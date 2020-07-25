Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок

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Уважаемые коллеги, доброго времени суток.

Уверен, что каждый неоднократно обращал внимание на то, что некоторые инструменты коррелированы.

Например, EURUSD и GBPUSD.

Не означает ли это возможности построения некоего опорного графика, который бы: был разномасштабным (масштаба EURUSD и GBPUSD), и притом сохранял (не строго, а приблизительно, достаточно для практических целей) форму кривой? Тогда можно было бы, смотря на этот график, устроить примитивный арбитраж. Очевидно?

Примечание: коррелированности на самом деле не требуется вовсе, так как из вовсе не коррелирующих инструментов А и Б всегда можно устроить синтетические инструменты типа 0,51А+0,49Б и 0,49А+0,51Б, которые окажутся хорошо коррелированными, и далее всё то же самое. 

Так вот, рассмотрим котировки EURUSD и GBPUSD в текущий момент времени в прошлом на интервале времени длительностью 2 суток в представлении таймфрейма М5 (то есть рассмотрим кусочек истории длиной в 2*288 = 576 баров М5): 


Я изобразил их в одном масштабе в 200 пипс 4 знака 0,0001 для большей наглядности.

Кривая A - это EURUSD, кривая B - это GBPUSD.

Кривая Aq - некое дополнительное построение. Кривая Bq - некое дополнительное построение.

Кривые Aq и Bq коррелируют на указанном интервале 576 баров с коэффициентом линейной корреляции Пирсона более 0,9994.

max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0,0003 (похожесть форм обеспечивает различие всего в 3 пипса).

Всем очевидно, что EURUSD "перепродан", и его следует покупать, а GBPUSD "перекуплен", и его следует продавать?

То есть открыть сделку, единичными лотами, такого вида: 1 единицу объёма EURUSD buy, такую же 1 единицу объёма GBPUSD sell.

В терминах разности EURUSD и GBPUSD это выглядит так: 


Можно открыться и по кроссу EURGBP, но это чуть менее точно, так как сделка по кроссу незначительно отличается от сделки по разности.

Я буду для красоты обсуждать сделку по разности.

И последнее: правый конец кривой Aq превышает правый конец кривой А на 24 пипса, правый конец Bq ниже правого конца B на те же 24 пипса, так что суммарно мы надеемся словить 48 пипс прибыли.

В случае продолжения роста расхождения будем доливаться, постепенно открываясь всё большим объёмом (расхождение может вырасти и до сотни пипс и до полутора-двух сотен пипс, но дальше вряд ли - 100% пора будет релаксировать накопившиеся несоответствия).

Вопросы?

 
ffoorreexx:

Уважаемые коллеги, доброго времени суток.

Уверен, что каждый неоднократно обращал внимание на то, что некоторые инструменты коррелированы.

Например, EURUSD и GBPUSD.

...

Вопросы?

Cмотрим график кросса, и вопросы отпадают сами собой.

Когда-же цена вернётся на 0.72, ну или хотя-бы на 0.76

Так можно ждать схождения лет 8-15, ну или усреднять до маржинколла

 
Vitaly Muzichenko:

Cмотрим график кросса, и вопросы отпадают сами собой.


Да, это так. Вот кросс.

Очевидно, что в обозримом (скором) будущем EURGBP вернётся к уровню 0,8975.

Конечно, коллега прав в том смысле, что это не гарантировано. Оценка уровня возврата 0,8975 для кросса EURGBP будет меняться по ходу эволюции EURUSD и GBPUSD. Но она будет меняться медленнее движения кривой EURGBP, намного медленее. Так что в практическом смысле это не имеет значения. Малое отличие коэффициента корреляции Aq и Bq от единицы позволит кривым Aq и Bq вечно не отклоняться значимым образом от EURUSD и GBPUSD соответственно, сохраняя, однако, практически единичную корреляцию между собой, и этого для практической торговли достаточно (ну поймаем мы не 48 пипс прибыли, а 40, это разве повод для расстройства?).  


Давайте посмотрим как красиво релаксировало имевшееся значительное рассогласование совсем недавно, на прошедшей торговой (в том смысле что на текущей календарной) неделе:

Корреляция между показанными здесь кривыми Aq и Bq составляет 0,9986 (и как замечательно, что она меньше 1, в этом весь смысл, и как замечательно, что она почти 1 - в этом также весь смысл).

max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0,0011 (да, целых 11 пипс, ужас как много, в сравнении с ожидаем захапать 150+ пипс, не так ли?).

Дня два или три мы могли ожидать либо падения EURUSD, либо рывка вверх GBPUSD, и вот пожалуйста, так и произошло. Полторы с лишним сотни пипс словлены.

