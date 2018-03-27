Логика работы

Советникэто упрощенная демонстративная версия советника. Советник представлен с целью демонстрации части исходного кода, и демонстрации примера работы с частичным закрытием по тейк профиту части ордеров и закрытия части ордеров дробным лотом. Советник использует ордера большого объема для частичного закрытия других ордеров, при таком подходе цена безубыточности и профита намного ближе к текущей цене чем если использовать все ордера в терминале или их полные объёмы. В результате вероятность закрыть ордера или сократить лоты в рынке увеличивается в несколько раз. Запустите советник в тестере стратегий в режиме визуализации, и Вы увидите на графике принцип работы советника. Советникбудет полезен как новичкам в трейдинге и программировании, так и профессионалам.

Если последняя свеча была бычья, то советник войдет в рынок сделкой на покупку. Если последняя свеча медвежья, то будет сделка на продажу. При этом сигнал действует не только на первый ордер в сети, но и на все последующие. Такой подход исключает открытие сети только через заданное расстояние. Получается, что советник учитывает не только дистанцию, заданную трейдером, но и сигнал от свечей. В случае резкого движения без сигнала от свечей не будет совершена сделка. Важно заметить, что если на инструменте идет сильное движение (все свечи медвежьи), то сделка будет сделка будет совершена на бычьей свече.





Рекомендации

Не использовать на реале без четкого понимания рисков и последствий

Интегрировать в код свою стратегию

При использовании в реальных условиях провести тестирование на демо-счетах не менее 4 рабочих недель.

Преимущества

Работает на любом таймфрейме

Работает с любыми инструментами (Forex, Metalls, Stock, Crypto currencies и др)

Простой открытый исходный код

Возможность интегрировать любую торговую стратегию

Детальное описание кода в видео материале

Работает в тестере стратегий, на демо и в реале (соблюдайте и учитывайте риски)

Автоматически подхватывает свои ордера при перезапуске.

Настройки

Take Profit (in pips) - тейк профит в пунктах

Start lot - стартовый лот;

Type close orders - Закрытие ордеров по общему тейк профиту (Awerage) или Частичное закрытие ордеров (Part Close)

Point order step (in pips) - шаг между ордерами

Minimal profit for close grid (in pips) - минимальный профит при закрытии серии ордеров

Magic Number (in number) - серийный номер ордеров, по которому советник отличает свои ордера

Slippage (in pips) - проскальзывание.

Настройка позволяющая выбрать Закрытие ордеров по общему тейк профиту (Awerage) или выбрать Частичное закрытие ордеров (Part Close)

Ограничение максимального лота, теперь что бы отключить использование максимального лота достаточно установить значение Maximal Lots = 0

Советник VR Smart Grid Lite - это облегченная версия советника VR Smart Grid, опубликованного в маркете, демонстрирует малую часть исходного кода и малую часть одного из принципов сокращения позиции ордеров против тренда.