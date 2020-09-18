О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 181

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Aleksandr Volotko:

Пока очевидно одно - профит можно как дождаться, так и не дождаться, с этим всё вполне себе однозначно.

Одной из причин может быть то, что при входе надо ещё учитывать знак корреляции. Учитывает ли ТС это, непонятно? Например, в данное время корреляция между фунтом и евро отрицательная.

 
Дмитрий:

Чем Не устраивает классический подход парного трейдинга - расчёт долевых соотношений активов с помощью бета-коэффициента?

Не могу сказать ни за ни против, так как не знакомился с этим методом.)

[Удален]  

А тем временем продолжается уверенное ожидание прибыли:

Думаю самое время долиться..

 

Купил NZDCAD, хотя можно было Sell=EURNZD и Buy=GBPCAD

Рановато чуток, индикатор схождение не показал, но сделка минимально рисковая, если что - можно усреднить на сигнале


 
ДмитрийЧем Не устраивает классический подход парного трейдинга - расчёт долевых соотношений активов с помощью бета-коэффициента?

Для расчета беты надо иметь эталон :) 

На бирже бета - это угол отклонения графика акции от графика SPY ... а в валютах что от чего отклонилось? 

 
...:

Для расчета беты надо иметь эталон :) 

На бирже бета - это угол отклонения графика акции от графика SPY ... а в валютах что от чего отклонилось? 

Евродоллар от индекса евро например.
 
vladavdЕвродоллар от индекса евро например.

в паре 2 валюты, где причины считать, что эталон - евро, а не доллар? 

 
...:

в паре 2 валюты, где причины считать, что эталон - евро, а не доллар? 

Индекс доллара или индекс евро.

фондовый индекс - агрегированный показатель, валютный индекс - агрегированный показатель.

 

Заметил что после брексита очень неплохо работает в разные стороны EURUSD / USDCHF

Причем сигналы +- 4 часа идут, т.к. прям дырочка в дырочку ))

 
Aleksandr Volotko:

А тем временем продолжается уверенное ожидание прибыли:

Думаю самое время долиться..

Это что же делается то!?

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