 
Предложения по торговле с синтетиком 30 и 31 августа GBPUSD и EURUSD на M5?
[Удален]  
Было уже. Даже куча индюков есть для синтетических графиков и корреляции. Не тратьте время.
 
Unicornis:
Предложения по торговле с синтетиком 30 и 31 августа GBPUSD и EURUSD на M5?

Если Вы посмотрите первый пост, от 2018.09.02 12:58, то обнаружите, что речь не идёт о торговле каким-то синтекиками, речь идёт о торговле непосредственно и только лишь EURUSD и GBPUSD, а рекомендация покупать EURUSD, одновременно продавая GBPUSD, относится к текущему моменту, то есть к открытию рынка в понедельник 3 сентября 2018 г.


Mikhail Goryunov:
Было уже. Даже куча индюков есть для синтетических графиков и корреляции. Не тратьте время.

Индюков, естественно, куча была. Я хотя и не смотрел никогда на них, но уверен в этом на 100%. Покажите хоть один, реализующий показываемое мной? :-)

 
ffoorreexx:


И последнее: правый конец кривой Aq превышает правый конец кривой А на 24 пипса, правый конец Bq ниже правого конца B на те же 24 пипса, так что суммарно мы надеемся словить 48 пипс прибыли.

В случае продолжения роста расхождения будем доливаться, постепенно открываясь всё большим объёмом (расхождение может вырасти и до сотни пипс и до полутора-двух сотен пипс, но дальше вряд ли - 100% пора будет релаксировать накопившиеся несоответствия).

Вопросы?

У матросов нет вопросов )

На этом можно и закончить.

 
ffoorreexx:

Если Вы посмотрите первый пост, от 2018.09.02 12:58, то обнаружите, что речь не идёт о торговле каким-то синтекиками, речь идёт о торговле непосредственно и только лишь EURUSD и GBPUSD, а рекомендация покупать EURUSD, одновременно продавая GBPUSD, относится к текущему моменту, то есть к открытию рынка в понедельник 3 сентября 2018 г.


Индюков, естественно, куча была. Я хотя и не смотрел никогда на них, но уверен в этом на 100%. Покажите хоть один, реализующий показываемое мной? :-)

Так мой вопрос про "с синтетиком" а не "синтетиком", т.е. смотрим на синтетик(и) и как то торгуем. Что бы понять идею две даты 30 и 31 августа для двух пар на тф 5 минут.

 
ffoorreexxто есть рассмотрим кусочек истории длиной в 2*288 = 576 баров М5

Рассмотрите историю на дневках, хотя бы за 1 год :) 

ffoorreexxИндюков, естественно, куча была. Я хотя и не смотрел никогда на них, но уверен в этом на 100%. Покажите хоть один, реализующий показываемое мной?

Индикаторы и советники здесь 

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&module=mql5_module_codebase

1. если хочется торговать флетовое соотношение двух пар, лучше уж взять EURUSD vs USDCHF, график EURCHF куда более плоский
2. а можно просто скопировать торговлю самых популярных советников в сигналах, которые тупо торгуют флет на GBPUSD в азиатскую сессию
 
XXX:

Индикаторы и советники здесь 

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&module=mql5_module_codebase

1. если хочется торговать флетовое соотношение двух пар, лучше уж взять EURUSD vs USDCHF, график EURCHF куда более плоский
2. а можно просто скопировать торговлю самых популярных советников в сигналах, которые тупо торгуют флет на GBPUSD в азиатскую сессию

И чего? Среди этих индикаторов и советников есть такой, который делает то, что я здесь показываю? Нет такого.

Касаемо "на дневках". Понимаю Вашу мысль. Вам всё кажется, что то что я показываю работает во флете, и сразу же перестанет работать в тренде. Отнюдь. Всё будет работать независимо от состояния рынка.

Кривые Aq и Bq вечно будут болтаться не особенно далеко отходя от EURUSD и GBPUSD соответственно, притом сохраняя корреляцию в почти единицу.

На следующей неделе мы это увидим.

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Итак, торги открылись. Ситуация с учётом гэпа при открытии на текущий момент выглядит так:

Видим довольно значительные гэпы по EURUSD и GBPUSD.

В терминах разности и отношения это выглядит так:

Весьма смешно.

Когда я там выше писал, что скоро мы увидим возвращение (рост) кросса EURGBP к уровню 0,8975 я даже не догадывался, что ТАК СКОРО :-) 

Тем не менее.

На данный момент рассогласование всего 7 пипс. Практически ноль. Сделок не открываем. Ждём.

 

Итак. Время 18:45 мск. Смотрим куда всё уплыло:

Совершенно очевидно, что пора продавать EURUSD и покупать GBPUSD.

В терминах разности и отношения это выглядит так:

Ожидаемая прибыль (по сделке по разности EURUSD и GBPUSD) = 69 пипс.

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