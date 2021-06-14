Квантовый анализ Дука - страница 10
эта тема родилась из веток про 4-рку, в самом низу
там и картинок по боле
Быки + медведи = лоси. ???????????
У меня вопрос
Что заставило закинуть программы в "долгий ящик"?
То есть они не прибыльны?
Интересная предыстория о Дукаскопи, если это правда
но, обычно, исследователи не открывают фин. организации, у них не хватает на это тямы
и почему там ничего нет про квантовый анализ, на страницах
Сменил работу и от хобби пришлось отказаться. Сейчас вышел на пенсию, так что время появилось))
Доставай уже карандаши, линейки, начинай рисовать каналы...
Как это не имеет? Выдержки из вашего стартового поста:
"...в котором работают законы и формулы квантовой механики"
"Теперь мы можем использовать весь математический аппарат волновой механики"
Уравнение Шрёдингера - основной закон и основа всего математического аппарата квантовой механики. Противоречие вижу я)
Ренко
Учитель, ты снова в огне? ))
Выгнали значит сволочи.(
Ну не переживай. Коллектив у нас хороший, можно сказать душевный. Поставят на путь истинный. Главное не свернуть с правильного пути. Держаться своего.
дискретность с квантованностью путают они (с) Йода
Учитель, ты снова в огне? ))
Оль, когда ты уже запомнишь определение Учителя)))