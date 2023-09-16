Причины, по которым Умный Трейдер отказывается от обучения у Наставника... - страница 6

Новый комментарий
 
Martingeil:

)))) Женщин много, настоящих мало.

посыл был другой) мне много не надо их)

 
Какой смысл  в наставнике, если все равно будет делать так, как хочет и все равно сольет.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Хорошо, тогда вопрос, как потенциальному Ученику проверить не является ли Наставник очередным шарлатаном и болтуном. Какие критерии Вы бы еще посоветовали, раз просьбы о мониторинге стабильной торговли Вы считаете ненужными?

Если наставник предъявляет график баланса своего депо, например, вот такой график:

То в таком случае к нему можно идти учиться.
А если наставник говорит вам, что его торговля — это дело слишком личное, как зубная щётка, то спорить с ним не нужно.
Просто пройти мимо.
Но таких наставников — нет.
Того, кто умеет так торговать, ученики не интересуют.

 
Victor Ziborov:

Если наставник предъявляет график баланса своего депо в виде графика, например, вот такой:

То в таком случае к нему можно идти учиться.
А если наставник говорит вам, что его торговля — это дело слишком личное, как зубная щётка, то спорить с ним не нужно.
Просто пройти мимо.
Но таких наставников — нет. Того, кто умеет так торговать, ученики не интересуют.

А с другой строны .Кто так торгует даже такой график показывать не будет .

 
Victor Ziborov:

Если наставник предъявляет график баланса своего депо в виде графика, например, вот такой график:

То в таком случае к нему можно идти учиться.
Но таких наставников — нет. Того, кто умеет так торговать, ученики не интересуют.

Ну почему же? Вполне можно допустить, что есть такие. Только причины, по которым они берут учеников, совершенно другие - не деньги. Поэтому подобные наставники не берут денег за обучение. Как раз один из способов отличить Учителя от "ГУРУ".

P. S. И да, Учителя сами выбирают учеников. Кого попало не берут.
 
Странно, что нет наиболее очевидного варианта: такое обучение бессмысленно
 
Victor Ziborov:

Если наставник предъявляет график баланса своего депо, например, вот такой график:

То в таком случае к нему можно идти учиться.
А если наставник говорит вам, что его торговля — это дело слишком личное, как зубная щётка, то спорить с ним не нужно.
Просто пройти мимо.
Но таких наставников — нет.
Того, кто умеет так торговать, ученики не интересуют.

Ларри Вильямс как раз может продемонстрировать подобные графики (ибо их есть у него) и он учит, причём торговля идёт на его счету, а прибыль он делит между учениками. Другое дело, что торгует он не валютами, а фьючерсами. 

[Удален]  
Fast235:

посыл был другой) мне много не надо их)

Это точно)
 
Martingeil:

)))) Женщин много, настоящих мало.

Хм... Про баб, и без Волчанского ???

Все бабы одинаковы. Все они "настоящие". И все совершенно одинаковы. Впрочем, как и мужчины...

 
Vladimir Baskakov:
Это точно)

если рядом произойдет убийство, вспомни что я тебе говорил

12345678910111213...24
Новый комментарий