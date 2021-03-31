Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 19
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К сожалению нет. Так бы и сказали что счёт демовский. Реалии они совершенно другие и Вы будете удивленны не в лучшею сторону. Поверьте...
давайте так, открывая сделку на всё депо, без стоплоссов и тейкпрофитов , у вас 2 варианта развития событий, или слив или профит. вот ниже картинка закрытых сделок и комиссий.
давайте так, открывая сделку на всё депо, без стоплоссов и тейкпрофитов , у вас 2 варианта развития событий, или слив или профит. вот ниже картинка закрытых сделок и комиссий.
ок, теперь расскажи как ты угадал торгуя на всю катлету 100500 раз подряд
давайте так, открывая сделку на всё депо, без стоплоссов и тейкпрофитов , у вас 2 варианта развития событий, или слив или профит. вот ниже картинка закрытых сделок и комиссий.
Хотите открою Вам секрет, только Вы ни кому. Договорились???
На рынке есть только один единственный важный параметр и это не прибыль, доходность, просадка или что было ещё. Этот параметр называется СТАБИЛЬНОСТЬ. Естественно стабильность получения прибыли и не важно какой и с какой скоростью. Всё остальное тщетно. Большинство стабильно могут только сливать, но это не наш метод...
ок, теперь расскажи как ты угадал торгуя на всю катлету 100500 раз подряд
а вот это правильный вопрос!
хоть ктото понял , что для такого прироста нужно много раз подряд угадать.
но как угадывать я не стану рассказывать, не в этой ветке. картинка была только для того чтобы ответить что это вполне возможно.
Хотите открою Вам секрет, только Вы ни кому. Договорились???
На рынке есть только один единственный важный параметр и это не прибыль, доходность, просадка или что было ещё. Этот параметр называется СТАБИЛЬНОСТЬ. Естественно стабильность получения прибыли и не важно какой и с какой скоростью. Всё остальное тщетно. Большинство стабильно могут только сливать, но это не наш метод...
ок, вы хотите стабильно зарабатывать 20 лет и за всё время 100%, или вы хотите 100% за день и больше не торговать?
Здесь числа взяты на вскидку. Поясню. к примеру мне нужно н-ное количество бабла чтобы умирая чтото передать комунибудь остатки, и я понимаю что это к примеру 1000%. Так вот, мне интереснее эти 1000% сделать за неделю нежели так скажем за 50 лет которые ещё возможно проживу.
но как угадывать я не стану рассказывать, не в этой ветке.
а в какой тогда? эта по названию подходит почти )
а в какой тогда? эта по названию подходит почти )
для начала нужно подтвердить на реальном рынке, чтобы уберечь себя от высказываний. всему своё время.
для начала нужно подтвердить на реальном рынке, чтобы уберечь себя от высказываний. всему своё время.
ясно, пока все опять на завод
ок, вы хотите стабильно зарабатывать 20 лет и за всё время 100%, или вы хотите 100% за день и больше не торговать?
Здесь числа взяты на вскидку. Поясню. к примеру мне нужно н-ное количество бабла чтобы умирая чтото передать комунибудь остатки, и я понимаю что это к примеру 1000%. Так вот, мне интереснее эти 1000% сделать за неделю нежели так скажем за 50 лет которые ещё возможно проживу.
Но сделать у Вас это не получится, не обманывайте себя. Чем больше депозит тем велик мандраж перед каждой сделкой.
Да действителбно это невероятно сложно. Но дегьги и мандраж это не все. Есть еще ответственность за резельтат. Это больше чем деньги. Например вы слились в первый день , фигня, кроме потери денег вы ничего не потеряли. Завтра можно положить деньги и начать все сначала. А вот если вы месяц торговали и дошли до какого то результата и слились, то тут, не все так просто. Теперь что бы дойти до такого же результата вам потребуеться еще месяц, а в итоге потеря уже два месяца. И так по нарастающей.Через шесть месяцев это потеря двенадцати месяцев- это давит гораздо больше чем потеря денег.