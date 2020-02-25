не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 18

Alexander Puzanov:

Вы уверены?

https://kurs.com.ua/visa/uah/

https://kurs.com.ua/mastercard/uah/

-

а чему вы удивляетесь? у каждого банка свой курс ,как у брокеров спреды отличаются ,так и у разных банков отличается курс валют(но естественно не значительно)

 
Pavel Malyshko:

а чему вы удивляетесь? у каждого банка свой курс ,как у брокеров спреды отличаются ,так и у разных банков отличается курс валют(но естественно не значительно)

А при чём тут банки? При переводе с карты на карту в системах VISA и MC валюты конвертируются по собственному курсу этих систем

 

В дополнение к посту #169 -
- появился вывод на карты.

 
Sergey Golubev:

В дополнение к посту #169 -
- появился вывод на карты.

Он вроде как не работает ?
Выше пробовали  . 
 
Vladislav Andruschenko:
Он вроде как не работает ?
Выше пробовали  . 

Я вывод не пробовал ..

Я так понял, что это только что включили (прямо сейчас).
То есть - там всё пока в процессе ..

 
Vladislav Andruschenko:
Он вроде как не работает ?
Выше пробовали  . 

Да, сейчас пытался снять 20 долларов, и пишет, что  сумма не должна превышать 0, или 10, или 20 ..




Короче - надо ждать, и не торопиться.

Или, может быть - у меня какое ограничение стоит как у модератора ... или это не может быть выведено - так как заработано много лет назад постами за рейтинг ...
Я проверить не могу.
Eсли кто другой попробует что работает - тогда отрапортую в англ часть форума (там тоже волнуются).

 

Sergey Golubev:

это не может быть выведено - так как заработано много лет назад постами за рейтинг ... 

Рейтинговые приравниваются к заработанным. Выводить нельзя только те суммы, на которые пополнен счет, и не потрачено, или сумму бонуса при регистрации (ее можно только потратить). 

Таким образом, ждем далее, пока починят.

 
Ihor Herasko:

Рейтинговые приравниваются к заработанным. Выводить нельзя только те суммы, на которые пополнен счет, и не потрачено, или сумму бонуса при регистрации (ее можно только потратить). 

Таким образом, ждем далее, пока починят.

Да, в таких делах (разработка ПО и т.д.), с первого раза никогда ничего не работает. Это закон. 

 
Ihor Herasko:

Рейтинговые приравниваются к заработанным. Выводить нельзя только те суммы, на которые пополнен счет, и не потрачено, или сумму бонуса при регистрации (ее можно только потратить). 

Таким образом, ждем далее, пока починят.

Ну кто-то попробует?
Я не могу вывести, так как делал блоги ... и там (так как много, то не зачтенная) - ...
И эта сумма - с 2014 года (позже - ничего не выводил).

Кто-то должен попробовать (завтра), и запостить, и я, если позитив - перепощу его пост в англ (там сильно волнуются).
Если у них в англ получится - запощу сюда.
 
Теперь ошибка "Неправильный тип карты".
