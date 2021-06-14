Квантовый анализ Дука - страница 4
Прогнозирование проводить только на основе текущих котировок, котировки меняются и прогноз меняется, период закончился начинаем новый прогноз и так до бесконечности...
Движения цены закономерны. На истории это видно не вооруженным взглядом.
Ну а то, что не все видят перспективу, это правильно работает природа. Не всем позволено. Иначе разрушится рынок. Где мы будем играться?))
То есть по одной точке можно определить направление луча?
А я пишу для читателей, а не только для участников форума.
Да, а, поскольку, мы можем вычислить ширину канала, то получаем канал по одной точке.
Да, а поскольку, мало тут кто изучает каналы, то и построение знают только по готовым продуктам.)
что за анализ такой?
никак не могу понять
больше всего хочется взглянуть на картинки
;)
Как же выглядит квантовый график?
На большом интервале времени он, естественно, похож на обычный график:
Однако, мы понимаем, что это не совсем так, когда немного увеличим его:
И теперь мы видим, что все совсем не так. Теперь отчетливо видна внутренняя структура квантового графика.
Мы видим, что скорость движения цены постоянна, а меняется только направление движения. Все отрезки графика ориентированы под одним углом. Ах да, мы же в квантовом мире, где скорость света постоянна.
По мне, так очень красиво. Это личное, неискаженное пространство-время биржевой цены. Ну, а квантовое время это совсем особая песня и мы обязательно поговорим об этом позднее.
прикольненька
;)
Почему канальная ТС не даёт постоянную прибыль?
Просто потому, что канальных систем много. Разнообразие огромно. И надо вовремя перескакивать с одной на другую. Это не так просто сделать визуальным мышлением. АТС в помощь. Но 1 из 99 пиплов может программировать. 1 из 999 создать ДЦ.)) 7 из 10 ДЦ могут постоянно зарабатывать. 1 из 100 банков банкротится или поглощается.
Синусоида)))))))
Всегда так было есть и будет.
Никогда! Подчеркиваю никогда нет гарантии данной теории, что цена пойдет именно туда. Но порассуждать есть полезная цель.
