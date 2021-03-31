Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 19

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Mihail Marchukajtes:
К сожалению нет. Так бы и сказали что счёт демовский. Реалии они совершенно другие и Вы будете удивленны не в лучшею сторону. Поверьте...

давайте так, открывая сделку на всё депо, без стоплоссов и тейкпрофитов , у вас 2 варианта развития событий, или слив или профит. вот ниже картинка закрытых сделок и комиссий.

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[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

давайте так, открывая сделку на всё депо, без стоплоссов и тейкпрофитов , у вас 2 варианта развития событий, или слив или профит. вот ниже картинка закрытых сделок и комиссий.


ок, теперь расскажи как ты угадал торгуя на всю катлету 100500 раз подряд

 
Anatolii Zainchkovskii:

давайте так, открывая сделку на всё депо, без стоплоссов и тейкпрофитов , у вас 2 варианта развития событий, или слив или профит. вот ниже картинка закрытых сделок и комиссий.


Хотите открою Вам секрет, только Вы ни кому. Договорились???

На рынке есть только один единственный важный параметр и это не прибыль, доходность, просадка или что было ещё. Этот параметр называется СТАБИЛЬНОСТЬ. Естественно стабильность получения прибыли и не важно какой и с какой скоростью. Всё остальное тщетно.  Большинство стабильно могут только сливать, но это не наш метод...

 
Aleksandr Volotko:

ок, теперь расскажи как ты угадал торгуя на всю катлету 100500 раз подряд

а вот это правильный вопрос!

хоть ктото понял , что для такого прироста нужно много раз подряд угадать.

но как угадывать я не стану рассказывать, не в этой ветке. картинка  была только для того чтобы ответить что это вполне возможно.

 
Mihail Marchukajtes:

Хотите открою Вам секрет, только Вы ни кому. Договорились???

На рынке есть только один единственный важный параметр и это не прибыль, доходность, просадка или что было ещё. Этот параметр называется СТАБИЛЬНОСТЬ. Естественно стабильность получения прибыли и не важно какой и с какой скоростью. Всё остальное тщетно.  Большинство стабильно могут только сливать, но это не наш метод...

ок, вы хотите стабильно зарабатывать 20 лет и за всё время 100%, или вы хотите 100% за день и больше не торговать?

 Здесь числа взяты на вскидку. Поясню. к примеру мне нужно н-ное количество бабла чтобы умирая чтото передать комунибудь остатки, и я понимаю что это к примеру 1000%. Так вот, мне интереснее эти 1000% сделать за неделю нежели так скажем за 50 лет которые ещё возможно проживу.

[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

но как угадывать я не стану рассказывать, не в этой ветке.

а в какой тогда? эта по названию подходит почти )

 
Aleksandr Volotko:

а в какой тогда? эта по названию подходит почти )

для начала нужно подтвердить на реальном рынке, чтобы уберечь себя от высказываний. всему своё время.

[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

для начала нужно подтвердить на реальном рынке, чтобы уберечь себя от высказываний. всему своё время.

ясно, пока все опять на завод

 
Anatolii Zainchkovskii:

ок, вы хотите стабильно зарабатывать 20 лет и за всё время 100%, или вы хотите 100% за день и больше не торговать?

 Здесь числа взяты на вскидку. Поясню. к примеру мне нужно н-ное количество бабла чтобы умирая чтото передать комунибудь остатки, и я понимаю что это к примеру 1000%. Так вот, мне интереснее эти 1000% сделать за неделю нежели так скажем за 50 лет которые ещё возможно проживу.

Но сделать у Вас это не получится, не обманывайте себя. Чем больше депозит тем велик мандраж перед каждой сделкой.
 
Mihail Marchukajtes:
Но сделать у Вас это не получится, не обманывайте себя. Чем больше депозит тем велик мандраж перед каждой сделкой.

Да действителбно это невероятно сложно. Но дегьги и мандраж это не все. Есть еще ответственность за резельтат. Это больше чем деньги. Например вы слились в первый день , фигня, кроме потери денег вы ничего не потеряли. Завтра можно положить деньги и начать все сначала. А вот если вы месяц торговали и дошли до какого то результата и слились, то тут, не все так просто. Теперь что бы дойти до такого же результата вам потребуеться еще месяц, а в итоге потеря уже два месяца.  И так по нарастающей.Через шесть месяцев это потеря двенадцати месяцев- это давит гораздо больше чем потеря денег.

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