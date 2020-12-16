Пропуски уровней Bid-Ask

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Вопрос наверное к разработчикам. 
Часто сделки в ленте проходят на несоответствующих уровнях Bid и Ask.
То есть покупки проходят на уровне Bid, а продажи на уровне Ask.
Получается, что как-будто отрисовка запаздывает. Но эти же самые данные
есть и в ленте. Когда сохраняешь полные данные, то вместе со сделками 
доступны и колебания Bid-Ask и там все то же самое. Некоторые сделки висят
в воздухе. Мне в индикаторе нужны неискаженные данные. 

Где искажаются эти данные и можно ли все это поправить?
Bid-Ask

Здесь сам дорисовал то, что должно быть. Неверные данные портят всю картину.

 
Забыл пояснить. Счет демо, брокер AMP. E-mini S&P500 (EPZ20)
Может это из-за демо счета, проверить пока не могу.
Если у кого-то есть доступ к реалу, можем сравнить.
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
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, то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка. Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В...
 
Если сработал наивысший Buy Limit, то такая сделка пройдет по цене Bid. Ведь цену Bid формирует самый высокий Buy Limit, а цену Ask - самый низкий Sell Limit.
 

Я понимаю все это, правильно.

Контрагент ведь всегда с противоположной стороны. 
Лимитники всегда сводятся с рыночными. 
Здесь часто не так. Я не про биржевой порядок. 
Речь о предоставлении информации.




csv


тики

 
В данных и так все запутано благодаря HFT, а так еще и на уровне терминала 
все переворачивается. Не у меня же одного возникают такие вопросы.
Можно сказать, что я так или иначе не туда двигаюсь, там все равно один шум.
Шум там или система - это не повод оставлять все так как есть.  
Нужно привести терминал в надлежащий вид. 
 
Ihor Herasko:
Если сработал наивысший Buy Limit, то такая сделка пройдет по цене Bid. Ведь цену Bid формирует самый высокий Buy Limit, а цену Ask - самый низкий Sell Limit.

кстати ради интереса сейчас прямо выставил минимальный Бай лимит, и несколько секунд наблюдал как цена Бид на нём стояла и пару раз вверх уходила, и только когда Бид спустилась ниже тогда активировался.

это на форексе пробовал, этот  E-mini S&P500 индекс, или фонд? Должно на нём биржевое исполнение соблюдаться?

 
Aleksey Mavrin:

кстати ради интереса сейчас прямо выставил минимальный Бай лимит, и несколько секунд наблюдал как цена Бид на нём стояла и пару раз вверх уходила, и только когда Бид спустилась ниже тогда активировался.

это на форексе пробовал, этот  E-mini S&P500 индекс, или фонд? Должно на нём биржевое исполнение соблюдаться?

Это фьюч на индекс. А исполниться он не обязательно должен.
Там FIFO работает, последним пришел последним и исполнят.

 
Andrey Gladyshev:

Это фьюч на индекс. А исполниться он не обязательно должен.
Там FIFO работает, последним пришел последним и исполнят.

я к тому заметил, что на форексе и прочих подобных рынках типа CFD-шки и п., там нет лимитников в биржевом смысле, потому что нет биржи, ну да это лирика)

Хотел поинтересоваться есть ли смысл юзать этот АМР?, очень уж привлекает биржевой доступ к СМЕ и вообще к Американской фонде на МТ5, но не разбирался насчёт комиссий, рисков и прочих нюансов, Не просветите?

 

В общем биржа как биржа. Спецификацию контрактов и все комиссии можно и так найти.
Думаю, что там вас обманывать никто не станет. Если заработали, хоть миллион, все получите.

 

Если у кого есть доступ к амерам на реале, поделитесь инфой. 
Если это косяк в терминале, нужно его исправлять. 
А может и не на уровне терминала все происходит. 

Этот момент к разработчикам. Допустим, сделки все на своем месте.
тогда просто опаздывает информация о положении бида и аска.
Здесь не нужен доступ к стакану.

 
Andrey Gladyshev:
В данных и так все запутано благодаря HFT, а так еще и на уровне терминала 
все переворачивается. Не у меня же одного возникают такие вопросы.
Можно сказать, что я так или иначе не туда двигаюсь, там все равно один шум.
Шум там или система - это не повод оставлять все так как есть.  
Нужно привести терминал в надлежащий вид. 

Всё таки если присмотреться то возможно там успели свестись лимитные ордера, брошеные в спред, и видно что крайняя сделка на этой миллисекунде селл, т.е. как будто не возникло причин для смены Аска, не уверен что всё это верно)

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