1 . При регистрации мне не давалось 2$
2. Я не заказывал не каких работ.
Средства снимаю за работу в сети cloud network.
Вы случайно свой счёт в mql5.com не пополняли с карточки (банковской, кредитной)?
Нет на свой счет я ничего не перегонял, все только снималось ,без проблем до сегодня. Все пополнения только от кошелька mql5.
Тогда остаётся только оформить заявку в сервисдеск.
Если агенты работают на ноуте, а ноут на батарее(зарядка отключена) они будут принимать задачи?
Не корректно распознаёт расположение агентов. У меня все с Ульяновска. Точно не помню, но при тестировании IP на ресурсах, результат корректен.
Точно не помню, но при тестировании IP на ресурсах, результат корректен.
Сейчас проверил:
IP адрес: 176.116.138.68
Операционная система: Microsoft Windows 8.1
Ваш браузер: Firefox 64.0
Откуда вы: Россия, Ульяновск
Ваш провайдер: EVO (ООО «Телеком.ру»)
"Предвопрос": почему только у некоторых агентов есть запись "Удалить запись об агенте" ?
почему отрубается оптимизация в облаке? выполняет 63 задания и в ошибку сваливается... можно отключить и снова включить - ещё несколько задач посчитает и опять вырубится...
в журналах постоянно записи
2020.05.06 16:04:07.865 MQL5 Cloud USA authorized (server build 2402)
2020.05.06 16:04:07.865 Tester MQL5 Cloud Europe selected for genetic computations
2020.05.06 16:04:08.210 MQL5 Cloud Europe common synchronization completed
2020.05.06 16:04:29.891 MQL5 Cloud Europe connection closed
2020.05.06 16:04:29.900 Tester MQL5 Cloud USA selected for genetic computations
2020.05.06 16:04:32.102 MQL5 Cloud USA common synchronization completed
2020.05.06 16:04:44.699 MQL5 Cloud USA connection closed
тест по всем тикам, пробовал и полный перебор и генетический - результат одинаковый, то есть никакой