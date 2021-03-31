Как увеличить счет в 1000 раз. - страница 24
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Открою страшную тайну: чтобы увеличить депозит в 1000 раз, достаточно удвоить его 10 раз.
Ну, а 1-2% в день - вообще кошмар, если капитализировать.
Открою страшную тайну: чтобы увеличить депозит в 1000 раз, достаточно удвоить его 10 раз.
Ну, а 1-2% в день - вообще кошмар, если капитализировать.
Кто бы мог подумать!
Открою страшную тайну: чтобы увеличить депозит в 1000 раз, достаточно удвоить его 10 раз.
Ну, а 1-2% в день - вообще кошмар, если капитализировать.
это не так уж и круто в целях увеличить в 1000 развот 100% каждый месяц относительно предыдущего эквити и так 10 раз - реально жесть
это не так уж и круто в целях увеличить в 1000 развот 100% каждый месяц относительно предыдущего эквити и так 10 раз - реально жесть
На самом деле не всё так сложно.
Вот картинка из Ексела, которая показывает что при серии всего 40 сделок можно достигнуть 1100 раз. Притом даже 20% в минус. Важно соблюдать правила. Или выработать у себя соблюдения правил. Риск 5%. Успех 25%. На самом деле лучше держать дольше. Конечно, нужно адекватную стратегию иметь. Три пары, не более 2-х сделок. И вперед.
При таком раскладе даже четверть в плюс дают около 800 раз.
Что касается меня(потому что после такого сообщения сразу полетят камни в меня :))), у меня более скромные результаты. Максимум что удавалось 600% на реале в день. 100-200% частенько. Бывает сливаю. Стоит обратить внимание на среднесрок.
Снимать, периодически, не думали? Деньги со счёте можно снимать - только никому об этом не рассказывайте - это тайна, которую ДЦ тщательно скрывают.
Меня цель манит. Конечно можно уменьшить рабочий лот в 10 раз и торговать спокойно и за 10 лет увеличить в 1000 раз. Но охота это сделать за год. Тем более это реально не только в теории и расчетах.
Меня цель манит. Конечно можно уменьшить рабочий лот в 10 раз и торговать спокойно и за 10 лет увеличить в 1000 раз. Но охота это сделать за год. Тем более это реально не только в теории и расчетах.
Не знаю как за год и что там за год. Знаю за пару недель увеличивали в 500 раз или в 200 раз за месяц. Но без теории это будет сложно сделать, даже маленьким лотом. Боюсь что всё начинается не с рассуждений, а с теории и расчёта.
Меня цель манит. Конечно можно уменьшить рабочий лот в 10 раз и торговать спокойно и за 10 лет увеличить в 1000 раз. Но охота это сделать за год. Тем более это реально не только в теории и расчетах.
Ну так от сюда и статистика, что зарабатывает только 1% трейдеров - остальные не снимают прибыль со счетов и, в итоге, рано или поздно сливают всё - и свои вложенные, и то, что наколбасили...
Ну так от сюда и статистика, что зарабатывает только 1% трейдеров - остальные не снимают прибыль со счетов и, в итоге, рано или поздно сливают всё - и свои вложенные, и то, что наколбасили...
Честно сказать, есть два момента. Первый, это страх. Второй, это жадность. Первый, это боязнь всё потерять. Второй, ещё более сложный,- это жадность. Потом и это проходит. :)
На самом деле не всё так сложно.
Вот картинка из Ексела, которая показывает что при серии всего 40 сделок можно достигнуть 1100 раз.
Где скачать такую таблицу, подскажете? можете в личку )