не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не могу понять о чем спор?
Epayments и WebMoney, Skrill, Прямые переводы Visa Mastercard, Переводы через сторонние службы (QIWI Yandex ) Битки ..........
Использую все выше перечисленное для заработка.
Стараюсь найти курсы пониже (естественно) Пользуюсь обменниками. И другими способами вывода.
вывод до 10 % вполне устраивает. А какая разница?
Зачем поносить другие системы? Каждый пользуются тем способом, который ему удобен в данный момент.
не могу понять о чем спор?
Epayments и WebMoney, Skrill, Прямые переводы Visa Mastercard, Переводы через сторонние службы (QIWI Yandex ) Битки ..........
Использую все выше перечисленное для заработка.
Стараюсь найти курсы пониже (естественно) Пользуюсь обменниками. И другими способами вывода.
вывод до 10 % вполне устраивает. А какая разница?
Разница в том, что если откладывать переплаченные проценты за обмен непонятно кому, то за них сразу можно купить вещь, а не брать кредиты.
Копейка рубль бережёт!
вывод до 10 % вполне устраивает. А какая разница?
Вы еще скажите что 50% вас тоже устраивает.
А меня 0% устраивает, т.к. фриланс сейчас мой основной доход. Это не для хобби и я не миллионер на пенсии.
Разница в том, что если откладывать переплаченные проценты за обмен непонятно кому, то за них сразу можно купить вещь, а не брать кредиты.
Копейка рубль бережёт!
Вы еще скажите что 50% вас тоже устраивает.
А меня 0% устраивает, т.к. фриланс сейчас мой основной доход. Это не для хобби.
удобный не значит дешевый, 10% устраивает потому что другого способа нет, был бы так не говорили
Что сказать ...
Что сказать ...
нас е..... а мы не сдаемся...
Я конечно же за то, чтобы оставили WebMoney - пусть сам для себя решает способ вывода.!
И подробные отчеты по поступлениям формировать....