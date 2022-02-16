Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 18

fxsaber:

Обходится кастомными символами. Но такая настройка есть в TDS, как и многие другие, которые были бы полезны в штатном Тестере.

Да, именно там я это всегда использовал
 
Artyom Trishkin:
А ведь ранее обещалось что будет. Что изменилось?

Renat Fatkhullin:


Ренат, добавьте пожалуйста в планы развития тестера стратегий по реальным тикам, биржевое заполнение Market и Limit заявок.
Для этого потребуются дополнительные необходимые поля, в структуре тиковой истории.

  1. Поле Volume Ask
  2. Поле Volume Bid
  3. Поле DirectionLast (TICK_FLAG_BUY или TICK_FLAG_SELL)

Если возникает проблема с определением DirectionLast 
то это простое сравнение полей

(Last == Bid ? TICK_FLAG_SELL : TICK_FLAG_BUY)




 
Alexey Viktorov:

Dmitiry Ananiev:

Я знаю много танцев с бубном. А ваш танец даже внимания не заслуживает. К сожалению я потратил время посмотрел его.

 

Предложение - может запретить для советников и индикаторов из маркета получать в тестере точную дату и год?

Для исключения «рисованных» сигналов.

 
Alexey Viktorov:

Я знаю много танцев с бубном. А ваш танец даже внимания не заслуживает. К сожалению я потратил время посмотрел его.

А чем не устраивает работа с календарем ? Сам по себе календарь денег не зарабатывает ;) 

 
Renat Fatkhullin: 

Добавьте пожалуйста в результаты оптимизации количество убыточных трейдов STAT_LOSS_TRADES,

slt


 
dsfx:

Для тех, кто тестирует, особенно на брокерской истории, была бы очень полезна функция "исключать повторяющиеся тики" (например, сделать рядом с "прибыль в пипсах для ускорения расчетов")

На одном популярном брокере обнаружил, что 8млн тиков из 13 млн в месяц повторяющиеся! Таким образом можно увеличить значительно скорость тестирования для покупных советников или не имеющих такой программный фильтр.


Еще хотел бы добавить один аргумент в пользу исключения повторяющихся тиков (равенство цен Bid и Ask) - это значительная экономия использования памяти при оптимизации. Иногда приходится ограничивать число агентов, чтобы хватало памяти и не пилил жесткий диск. Программно фильтровать в этом случае не помогает.

