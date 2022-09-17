MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 38

Новый комментарий
 
rn9aaa_8:

1 . При регистрации мне не давалось 2$

2. Я не заказывал не каких работ.

Средства снимаю за работу в сети cloud network.

Вы случайно свой счёт в mql5.com не пополняли с карточки (банковской, кредитной)?
 
barabashkakvn:
Вы случайно свой счёт в mql5.com не пополняли с карточки (банковской, кредитной)?

Нет на свой счет я ничего не перегонял, все только снималось ,без проблем  до сегодня. Все пополнения только от кошелька mql5.

 
rn9aaa_8:

Нет на свой счет я ничего не перегонял, все только снималось ,без проблем  до сегодня. Все пополнения только от кошелька mql5.

Тогда остаётся только оформить заявку в сервисдеск
 
barabashkakvn:
Тогда остаётся только оформить заявку в сервисдеск
Ок. Если не пройдёт само к завтрему :) то напишу.
 
Если агенты работают на ноуте, а ноут на батарее(зарядка отключена) они будут принимать задачи?
 
Alexandr Bryzgalov:
Если агенты работают на ноуте, а ноут на батарее(зарядка отключена) они будут принимать задачи?
Да.
 

Не корректно распознаёт расположение агентов. У меня все с Ульяновска. Точно не помню, но при тестировании IP на ресурсах, результат корректен.

Координаты агентов

 
Aleksey Rodionov:

Точно не помню, но при тестировании IP на ресурсах, результат корректен.


Сейчас проверил:

IP адрес: 176.116.138.68
Операционная система:     Microsoft Windows 8.1
Ваш браузер:     Firefox 64.0
Откуда вы:     Россия, Ульяновск
Ваш провайдер:     EVO (ООО «Телеком.ру»)
© 2ip.ru

 

"Предвопрос": почему только у некоторых агентов есть запись "Удалить запись об агенте" ?

Удалить запись об агенте

 

почему отрубается оптимизация в облаке? выполняет 63 задания и в ошибку сваливается... можно отключить и снова включить - ещё несколько задач посчитает и опять вырубится...

в журналах постоянно записи

2020.05.06 16:04:07.865    MQL5 Cloud USA    authorized (server build 2402)
2020.05.06 16:04:07.865    Tester    MQL5 Cloud Europe selected for genetic computations
2020.05.06 16:04:08.210    MQL5 Cloud Europe    common synchronization completed
2020.05.06 16:04:29.891    MQL5 Cloud Europe    connection closed
2020.05.06 16:04:29.900    Tester    MQL5 Cloud USA selected for genetic computations
2020.05.06 16:04:32.102    MQL5 Cloud USA    common synchronization completed
2020.05.06 16:04:44.699    MQL5 Cloud USA    connection closed

тест по всем тикам, пробовал и полный перебор и генетический - результат одинаковый, то есть никакой

Файлы:
123.jpg  52 kb
1...3132333435363738394041424344
Новый комментарий