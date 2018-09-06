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Gravity expert - эксперт для MetaTrader 4
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Идея притяжения цены к целым уровням давно витает в умах трейдеров. Пора бы её реализовать...)
Принцип работы советника
Допустим, цена находится около какого-либо целого уровня (Level 0). (Целые уровни заканчиваются на 3 нуля для 5-ти знака и на 2 нуля для 4-х знака)
И далее цена двинулась вверх к ближайшему верхнему целому уровню (Level UP). Есть предположение, что на пути к этому уровню есть уролвень (Level start - это будущий старт ордера), преодолев который цена с большой вероятностью дойдет до верхнего целого уровня и возможно превысит его на некоторое количество пунктов. (Это тейк-профит ордера.)
Конечно, цена не сразу достигнет Level UP, а будет гулять как вверх так и вниз от Level start. Но считаем, что она отойдет от Level start назад не далее, чем на N пунктов. (Это стоп-лосс ордера.)
Аналогичные рассуждения при движении цены вниз от Level 0 до Level DW.
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Тайм-фрейм торговли - М1.
Входные параметры показаны для 5-ти знака. Для 4-х знака переменные, выделенные жирным шрифтом, нужно уменьшить в 10 раз.
Оптимизация проводилась с 01.01.2018 на EURUSD, 5-ти знак.
Советник использую в реальной торговле.
Входные параметры советника
Lots = 0; - если стоит 0, то лот считается как процент от баланса
Proc_Lot = 10; - процент от баланса для расчета лота, при Lots=0
shift_Start = 20; - отстут от Level UP или от Level DW для открытия ордера
TP = 240; - тейк-профит ордера
SL = 480; - стоп-лосс ордера
Magic = 12378; - магик ордеров советника
Slippage = 50; - проскальзывание
Sound = true; - озвучивать открытие/закрытие ордеров?
clr_txt = clrMagenta; - цвет текста на экране
Визуализация торговой стратегии на графикеMoney-Meter
Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.
Detrend Moving Average IndexScalper_Cluster_Moving_Averages - Индикатор для MetaTrader 4
Индикатор (iCFMA) предназначен для визуализации направления тренда.