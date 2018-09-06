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Советники

Gravity expert - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Inkov
Evgeniy Inkov

Evgeniy Inkov

4.6 (36)
Профи МТ4.
Научу программировать на МТ4 любого !
Почта: ew123@mail.ru
1 продукт 24 кода 1 тема 237 комментариев
Просмотров:
6905
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея притяжения цены к целым уровням давно витает в умах трейдеров. Пора бы её реализовать...)

Принцип работы советника

Допустим, цена находится около какого-либо целого уровня (Level 0). (Целые уровни заканчиваются на 3 нуля для 5-ти знака и на 2 нуля для 4-х знака)

И далее цена двинулась вверх к ближайшему верхнему целому уровню (Level UP). Есть предположение, что на пути к этому уровню есть уролвень (Level start - это будущий старт ордера), преодолев который цена с большой вероятностью дойдет до верхнего целого уровня и возможно превысит его на некоторое количество пунктов. (Это тейк-профит ордера.)

Конечно, цена не сразу достигнет Level UP, а будет гулять как вверх так и вниз от Level start. Но считаем, что она отойдет от Level start назад не далее, чем на N пунктов. (Это стоп-лосс ордера.)

Аналогичные рассуждения при движении цены вниз от Level 0 до Level DW.

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Тайм-фрейм торговли - М1.

Входные параметры показаны для 5-ти знака. Для 4-х знака переменные, выделенные жирным шрифтом, нужно уменьшить в 10 раз.

Оптимизация проводилась с 01.01.2018 на EURUSD, 5-ти знак.

Советник использую в реальной торговле.

Входные параметры советника

Lots                 = 0;  - если стоит 0, то лот считается как процент от баланса
Proc_Lot          = 10; - процент от баланса для расчета лота, при Lots=0
shift_Start       = 20; - отстут от Level UP или от Level DW для открытия ордера
TP                   = 240; - тейк-профит ордера
SL                    = 480; - стоп-лосс ордера
Magic               = 12378; - магик ордеров советника
Slippage           = 50; - проскальзывание
Sound               = true; - озвучивать открытие/закрытие ордеров?
clr_txt              = clrMagenta; - цвет текста на экране


VisualStrategy VisualStrategy

Визуализация торговой стратегии на графике

Money-Meter Money-Meter

Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.

DMI Index DMI Index

Detrend Moving Average Index

Scalper_Cluster_Moving_Averages - Индикатор для MetaTrader 4 Scalper_Cluster_Moving_Averages - Индикатор для MetaTrader 4

Индикатор (iCFMA) предназначен для визуализации направления тренда.