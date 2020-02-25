не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы уверены?
https://kurs.com.ua/visa/uah/
https://kurs.com.ua/mastercard/uah/
-
а чему вы удивляетесь? у каждого банка свой курс ,как у брокеров спреды отличаются ,так и у разных банков отличается курс валют(но естественно не значительно)
а чему вы удивляетесь? у каждого банка свой курс ,как у брокеров спреды отличаются ,так и у разных банков отличается курс валют(но естественно не значительно)
А при чём тут банки? При переводе с карты на карту в системах VISA и MC валюты конвертируются по собственному курсу этих систем
В дополнение к посту #169 -
- появился вывод на карты.
В дополнение к посту #169 -
- появился вывод на карты.
Он вроде как не работает ?
Я вывод не пробовал ..
Я так понял, что это только что включили (прямо сейчас).
То есть - там всё пока в процессе ..
Он вроде как не работает ?
Да, сейчас пытался снять 20 долларов, и пишет, что сумма не должна превышать 0, или 10, или 20 ..
Короче - надо ждать, и не торопиться.
Или, может быть - у меня какое ограничение стоит как у модератора ... или это не может быть выведено - так как заработано много лет назад постами за рейтинг ...
Я проверить не могу.
Eсли кто другой попробует что работает - тогда отрапортую в англ часть форума (там тоже волнуются).
Sergey Golubev:
это не может быть выведено - так как заработано много лет назад постами за рейтинг ...
Рейтинговые приравниваются к заработанным. Выводить нельзя только те суммы, на которые пополнен счет, и не потрачено, или сумму бонуса при регистрации (ее можно только потратить).
Таким образом, ждем далее, пока починят.
Рейтинговые приравниваются к заработанным. Выводить нельзя только те суммы, на которые пополнен счет, и не потрачено, или сумму бонуса при регистрации (ее можно только потратить).
Таким образом, ждем далее, пока починят.
Да, в таких делах (разработка ПО и т.д.), с первого раза никогда ничего не работает. Это закон.
Рейтинговые приравниваются к заработанным. Выводить нельзя только те суммы, на которые пополнен счет, и не потрачено, или сумму бонуса при регистрации (ее можно только потратить).
Таким образом, ждем далее, пока починят.
Я не могу вывести, так как делал блоги ... и там (так как много, то не зачтенная) - ...
И эта сумма - с 2014 года (позже - ничего не выводил).
Кто-то должен попробовать (завтра), и запостить, и я, если позитив - перепощу его пост в англ (там сильно волнуются).
Если у них в англ получится - запощу сюда.