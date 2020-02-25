не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 12

Taras Slobodyanik:

а в вебмани - только ввод 0,8% + вывод 0,8% - не грабительские?)

Если что, то у меня EP уже чуть более двух лет. Хрень полнейшая.


 
Alexander Puzanov:

Обмен валют в WM на 5..6% лучше курса ЦБ. К курсам Visa/MC того больше

так это заработок на колебаниях курса, комиссия-то не грабительская?

 
Vitaly Muzichenko:

Если что, то у меня EP уже чуть более двух лет. Хрень полнейшая.

ничего не имею против, просто не вижу грабительской комиссии

 
Taras Slobodyanik:

ничего не имею против, просто не вижу грабительской комиссии

Вам не с чем сравнить, поэтому и не видите. Но да и ладно.

 
Vitaly Muzichenko:

Вам не с чем сравнить, поэтому и не видите. Но да и ладно.

Если что я вебмани пользуюсь (пользовался) чаще чем ЕП )

 

Подтверждаю при выводе с вебмани на карту курс обмена даже выше официального и вообще очень гибкая система, возможен вывод в разные платежные системы.

А вы ее на какое-то фуфло заменили. Для сведений, сейчас курс USDRUB в метатрейдере 63.77

Секция обмена https://exchanger.money/emoney/home/yandex/rub-wmz


 
Fedor Arkhipov:

подтверждаю при выводе с вебмани на карту курс обмена даже выше официального и вообще очень гибкая система, возможен вывод в разные платежные системы.

А вы ее на какое-то фуфло заменили

На WM очень много различных схем обмена, но многие этим не умеют пользоваться, в итоге отдают до 10% комиссии за обмен. Как говорится: "Из-за дурной головы - ноги страдают"

 
Vitaly Muzichenko:

На WM очень много различных схем обмена, но многие этим не умеют пользоваться, в итоге отдают до 10% комиссии за обмен. Как говорится: "Из-за дурной головы - ноги страдают"

Это правда, сам раньше многого не знал. Можно например карту мегафона открыть пополнять ее как обычно пополняешь телефон, и ей можно везде расплачиваться.

Или же выводить при помощи денежного перевода в $ или других валютах через секции обмена. Да хоть в крипту переводить.

Способов много.

В моем случае я плачу только 0.8% но курс выше официального,этим компенсируется 0.8%

Многие  заказчики из западных стран торгуются из-за 5$ и заказов не так много, как хотелось бы.

Поэтому 3-10% платить за вывод считаю существенными затратами.

 
Taras Slobodyanik:

так это заработок на колебаниях курса, комиссия-то не грабительская?

Ога, на eP процент нулевой а в финале на счёт приходит меньше чем через грабительский WM. Но зато комиссия же ну нулевая, ну круто же ;)

 

Ну да, вывел 10 баксов, а получил в итоге на пол-кило пряников :(

С прямым расчётом картой ЕР ситуация не лучше.

