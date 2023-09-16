Причины, по которым Умный Трейдер отказывается от обучения у Наставника... - страница 6
Хорошо, тогда вопрос, как потенциальному Ученику проверить не является ли Наставник очередным шарлатаном и болтуном. Какие критерии Вы бы еще посоветовали, раз просьбы о мониторинге стабильной торговли Вы считаете ненужными?
Если наставник предъявляет график баланса своего депо, например, вот такой график:
То в таком случае к нему можно идти учиться.
А если наставник говорит вам, что его торговля — это дело слишком личное, как зубная щётка, то спорить с ним не нужно.
Просто пройти мимо.
Но таких наставников — нет.
Того, кто умеет так торговать, ученики не интересуют.
А с другой строны .Кто так торгует даже такой график показывать не будет .
Ну почему же? Вполне можно допустить, что есть такие. Только причины, по которым они берут учеников, совершенно другие - не деньги. Поэтому подобные наставники не берут денег за обучение. Как раз один из способов отличить Учителя от "ГУРУ".P. S. И да, Учителя сами выбирают учеников. Кого попало не берут.
Ларри Вильямс как раз может продемонстрировать подобные графики (ибо их есть у него) и он учит, причём торговля идёт на его счету, а прибыль он делит между учениками. Другое дело, что торгует он не валютами, а фьючерсами.
