Платежные системы QIWI,SKRILL,WEBMONEY,PAYEER добавить кто "ЗА"

Новый комментарий
 

Платежные системы QIWI,SKRILL, WEBMONEY, PAYEER добавить кто "ЗА"

"Платежная система MQL5.community" на данный момент все убрали, а вместо этого только " Cardpay " С чем связано данное решение?

Думаю прежде, чем урезать все системы оплаты, нужно ввести хотя-бы несколько платежных систем актуальных на данный момент, для проверки

процентного соотношения пользования той или иной системой, а затем исходя из этого делать удобные для пользователей, а не для себя изменения. Пользователи, предоставляющие свои мощности в качестве агентов пассивного заработка теперь должны больше терять при переводе средств. К тому же, если система  " Cardpay " вдруг по какой-то причине временно не будет работать, должны быть альтернативные способы вывода средств, как это сделано в большинстве интернет проектов данного типа. Поэтому есть предложение рассмотреть добавление как минимум еще 2-х систем вывода средств например QIWI и PAYEER.

CARDPAY - Acquirer
  • www.cardpay.com
Cardpay is a licensed ecommerce acquirer and a payment service provider for online businesses
[Удален]  
Меня все устраивает, сразу на карту, без посредников. А то пока до карты доведешь, уже ниче не остаётся, этому процент, тому два... Хватит ныть на форуме по любому поводу
 
Denis Tretjakov:

Платежные системы QIWI,SKRILL, WEBMONEY, PAYEER добавить кто "ЗА"

"Платежная система MQL5.community" на данный момент все убрали, а вместо этого только " Cardpay " С чем связано данное решение?

Думаю прежде, чем урезать все системы оплаты, нужно ввести хотя-бы несколько платежных систем актуальных на данный момент, для проверки

процентного соотношения пользования той или иной системой, а затем исходя из этого делать удобные для пользователей, а не для себя изменения. Пользователи, предоставляющие свои мощности в качестве агентов пассивного заработка теперь должны больше терять при переводе средств. К тому же, если система  " Cardpay " вдруг по какой-то причине временно не будет работать, должны быть альтернативные способы вывода средств, как это сделано в большинстве интернет проектов данного типа. Поэтому есть предложение рассмотреть добавление как минимум еще 2-х систем вывода средств например QIWI и PAYEER.


Надо читать весь форум.

 
Denis Tretjakov:

Платежные системы QIWI,SKRILL, WEBMONEY, PAYEER добавить кто "ЗА"

"Платежная система MQL5.community" на данный момент все убрали, а вместо этого только " Cardpay " С чем связано данное решение?

Думаю прежде, чем урезать все системы оплаты, нужно ввести хотя-бы несколько платежных систем актуальных на данный момент, для проверки

процентного соотношения пользования той или иной системой, а затем исходя из этого делать удобные для пользователей, а не для себя изменения. Пользователи, предоставляющие свои мощности в качестве агентов пассивного заработка теперь должны больше терять при переводе средств. К тому же, если система  " Cardpay " вдруг по какой-то причине временно не будет работать, должны быть альтернативные способы вывода средств, как это сделано в большинстве интернет проектов данного типа. Поэтому есть предложение рассмотреть добавление как минимум еще 2-х систем вывода средств например QIWI и PAYEER.

Это временно. На пару дней.

Все платёжные системы должны вернуться сегодня или завтра.

 
Boris Gulikov:

Это временно. На пару дней.

Все платёжные системы должны вернуться сегодня или завтра.

И WM тоже?? ссылку, плиз!

 
Vadim Konyaev:

И WM тоже?? ссылку, плиз!


Wm отключили. 


https://www.mql5.com/ru/forum/322197
не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани
не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани
  • 2019.09.13
  • www.mql5.com
не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани...
 

Кстати о птичках...

Сверхдержава запрещает подключение карточек к Scrill, он у них числится как игорное заведение. ФЗ-224.

 

Предлагаю сразу ввод/вывод криптовалютами сделать. Например, Лайткоины. Быстро, удобно.

PS: кто бы ни говорил - расчеты в криптовалютах это уже реальность, а не будущее. 

PSS: Webmoney конечно хорошо, но не совсем удобно уже. Есть вещи попроще 

[Удален]  
Я тоже за криптовалюты.
Банки, платежные системы прошлый век. Всегда по возможности в расчетах использую криптовалюту. Быстрей дешевле надежней. 
 

QIWI,SKRILL, WEBMONEY, PAYEER  

+1 

 
Uladzimir Kirychenka:

Предлагаю сразу ввод/вывод криптовалютами сделать. Например, Лайткоины. Быстро, удобно.

PS: кто бы ни говорил - расчеты в криптовалютах это уже реальность, а не будущее. 

PSS: Webmoney конечно хорошо, но не совсем удобно уже. Есть вещи попроще 

Alena Lysenkova:
Я тоже за криптовалюты.
Банки, платежные системы прошлый век. Всегда по возможности в расчетах использую криптовалюту. Быстрей дешевле надежней. 

Не хочу вас огорчать ,но если посмотреть правде в глаза то общая капитализация криптовалют на данный момент в районе 250-350 млрд $ . Что сравнительно с другими рынками просто капля в море )) Поэтому говорить новом "крипто будущем" еще рано . 


более того очевиден график популярности запросов ..... 

123
Новый комментарий