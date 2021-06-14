Квантовый анализ Дука - страница 9

QuantumBob:
Увы, я просто частное лицо.

Ренко


 
QuantumBob:
Правильно, потому что к рассматриваемой теме это не имеет отношения.

Как это не имеет? Выдержки из вашего стартового поста:

"...в котором работают законы и формулы квантовой механики"

"Теперь мы можем использовать весь математический аппарат волновой механики"

Уравнение Шрёдингера - основной закон и основа всего математического аппарата квантовой механики. Противоречие вижу я)

 
Aleksey Nikolayev:

дискретность с квантованностью путают они (с) Йода
 
Квантовая запутанность самое то на рынке. Быки + медведи = лоси.))
 
квантовая запутанность может быть основой для квантового пространственного арбитража
 

Короче опять зафлудили тему, а я уж думал грааль Дюка мне подарят.

Все тщетно.

Тленнн.

Завод.

 
Aleksey Nikolayev:
квантовая запутанность может быть основой для теории квантового пространственного арбитража

Арбитраж пустая кукла. Запущенная в отвлекающее русло, для наживы отдельных личностей. Что там обсуждать?? Пустой звон.

 
Evgeny Belyaev:

Короче опять зафлудили тему, а я уж думал грааль Дюка мне подарят.

Все тщетно.

Тленнн.

Завод.

эта тема родилась из веток про 4-рку, в самом низу

там и картинок по боле

Evgeny Belyaev:

Короче опять зафлудили тему, а я уж думал грааль Дюка мне подарят.

Все тщетно.

Тленнн.

Завод.

Тут еще ее не разогрели.

Работай еще на заводе.

 
