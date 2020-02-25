не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 13

не могу понять о чем спор? 

Epayments и WebMoney, Skrill, Прямые переводы Visa Mastercard, Переводы через сторонние службы (QIWI Yandex ) Битки ..........

Использую все выше перечисленное для заработка. 

Стараюсь найти курсы пониже (естественно) Пользуюсь обменниками. И другими способами вывода.

вывод до 10 % вполне устраивает. А какая разница?    

Зачем поносить другие системы? Каждый пользуются тем способом, который ему удобен в данный момент. 


 
удобный не значит дешевый, 10% устраивает потому что другого способа нет, был бы так не говорили
 
Разница в том, что если откладывать переплаченные проценты за обмен непонятно кому, то за них сразу можно купить вещь, а не брать кредиты.

Копейка рубль бережёт!


 
Вы еще скажите что 50% вас тоже устраивает.

А меня 0% устраивает, т.к. фриланс сейчас мой основной доход. Это не для хобби и я не миллионер на пенсии.

 
Тут я согласен на 100 %, что копейка рубль бережёт. 
Но в условиях нынешней жизни, лучше выводить любым способом, чем ждать хорошего курса. 
Например webmoney у нас запрещена, поэтому неудобно иногда. Epayments хорош для путешествий. Курс плохой везде. 
Но и заработки не 100 000 долларов, чтобы за это переживать. 
 
Я написал до 10 %
 
Надо чтобы много способов ввода/вывода было, а не два.
 
Не поспоришь. 
Я стараюсь выводить тем способом, который сейчас выгоден по курсу. 
Зачастую webmoney конечно. Но не удобно , потому как запрещено у меня. 
 А epayments хорошо для путешествий. 
 

Что сказать ...


 
нас е..... а мы не сдаемся... 

Я конечно же за то, чтобы оставили WebMoney - пусть сам для себя решает способ вывода.!

И подробные отчеты по поступлениям формировать....

