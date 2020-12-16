Пропуски уровней Bid-Ask
Может это из-за демо счета, проверить пока не могу.
Если у кого-то есть доступ к реалу, можем сравнить.
- www.mql5.com
все переворачивается. Не у меня же одного возникают такие вопросы.
Можно сказать, что я так или иначе не туда двигаюсь, там все равно один шум.
Шум там или система - это не повод оставлять все так как есть.
Нужно привести терминал в надлежащий вид.
Если сработал наивысший Buy Limit, то такая сделка пройдет по цене Bid. Ведь цену Bid формирует самый высокий Buy Limit, а цену Ask - самый низкий Sell Limit.
кстати ради интереса сейчас прямо выставил минимальный Бай лимит, и несколько секунд наблюдал как цена Бид на нём стояла и пару раз вверх уходила, и только когда Бид спустилась ниже тогда активировался.
это на форексе пробовал, этот E-mini S&P500 индекс, или фонд? Должно на нём биржевое исполнение соблюдаться?
кстати ради интереса сейчас прямо выставил минимальный Бай лимит, и несколько секунд наблюдал как цена Бид на нём стояла и пару раз вверх уходила, и только когда Бид спустилась ниже тогда активировался.
это на форексе пробовал, этот E-mini S&P500 индекс, или фонд? Должно на нём биржевое исполнение соблюдаться?
Это фьюч на индекс. А исполниться он не обязательно должен.
Там FIFO работает, последним пришел последним и исполнят.
Это фьюч на индекс. А исполниться он не обязательно должен.
Там FIFO работает, последним пришел последним и исполнят.
я к тому заметил, что на форексе и прочих подобных рынках типа CFD-шки и п., там нет лимитников в биржевом смысле, потому что нет биржи, ну да это лирика)
Хотел поинтересоваться есть ли смысл юзать этот АМР?, очень уж привлекает биржевой доступ к СМЕ и вообще к Американской фонде на МТ5, но не разбирался насчёт комиссий, рисков и прочих нюансов, Не просветите?
В общем биржа как биржа. Спецификацию контрактов и все комиссии можно и так найти.
Думаю, что там вас обманывать никто не станет. Если заработали, хоть миллион, все получите.
Если у кого есть доступ к амерам на реале, поделитесь инфой.
Если это косяк в терминале, нужно его исправлять.
А может и не на уровне терминала все происходит.
Этот момент к разработчикам. Допустим, сделки все на своем месте.
тогда просто опаздывает информация о положении бида и аска.
Здесь не нужен доступ к стакану.
В данных и так все запутано благодаря HFT, а так еще и на уровне терминала
все переворачивается. Не у меня же одного возникают такие вопросы.
Можно сказать, что я так или иначе не туда двигаюсь, там все равно один шум.
Шум там или система - это не повод оставлять все так как есть.
Нужно привести терминал в надлежащий вид.
Всё таки если присмотреться то возможно там успели свестись лимитные ордера, брошеные в спред, и видно что крайняя сделка на этой миллисекунде селл, т.е. как будто не возникло причин для смены Аска, не уверен что всё это верно)
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Вопрос наверное к разработчикам.
Часто сделки в ленте проходят на несоответствующих уровнях Bid и Ask.
То есть покупки проходят на уровне Bid, а продажи на уровне Ask.
Получается, что как-будто отрисовка запаздывает. Но эти же самые данные
есть и в ленте. Когда сохраняешь полные данные, то вместе со сделками
доступны и колебания Bid-Ask и там все то же самое. Некоторые сделки висят
в воздухе. Мне в индикаторе нужны неискаженные данные.
Где искажаются эти данные и можно ли все это поправить?
Здесь сам дорисовал то, что должно быть. Неверные данные портят всю картину.