Renat Akhtyamov:

эта тема родилась из веток про 4-рку, в самом низу

там и картинок по боле


Быки + медведи = лоси. ???????????

 
Renat Akhtyamov:

У меня вопрос

Что заставило закинуть программы в "долгий ящик"?

То есть они не прибыльны?

Сменил работу и от хобби пришлось отказаться. Сейчас вышел на пенсию, так что время появилось))
Интересная предыстория о Дукаскопи, если это правда

но, обычно, исследователи не открывают фин. организации, у них не хватает на это тямы

и почему там ничего нет про квантовый анализ, на страницах

 
QuantumBob:
Сменил работу и от хобби пришлось отказаться. Сейчас вышел на пенсию, так что время появилось))

Доставай уже карандаши, линейки, начинай рисовать каналы...


 
Aleksey Nikolayev:

Как это не имеет? Выдержки из вашего стартового поста:

"...в котором работают законы и формулы квантовой механики"

"Теперь мы можем использовать весь математический аппарат волновой механики"

Уравнение Шрёдингера - основной закон и основа всего математического аппарата квантовой механики. Противоречие вижу я)

Вы не поверите, но некоторые задачи можно решать без Шредингера и, о боже, даже без его кота. Дука не привлекал этот аппарат в своей работе.
 
EgorKim:

Ренко


Присмотритесь внимательно, наклон графика меняется, т.е. это не квантовый мир, где свет распространяется по прямой линии.
Vizard_:

Доставай уже карандаши, линейки, начинай рисовать каналы...

Учитель, ты снова в огне? ))

 
QuantumBob:
Сменил работу и от хобби пришлось отказаться. Сейчас вышел на пенсию, так что время появилось))

Выгнали значит сволочи.(

Ну не переживай. Коллектив у нас хороший, можно сказать душевный. Поставят на путь истинный. Главное не свернуть с правильного пути. Держаться своего.

 
Maxim Kuznetsov:
дискретность с квантованностью путают они (с) Йода
Конечно можем, но вовсе не обязаны использовать их все. Для разных задач используется разный формализм.
 
Maxim Dmitrievsky:

Учитель, ты снова в огне? ))

Оль, когда ты уже запомнишь определение Учителя)))

