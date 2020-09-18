О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 181
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Пока очевидно одно - профит можно как дождаться, так и не дождаться, с этим всё вполне себе однозначно.
Одной из причин может быть то, что при входе надо ещё учитывать знак корреляции. Учитывает ли ТС это, непонятно? Например, в данное время корреляция между фунтом и евро отрицательная.
Чем Не устраивает классический подход парного трейдинга - расчёт долевых соотношений активов с помощью бета-коэффициента?
Не могу сказать ни за ни против, так как не знакомился с этим методом.)
А тем временем продолжается уверенное ожидание прибыли:
Думаю самое время долиться..
Купил NZDCAD, хотя можно было Sell=EURNZD и Buy=GBPCAD
Рановато чуток, индикатор схождение не показал, но сделка минимально рисковая, если что - можно усреднить на сигнале
Для расчета беты надо иметь эталон :)
На бирже бета - это угол отклонения графика акции от графика SPY ... а в валютах что от чего отклонилось?
Для расчета беты надо иметь эталон :)
На бирже бета - это угол отклонения графика акции от графика SPY ... а в валютах что от чего отклонилось?
в паре 2 валюты, где причины считать, что эталон - евро, а не доллар?
в паре 2 валюты, где причины считать, что эталон - евро, а не доллар?
Индекс доллара или индекс евро.
фондовый индекс - агрегированный показатель, валютный индекс - агрегированный показатель.
Заметил что после брексита очень неплохо работает в разные стороны EURUSD / USDCHF
Причем сигналы +- 4 часа идут, т.к. прям дырочка в дырочку ))
А тем временем продолжается уверенное ожидание прибыли:
Думаю самое время долиться..
Это что же делается то!?