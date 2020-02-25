не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 15
Я готов, вывожу 24$ на рублевую карту!!!
Попытка номер 2 Код был успешно отправлен на ваш телефон. Осталось попыток: 0
При работе с платежной системой Cardpay произошла ошибка. Если вам требуется помощь по данной ситуации, пожалуйста, напишите заявку в Сервисдеск и укажите в ней все детали операции.
24$ на сбер...скрин ждите
Подожду еще часок.
Подожду еще месяцок :)
Так надежнее будет
Деньги на mql остались, карта действительна до 20 года. Но, друзья, на сегодня я больше не провожу тесты, больше смс не придет в течении суток. Кто второй будет пробывать?
У вас рублёвая карта. А там написано, что оплата производится в USD. Быть может это причина возникновения ошибки?