Квантовый анализ Дука - страница 15
Обычная линия баланса при фиксированном лоте.
"обычная" линия баланса при озвученных вами условиях идёт вниз. Про скорости можно спросить у людей которые надеюсь хоть на время да в ауте
Ноль информативности. Ее можно просто не читать. Когда перейдем к теории дюка?
Господа, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. (С)
Карандаши убрал. Расходимся...
"обычная" линия баланса при озвученных вами условиях идёт вниз.
Не обязательно. Это зависит от Вашего алгоритма. Если тестер без учета спреда, тем более не всегда. А там картинка точно без учета спреда.
Господа, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. (С)
что-ж ты не смазал уключины ?
Ноль информативности. Ее можно просто не читать. Когда перейдем к теории дюка?
Когда человек умничает и не хочет регистрироваться под собственным именем - жди скрытую рекламу или комплекс неполноценности.
О КВАНТОВОМ ВРЕМЕНИ
Давайте попробуем прояснить как обстоят дела с квантовым временем. Возьмем обычный график и включим разделители периодов:
Как мы видим разделители периодов располагаются на одинаковом расстоянии, по астрономическому времени.Все в порядке.
Теперь попробуем с квантовым графиком:
И что мы видим? Все совсем не в порядке. Все интервалы разные. Когда рынок активный сутки длинные, а когда праздник и биржевики отдыхают, то совсем коротенькие. Временная ось "дышит", то расширяется, то сужается, адаптируясь к текущей динамике рынка.
Итак, как говорил Мюнхгаузен, время на земле и на небе течет не одинаково. И скорость движения времени определяется скоростью изменения материального параметра, в нашем случае квантовой цены. Именно, благодаря своей временной пластичности, квантовый график так точно вписывается в расчетные квантовые каналы, в свою естественную среду обитания.
К особенностям квантового времени мы еще будем возвращаться не раз, но для нашего вводного разговора этого достаточно.
Может начнем сначала, а не с середины?
Как построить квантовый график Дука?
Как же выглядит квантовый график?
На большом интервале времени он, естественно, похож на обычный график:
Однако, мы понимаем, что это не совсем так, когда немного увеличим его:А давайте еще укрупним:
И теперь мы видим, что все совсем не так. Теперь отчетливо видна внутренняя структура квантового графика.
Мы видим, что скорость движения цены постоянна, а меняется только направление движения. Все отрезки графика ориентированы под одним углом. Ах да, мы же в квантовом мире, где скорость света постоянна.
По мне, так очень красиво. Это личное, неискаженное пространство-время биржевой цены. Ну, а квантовое время это совсем особая песня и мы обязательно поговорим об этом позднее.
Это конечно бред про "истинное пространство".....
но каким-то чудом в этой фантастической маня-теории Дука есть одна замечательная концепция, правда автор сам же убивает её уничтожая фактор времени...
иронично...
ну да потеряли структуру времени супер хех просто атас