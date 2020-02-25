не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 15

Yury Lemeshev:

Я готов, вывожу 24$ на рублевую карту!!!

Попытка номер 2 Код был успешно отправлен на ваш телефон. Осталось попыток: 0

 
При работе с платежной системой Cardpay произошла ошибка. Если вам требуется помощь по данной ситуации, пожалуйста, напишите заявку в Сервисдеск и укажите в ней все детали операции.

24$ на сбер...скрин ждите

 
Так ушёл или не ушёл платёж?
 
почему то не удивлен
 
Yury Lemeshev:
Подожду еще часок. 
 
Подожду еще месяцок :)

Так надежнее будет

 
Деньги на mql остались, карта действительна до 20 года. Но, друзья, на сегодня я больше не провожу тесты, больше смс не придет в течении суток. Кто второй будет пробывать?
 
у меня через два дня будут заработанные деньги, посмотрим как пойдет вывод на именную карту виза от Привата
 
У вас рублёвая карта. А там написано, что оплата производится в USD. Быть может это причина возникновения ошибки?

