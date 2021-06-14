квантовая запутанность может быть основой для квантового пространственного арбитража

Квантовый анализ Дука - страница 9
Увы, я просто частное лицо.
Ренко
Правильно, потому что к рассматриваемой теме это не имеет отношения.
Как это не имеет? Выдержки из вашего стартового поста:
"...в котором работают законы и формулы квантовой механики"
"Теперь мы можем использовать весь математический аппарат волновой механики"
Уравнение Шрёдингера - основной закон и основа всего математического аппарата квантовой механики. Противоречие вижу я)
Короче опять зафлудили тему, а я уж думал грааль Дюка мне подарят.
Все тщетно.
Тленнн.
Завод.
квантовая запутанность может быть основой для теории квантового пространственного арбитража
Арбитраж пустая кукла. Запущенная в отвлекающее русло, для наживы отдельных личностей. Что там обсуждать?? Пустой звон.
эта тема родилась из веток про 4-рку, в самом низу
там и картинок по болеhttps://www.mql5.com/ru/forum/114318
Тут еще ее не разогрели.
Работай еще на заводе.