тяжеловато... на моей памяти это смог сделать только 1 человек...
он и в 1000 раз увеличился
да что там, у него даже 3000кратное увеличение депа было
типа только на мартышке так поднял депа?
типа только на мартышке так поднял депа?
даа. простой мартини - чисто по уровням - ожидая пробой линии - выстраивал сеточку минимартини ордеров - до другого уровня... и так, туда сюда и набралось...
даа. простой мартини - чисто по уровням - ожидая пробой линии - выстраивал сеточку минимартини ордеров - до другого уровня... и так, туда сюда и набралось...
ну повезло так повезло
жаль что 10 косарей сразу не завез в начале )