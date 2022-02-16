Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 18
Обходится кастомными символами. Но такая настройка есть в TDS, как и многие другие, которые были бы полезны в штатном Тестере.
А ведь ранее обещалось что будет. Что изменилось?
А нафига тестеру календарь?
Чтобы можно было тестировать советники которые работают с календарём без дополнительного гемора.
Ренат, добавьте пожалуйста в планы развития тестера стратегий по реальным тикам, биржевое заполнение Market и Limit заявок.
Для этого потребуются дополнительные необходимые поля, в структуре тиковой истории.
Если возникает проблема с определением DirectionLast
то это простое сравнение полей
Чтобы можно было тестировать советники которые работают с календарём без дополнительного гемора.
https://www.mql5.com/ru/code/27416
Вот здесь скрипт выгружает в файл события календаря в файл в виде вермени. Можно вывести новости для определного символа. Файл можно загрузить в массив и проверять дату на тестере. Можно еще пошаманить и анализировать новости. которые публикуются чуть ли не на каждом тике.
Я знаю много танцев с бубном. А ваш танец даже внимания не заслуживает. К сожалению я потратил время посмотрел его.
Предложение - может запретить для советников и индикаторов из маркета получать в тестере точную дату и год?
Для исключения «рисованных» сигналов.
Я знаю много танцев с бубном. А ваш танец даже внимания не заслуживает. К сожалению я потратил время посмотрел его.
А чем не устраивает работа с календарем ? Сам по себе календарь денег не зарабатывает ;)
Добавьте пожалуйста в результаты оптимизации количество убыточных трейдов STAT_LOSS_TRADES,
Для тех, кто тестирует, особенно на брокерской истории, была бы очень полезна функция "исключать повторяющиеся тики" (например, сделать рядом с "прибыль в пипсах для ускорения расчетов")
На одном популярном брокере обнаружил, что 8млн тиков из 13 млн в месяц повторяющиеся! Таким образом можно увеличить значительно скорость тестирования для покупных советников или не имеющих такой программный фильтр.
Еще хотел бы добавить один аргумент в пользу исключения повторяющихся тиков (равенство цен Bid и Ask) - это значительная экономия использования памяти при оптимизации. Иногда приходится ограничивать число агентов, чтобы хватало памяти и не пилил жесткий диск. Программно фильтровать в этом случае не помогает.