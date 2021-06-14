Квантовый анализ Дука - страница 15

Новый комментарий
 
Vasily Belozerov:
Обычная линия баланса при фиксированном лоте.

"обычная" линия баланса при озвученных вами условиях идёт вниз. Про скорости можно спросить у людей которые надеюсь хоть на время да в ауте

 
Evgeny Belyaev:

Ноль информативности. Ее можно просто не читать. Когда перейдем к теории дюка?

Господа, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. (С)
 
QuantumBob:
Господа, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. (С)

Карандаши убрал. Расходимся...

 
Maxim Kuznetsov:

"обычная" линия баланса при озвученных вами условиях идёт вниз.

Не обязательно. Это зависит от Вашего алгоритма. Если тестер без учета спреда, тем более не всегда. А там картинка точно без учета спреда.

 
QuantumBob:
Господа, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. (С)

что-ж ты не смазал уключины ?

 
Evgeny Belyaev:

Ноль информативности. Ее можно просто не читать. Когда перейдем к теории дюка?

Когда человек умничает и не хочет регистрироваться под собственным именем - жди скрытую рекламу или комплекс неполноценности.

 
О КВАНТОВОМ ВРЕМЕНИ

Давайте попробуем прояснить как обстоят дела с квантовым временем. Возьмем обычный график и включим разделители периодов:


Разделители периодов обычный график


Как мы видим разделители периодов располагаются на одинаковом расстоянии, по астрономическому времени.Все в порядке.

Теперь попробуем с квантовым графиком:


Разделители периодов на квантах


И что мы видим? Все совсем не в порядке. Все интервалы разные. Когда рынок активный сутки длинные, а когда праздник и биржевики отдыхают, то совсем коротенькие. Временная ось "дышит", то расширяется, то сужается, адаптируясь к текущей динамике рынка.

Итак, как говорил Мюнхгаузен, время на земле и на небе течет не одинаково. И скорость движения времени определяется скоростью изменения материального параметра, в нашем случае квантовой цены. Именно, благодаря своей временной пластичности, квантовый график так точно вписывается в расчетные квантовые каналы, в свою естественную среду обитания.

К особенностям квантового времени мы еще будем возвращаться не раз, но для нашего вводного разговора этого достаточно.

 
QuantumBob:

Может начнем сначала, а не с середины?

Как построить квантовый график Дука?

 
QuantumBob:

Как же выглядит квантовый график?

На большом интервале времени он, естественно, похож на обычный график:


Однако, мы понимаем, что это не совсем так, когда немного увеличим его:

А давайте еще укрупним:

И теперь мы видим, что все совсем не так. Теперь отчетливо видна внутренняя структура квантового графика.

Мы видим, что скорость движения цены постоянна, а меняется только направление движения. Все отрезки графика ориентированы под одним углом. Ах да, мы же в квантовом мире, где скорость света постоянна.

По мне, так очень красиво. Это личное, неискаженное пространство-время биржевой цены. Ну, а квантовое время это совсем особая песня и мы обязательно поговорим об этом позднее.

Это конечно бред про "истинное пространство".....

но каким-то чудом в этой фантастической маня-теории Дука есть одна замечательная концепция, правда автор сам же убивает её уничтожая фактор времени...

иронично...

 
QuantumBob:
О КВАНТОВОМ ВРЕМЕНИ

Давайте попробуем прояснить как обстоят дела с квантовым временем. Возьмем обычный график и включим разделители периодов:



Как мы видим разделители периодов располагаются на одинаковом расстоянии, по астрономическому времени.Все в порядке.

Теперь попробуем с квантовым графиком:



И что мы видим? Все совсем не в порядке. Все интервалы разные. Когда рынок активный сутки длинные, а когда праздник и биржевики отдыхают, то совсем коротенькие. Временная ось "дышит", то расширяется, то сужается, адаптируясь к текущей динамике рынка.

Итак, как говорил Мюнхгаузен, время на земле и на небе течет не одинаково. И скорость движения времени определяется скоростью изменения материального параметра, в нашем случае квантовой цены. Именно, благодаря своей временной пластичности, квантовый график так точно вписывается в расчетные квантовые каналы, в свою естественную среду обитания.

К особенностям квантового времени мы еще будем возвращаться не раз, но для нашего вводного разговора этого достаточно.

ну да потеряли структуру времени супер хех просто атас

1...8910111213141516171819202122...81
Новый комментарий