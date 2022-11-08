Платежные системы QIWI,SKRILL,WEBMONEY,PAYEER добавить кто "ЗА"
Платежные системы QIWI,SKRILL, WEBMONEY, PAYEER добавить кто "ЗА"
"Платежная система MQL5.community" на данный момент все убрали, а вместо этого только " Cardpay " С чем связано данное решение?
Думаю прежде, чем урезать все системы оплаты, нужно ввести хотя-бы несколько платежных систем актуальных на данный момент, для проверки
процентного соотношения пользования той или иной системой, а затем исходя из этого делать удобные для пользователей, а не для себя изменения. Пользователи, предоставляющие свои мощности в качестве агентов пассивного заработка теперь должны больше терять при переводе средств. К тому же, если система " Cardpay " вдруг по какой-то причине временно не будет работать, должны быть альтернативные способы вывода средств, как это сделано в большинстве интернет проектов данного типа. Поэтому есть предложение рассмотреть добавление как минимум еще 2-х систем вывода средств например QIWI и PAYEER.
Надо читать весь форум.
Это временно. На пару дней.
Все платёжные системы должны вернуться сегодня или завтра.
И WM тоже?? ссылку, плиз!
Кстати о птичках...
Сверхдержава запрещает подключение карточек к Scrill, он у них числится как игорное заведение. ФЗ-224.
Предлагаю сразу ввод/вывод криптовалютами сделать. Например, Лайткоины. Быстро, удобно.
PS: кто бы ни говорил - расчеты в криптовалютах это уже реальность, а не будущее.PSS: Webmoney конечно хорошо, но не совсем удобно уже. Есть вещи попроще
Банки, платежные системы прошлый век. Всегда по возможности в расчетах использую криптовалюту. Быстрей дешевле надежней.
QIWI,SKRILL, WEBMONEY, PAYEER
+1
Я тоже за криптовалюты.
Не хочу вас огорчать ,но если посмотреть правде в глаза то общая капитализация криптовалют на данный момент в районе 250-350 млрд $ . Что сравнительно с другими рынками просто капля в море )) Поэтому говорить новом "крипто будущем" еще рано .
более того очевиден график популярности запросов .....
