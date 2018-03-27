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VR Smart Grid Lite - эксперт для MetaTrader 4
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Логика работы
Если последняя свеча была бычья, то советник войдет в рынок сделкой на покупку. Если последняя свеча медвежья, то будет сделка на продажу. При этом сигнал действует не только на первый ордер в сети, но и на все последующие. Такой подход исключает открытие сети только через заданное расстояние. Получается, что советник учитывает не только дистанцию, заданную трейдером, но и сигнал от свечей. В случае резкого движения без сигнала от свечей не будет совершена сделка. Важно заметить, что если на инструменте идет сильное движение (все свечи медвежьи), то сделка будет сделка будет совершена на бычьей свече.
Рекомендации
- Не использовать на реале без четкого понимания рисков и последствий
- Интегрировать в код свою стратегию
- При использовании в реальных условиях провести тестирование на демо-счетах не менее 4 рабочих недель.
Преимущества
- Работает на любом таймфрейме
- Работает с любыми инструментами (Forex, Metalls, Stock, Crypto currencies и др)
- Простой открытый исходный код
- Возможность интегрировать любую торговую стратегию
- Детальное описание кода в видео материале
- Работает в тестере стратегий, на демо и в реале (соблюдайте и учитывайте риски)
- Автоматически подхватывает свои ордера при перезапуске.
Настройки
- Take Profit (in pips) - тейк профит в пунктах
- Start lot - стартовый лот;
- Type close orders - Закрытие ордеров по общему тейк профиту (Awerage) или Частичное закрытие ордеров (Part Close)
- Point order step (in pips) - шаг между ордерами
- Minimal profit for close grid (in pips) - минимальный профит при закрытии серии ордеров
- Magic Number (in number) - серийный номер ордеров, по которому советник отличает свои ордера
- Slippage (in pips) - проскальзывание.
- Настройка позволяющая выбрать Закрытие ордеров по общему тейк профиту (Awerage) или выбрать Частичное закрытие ордеров (Part Close)
- Ограничение максимального лота, теперь что бы отключить использование максимального лота достаточно установить значение Maximal Lots = 0
Ссылки
Формула расчета индикатора соответствует индексу NYBOT (New York Board of Trade). Это индекс доллара по корзине из шести тех валют, чьи страны образуют наибольший внешнеторговый оборот США.Mactor 15
Сеточный советник, основанный на индикаторе MACD.
Библиотека доступа советников к прошедшим тикам.RenkoOneBuffer
Индикатор RenkoOneBuffer позволяет отображать графики Ренко в подокне индикатора. Тип графиков Ренко показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах.